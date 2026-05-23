  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schlüsselakteur für Sicherheit Europas» Die Türkei zwischen zwei Kriegen – Schweizer Botschafter erklärt die heikle Rolle

Dominik Müller

23.5.2026

Guillaume Scheurer trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kurz nach Amtsantritt als Botschafter im August 2024.
Guillaume Scheurer trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kurz nach Amtsantritt als Botschafter im August 2024.
Bild: Imago

Die Beziehungen zwischen Bern und Ankara reichen mehr als hundert Jahre zurück. Heute arbeiten die Schweiz und die Türkei in Bereichen wie Migration zusammen. Gleichzeitig sieht Botschafter Guillaume Scheurer die Türkei als zentralen Akteur für die Stabilität Europas.

Gregoire Galley

23.05.2026, 23:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Botschafter Guillaume Scheurer bezeichnet die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei als stabil, vielfältig und strategisch wichtig.
  • Die Türkei spiele wegen ihrer geografischen Lage und ihrer Rolle in der Nato eine zentrale Rolle für die Sicherheit Europas und das regionale Gleichgewicht.
  • Gleichzeitig hätten die Konflikte im Nahen Osten spürbare Auswirkungen auf die türkische Wirtschaft.
Mehr anzeigen

Die Türkei steht wegen ihrer geopolitischen Rolle zwischen Europa, dem Nahen Osten und Russland im Fokus internationaler Debatten. Guillaume Scheurer, der Schweizer Botschafter in der Türkei, spricht über die bilateralen Beziehungen zwischen Bern und Ankara, die Rolle der Türkei in der Nato und die Auswirkungen der Konflikte im Nahen Osten auf die türkische Wirtschaft.

Seit wann bestehen diplomatische Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei?

Guillaume Scheurer: Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Nationen entstanden Ende des 19. Jahrhunderts mit der Eröffnung einer osmanischen Vertretung in Bern im Jahr 1899. Dann wurde 1925 ein Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Im Jahr darauf übernahm die junge türkische Republik zudem das Schweizer Zivilgesetzbuch und das Obligationenrecht fast unverändert. Schliesslich eröffnete die Schweiz 1928 eine Gesandtschaft in Istanbul.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir im vergangenen Jahr in der Schweiz und in der Türkei mehrere Veranstaltungen organisiert haben, um den 100. Jahrestag der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zu feiern. So haben sich also, kurz gesagt, die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach und nach entwickelt.

Wie würden Sie die heutigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beschreiben?

Es handelt sich um solide, langjährige und vielfältige Beziehungen, die auf regelmässigen Dialogen und bedeutenden wirtschaftlichen Austauschbeziehungen beruhen. Die beiden Länder tauschen sich daher häufig über Fragen der Sicherheit, der Forschung, der Innovation oder auch der Migration aus. Die Präsenz einer bedeutenden türkischen Gemeinschaft in der Schweiz fördert zudem die Kontakte.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) stellt fest, dass sich die Menschenrechtslage in der Türkei seit dem Putschversuch im Juli 2016 verschlechtert hat. Inwieweit können die Schweizer Behörden dazu beitragen, diesen Trend umzukehren?

Wie bei allen Ländern verfolgen wir einen Ansatz, der auf Dialog und Zusammenarbeit basiert. In diesem Sinne sprechen wir eine Vielzahl von Themen an, insbesondere solche im Zusammenhang mit den Menschenrechten, in den multilateralen Gremien, in denen die Schweiz und die Türkei Mitglieder sind. Ich denke dabei insbesondere an den Europarat, an die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Anm. d. Red.), aber auch ganz einfach an unseren bilateralen Austausch.

Über diese verschiedenen Kanäle versuchen wir somit, konstruktiv zum Austausch mit den türkischen Partnern beizutragen. Generell ist die Schweiz davon überzeugt, dass Fortschritte im Bereich der Menschenrechte nur durch einen offenen bilateralen Dialog erzielt werden können.

«Die Türkei nimmt eine strategische Position ein»

Guillaume Scheurer

Schweizer Botschafter in der Türkei

Geografisch gesehen liegt die Türkei an der Schnittstelle zwischen den Konfliktgebieten des Krieges in der Ukraine und des Krieges im Nahen Osten. Welche Rolle spielt sie als Nato-Mitglied inmitten dieser Turbulenzen?

Tatsächlich ist das regionale Umfeld der Türkei sehr komplex. Als grosses Land, das sich über zwei Kontinente erstreckt, und als zweitgrösste Streitmacht der Nato nimmt die Türkei eine strategische Position ein und unterhält vielfältige Beziehungen zu ihren zahlreichen Nachbarn.

All dies ermöglicht es ihr, ein Schlüsselakteur für das regionale Gleichgewicht sowie für die Sicherheit Europas zu sein. Im Übrigen versucht die Türkei zunehmend, sich als wichtiger Vermittler zu profilieren.

Ist die Türkei für die Schweiz und Europa also eher ein verlässlicher Verbündeter als ein unberechenbarer Partner?

Die Türkei ist für die Schweiz ein wichtiger und verlässlicher Partner in einer langjährigen Beziehung, die sich seit dem Krieg gegen die Ukraine noch weiter gefestigt hat. Sie ist ein Schlüsselpartner in Bereichen wie Sicherheit, Handel, Energie oder Migration.

Diese Partnerschaft erfolgt in einem pragmatischen Rahmen, der die Prioritäten beider Seiten berücksichtigt, auch wenn es offensichtlich ist, dass es zunehmend zu einer Annäherung der Interessen kommt.

Welche Auswirkungen haben die Spannungen im Nahen Osten auf die türkische Wirtschaft?

Wie für fast alle Länder der Welt ohne Ausnahme haben diese regionalen Konflikte Auswirkungen auf mehrere Sektoren der türkischen Wirtschaft. All dies trägt zu einem komplizierteren und unsichereren wirtschaftlichen Umfeld bei, insbesondere durch die Auswirkungen auf die Energiekosten, den Handel und die Lieferketten, was sich letztlich auf die Inflation auswirkt.

Video aus dem Ressort

Schlägerei in türkischem Parlament

Schlägerei in türkischem Parlament

Im türkischen Parlament ist die Schlussrunde der Budgetdebatte eskaliert: Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der grössten Oppositionspartei CHP lieferten sich eine handfeste Prügelei. Trotzdem wurden Budget und Schlussrechnung am Ende verabschi

22.12.2025

Mehr aus dem Ressort

USA. Trump: Iran-Rahmenabkommen «weitgehend» ausgehandelt

USATrump: Iran-Rahmenabkommen «weitgehend» ausgehandelt

Iran-Konflikt. Trump: Iran-Rahmenabkommen «weitgehend» ausgehandelt

Iran-KonfliktTrump: Iran-Rahmenabkommen «weitgehend» ausgehandelt

USA unter Donald Trump. «Fit, nicht fett»: US-Verteidigungsminister beschwört Kriegerethos

USA unter Donald Trump«Fit, nicht fett»: US-Verteidigungsminister beschwört Kriegerethos

Meistgelesen

Martin Dürrenmatt: «Ich weiss nicht, ob Donald Trumps Coiffeur einen Fehler macht»
Ägypten baut eine prachtvolle neue Hauptstadt – nur will keiner da wohnen
«Super Mensch, Top-Leader und unser Herz – Roman Josi ist nicht umsonst unser Captain»
3D-Druckteile aus Deutschland helfen im Kampf der Ukraine
Nächste Sternstunde, nächste Rekorde: Gnadenlose Hockey-Nati besiegt Ungarn mit 9:0