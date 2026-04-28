Trump wütet nach Attentats-Versuch gegen «Feigling» Kimmel

Melania und Donald Trump fordern Jimmy Kimmels Entlassung – der pocht auf das Recht der freien Meinungsäusserung. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Der Late-Night-Host Jimmy Kimmel machte sich in seiner Sendung über die First Lady lustig. Es ist nicht das erste Mal, dass er den Präsidenten gegen sich aufbringt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Melania und Donald Trump fordern von ABC und Disney öffentlich, Jimmy Kimmel abzusetzen.

Kimmel hatte Melania Trump den «Glanz einer werdenden Witwe» attestiert. Auch Karoline Leavitt griff den Moderator deshalb an.

Kimmel wehrt sich: Der Witz wurde drei Tage vor dem Dinner gemacht und bezog sich auf den Altersunterschied. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania haben den Sender ABC zur Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel aufgefordert.

Der Comedian hatte in der vergangenen Woche Witze über die First Lady gemacht und sie als Frau mit dem «Glanz einer werdenden Witwe» beschrieben. «Leute wie Kimmel sollten nicht die Möglichkeit haben, jeden Abend in unsere Wohnzimmer zu kommen, um Hass zu verbreiten», schrieb Melania Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Der Präsident warf Kimmel einen «abscheulichen Aufruf zur Gewalt» vor. «Normalerweise würde ich auf nichts, was er sagt, reagieren, aber das hier geht weit über das Mass hinaus», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. «Kimmel sollte sofort von ABC und dessen Muttergesellschaft Walt Disney Co. entlassen werden», sagte er.

Trump: "Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Ratings, made a statement on his Show that is really shocking ... He stated, 'Our First Lady has a glow like an expectant widow.' A day later a lunatic tried entering the ballroom ... Kimmel should be immediately fired"



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 27. April 2026 um 19:31

Seine Frau sagte, Kimmels «hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik» ziele darauf ab, das Land zu spalten. «Kimmel ist ein Feigling, der sich hinter ABC versteckt, weil er weiss, dass der Sender ihn weiterhin decken wird, um ihn zu schützen», schrieb Melania Trump. «Genug ist genug. Es ist an der Zeit, dass ABC Stellung bezieht.»

Sketch über Korrespondentendinner

Von ABC gab es dazu keinen Kommentar. Die Bemerkung über die Präsidentengattin war Teil eines Sketches in der Show am Donnerstag, dem 23. April, in dem der Moderator vorgab, beim bevorstehenden Dinner der Korrespondenten des Weissen Hauses aufzutreten.

Bei der Veranstaltung hatte am Samstag, dem 25. April, ein bewaffneter Mann versucht, in den Saal einzudringen, in dem das Ehepaar Trump und ein Grossteil der politischen Führung des Landes versammelt waren. Er wurde überwältigt und festgenommen.

Auch die Pressesprecherin des Weissen Hauses meldete sich zu Wort. Karoline Leavitt erklärte, die Äusserungen Kimmels seien Teil einer rhetorischen Kampagne der Demokraten und einiger Medienvertreter, die «dazu beigetragen hat, diese Gewalt zu legitimieren».

Karoline Leavitt: "Much of the manifesto of the would-be assassin is indistinguishable from the words we hear from so many. ABC's late night host Jimmy Kimmel disgustingly called Melania an expectant widow. I can tell you she was anything but that."



[image or embed] — Craig R. Brittain (@craigbrittain.com) 27. April 2026 um 19:23

«Wer, der bei klarem Verstand ist, behauptet schon, eine Ehefrau würde sich über den möglichen Mord an ihrem geliebten Ehemann freuen?», sagte Leavitt. Gewalt hatte Kimmel in seinem Sketch allerdings gar nicht erwähnt.

Kimmels Reaktion

Der Late-Night-Host selbst reagierte in seiner Show am gestrigen Abend auf diese Nachricht. Der 58-Jährige erklärte, dass der «Glanz einer werdenden Witwe» ein «offensichtlicher Witz über den Altersunterschied» zwischen der 56-Jährigen und dem 79-Jährigen war – «und über das Gesicht der Freude, das [Melania] immer zeigt, wenn sie zusammen sind».

Das Ganze könne mit dem Attentatsversuch nicht in Zusammenhang gebracht werden. «Und sie wissen das», ist sich Kimmel sicher. Er habe sich zudem stets gegen Waffenbesitz und politische Gewalt ausgesprochen. Es tue ihm leid, was bei dem Dinner in Washington geschehen sei, doch die Aussage, die er drei Tage zuvor gemacht habe, habe damit nichts zu tun.

Trump ist seit langem Zielscheibe von Kimmels Witzen. Nach einer Auseinandersetzung mit der Regierung im vergangenen Herbst legte der Moderator noch einmal nach. Kimmel wurde von ABC suspendiert, und einige Sender des Netzwerks kündigten an, ihn nach einer Äusserung über den getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk aus dem Programm zu nehmen.

Das Vorgehen wurde vom Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, unterstützt. Carr wurde von Trump ernannt. ABC und die Sender holten Kimmel später wieder zurück auf Sendung. Zum neuen Streit sagte Kimmel gestern: «Es ist ein Déjà-vu für mich.»