Trump wütet nach Attentats-Versuch gegen «Feigling» Kimmel

US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania haben den Sender ABC zur Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel aufgefordert.
Der Comedian hatte in der vergangenen Woche Witze über die First Lady gemacht und sie als Frau mit dem «Glanz einer werdenden Witwe» beschrieben. «Leute wie Kimmel sollten nicht die Möglichkeit haben, jeden Abend in unsere Wohnzimmer zu kommen, um Hass zu verbreiten», schrieb Melania Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien.
First Lady Melania Trump has issued a statement demanding that ABC fire Jimmy Kimmel.
Der Präsident warf Kimmel einen «abscheulichen Aufruf zur Gewalt» vor. «Normalerweise würde ich auf nichts, was er sagt, reagieren, aber das hier geht weit über das Mass hinaus», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. «Kimmel sollte sofort von ABC und dessen Muttergesellschaft Walt Disney Co. entlassen werden», sagte er.
Trump: "Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Ratings, made a statement on his Show that is really shocking ... He stated, 'Our First Lady has a glow like an expectant widow.' A day later a lunatic tried entering the ballroom ... Kimmel should be immediately fired"
Seine Frau sagte, Kimmels «hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik» ziele darauf ab, das Land zu spalten. «Kimmel ist ein Feigling, der sich hinter ABC versteckt, weil er weiss, dass der Sender ihn weiterhin decken wird, um ihn zu schützen», schrieb Melania Trump. «Genug ist genug. Es ist an der Zeit, dass ABC Stellung bezieht.»
Sketch über Korrespondentendinner
Von ABC gab es dazu keinen Kommentar. Die Bemerkung über die Präsidentengattin war Teil eines Sketches in der Show am Donnerstag, dem 23. April, in dem der Moderator vorgab, beim bevorstehenden Dinner der Korrespondenten des Weissen Hauses aufzutreten.
Bei der Veranstaltung hatte am Samstag, dem 25. April, ein bewaffneter Mann versucht, in den Saal einzudringen, in dem das Ehepaar Trump und ein Grossteil der politischen Führung des Landes versammelt waren. Er wurde überwältigt und festgenommen.
Auch die Pressesprecherin des Weissen Hauses meldete sich zu Wort. Karoline Leavitt erklärte, die Äusserungen Kimmels seien Teil einer rhetorischen Kampagne der Demokraten und einiger Medienvertreter, die «dazu beigetragen hat, diese Gewalt zu legitimieren».
Karoline Leavitt: "Much of the manifesto of the would-be assassin is indistinguishable from the words we hear from so many. ABC's late night host Jimmy Kimmel disgustingly called Melania an expectant widow. I can tell you she was anything but that."
«Wer, der bei klarem Verstand ist, behauptet schon, eine Ehefrau würde sich über den möglichen Mord an ihrem geliebten Ehemann freuen?», sagte Leavitt. Gewalt hatte Kimmel in seinem Sketch allerdings gar nicht erwähnt.
Kimmels Reaktion
Der Late-Night-Host selbst reagierte in seiner Show am gestrigen Abend auf diese Nachricht. Der 58-Jährige erklärte, dass der «Glanz einer werdenden Witwe» ein «offensichtlicher Witz über den Altersunterschied» zwischen der 56-Jährigen und dem 79-Jährigen war – «und über das Gesicht der Freude, das [Melania] immer zeigt, wenn sie zusammen sind».
Das Ganze könne mit dem Attentatsversuch nicht in Zusammenhang gebracht werden. «Und sie wissen das», ist sich Kimmel sicher. Er habe sich zudem stets gegen Waffenbesitz und politische Gewalt ausgesprochen. Es tue ihm leid, was bei dem Dinner in Washington geschehen sei, doch die Aussage, die er drei Tage zuvor gemacht habe, habe damit nichts zu tun.
Trump ist seit langem Zielscheibe von Kimmels Witzen. Nach einer Auseinandersetzung mit der Regierung im vergangenen Herbst legte der Moderator noch einmal nach. Kimmel wurde von ABC suspendiert, und einige Sender des Netzwerks kündigten an, ihn nach einer Äusserung über den getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk aus dem Programm zu nehmen.
Das Vorgehen wurde vom Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, unterstützt. Carr wurde von Trump ernannt. ABC und die Sender holten Kimmel später wieder zurück auf Sendung. Zum neuen Streit sagte Kimmel gestern: «Es ist ein Déjà-vu für mich.»
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
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Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
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Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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