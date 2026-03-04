Die USA wollen fast 2000 Ziele im Iran angegriffen haben – gehen ihnen die Abfangraketen aus?

Kanzler in Washington: Trump lobt deutsche Haltung zum Iran-Krieg Kanzler in Washington: Trump lobt deutsche Haltung zum Iran-Krieg 04.03.2026

Israel und die USA haben in der Nacht erneut Militäranlagen im Iran unter Beschuss genommen. Einige Politiker zeigen sich besorgt über die grosse Menge Munition, die die USA im Krieg einsetzen. Und der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei soll Irans nächster Oberster Führer werden. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA wollen seit Kriegsbeginn fast 2000 Ziele im Iran angegriffen und 17 Schiffe zerstört haben.

Der iranische «Expertenrat» hat laut Medienberichten Mojtaba Chamenei, den Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei als Obersten Führer gewählt.

Es gibt Befürchtungen, dass den amerikanischen und israelischen Streitkräften sowie der Luftabwehr ihrer Verbündeten nach tagelangem Beschuss durch den Iran die Abfangraketen ausgehen könnten. Mehr anzeigen

Die iranische Führung will die Zeit für sich spielen lassen – weil ihre Drohnen und Raketen die Luftabwehr der Feinde bald überfordern könnten. Doch Israel und die USA bombardieren das iranische Raketenprogramm – und die iranische Flotte im Persischen Golf – massiv.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Mittwoch passiert ist.

USA: Fast 2000 Ziele im Iran angegriffen

In den vier Tagen seit Beginn des Iran-Kriegs haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Innerhalb von weniger als 100 Stunden seien auch 17 iranische Kriegsschiffe zerstört worden, sagte der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Unter den angegriffenen Zielen sei auch das einsatzfähigste iranische U-Boot gewesen. Es gehe darum, die gesamte iranische Marine-Flotte zu versenken, bekräftigte er.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Seit Jahrzehnten schikaniere der Iran die internationale Schifffahrt, sagte Cooper. Nun gebe es im Persischen Golf, in der Strasse von Hormus und im Golf von Oman kein einziges iranisches Schiff mehr. Zudem seien iranische Luftabwehrsysteme beschädigt sowie Hunderte Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen, Drohnen und auch Kommandozentren angegriffen worden. Die US-Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zerstörung iranischer Kriegsschiffe durch US-Kräfte. Bild: Centcom/X

In der Region seien nun mehr als 50'000 Soldaten, 200 Kampfflugzeuge, 2 Flugzeugträger und mehrere Bomber aus den USA im Einsatz, sagte Cooper. Weitere Einheiten seien auf dem Weg. «Diese Kräfte haben eine massive Schlagkraft und stellen das grösste Militäraufgebot der USA im Nahen Osten seit einer Generation dar», sagte der Admiral. Zuletzt hatten die USA vor mehr als zwanzig Jahren für den Irak-Krieg eine riesige Streitmacht im Nahen Osten zusammengezogen.

Israel greift weitere Militäranlagen im Iran an

Auch die israelischen Streitkräfte nahmen in der Nacht erneut Militäranlagen im Iran unter Beschuss. Die «breit angelegte Angriffswelle» habe unter anderem Abschussrampen und Luftabwehrsystemen gegolten, teilte das Militär mit. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete von Explosionen in der Hauptstadt Teheran.

⭕️In the past 24 hours, hundreds of fighter jets and aircraft have been striking hundreds of targets simultaneously in Iran and Lebanon. Since the start of the operation, the Israeli Air Force has neutralized ~300 Iranian missile launchers.



As part of the defensive effort, the… pic.twitter.com/AWKqT3KWw3 — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Seit Kriegsbeginn am Samstag meldeten die israelischen Streitkräfte über 1600 Einsätze der Luftwaffe. Dabei seien etwa 4000 Geschosse eingesetzt worden, sagte der israelische Militärsprecher Effie Defrin. Damit sei das Ausmass der Angriffe schon jetzt grösser als während des gesamten zwölftägigen Kriegs im Juni vergangenen Jahres, bei dem Israel ebenfalls mit amerikanischer Unterstützung Ziele im Iran unter Beschuss genommen hatte. Seit Samstag habe Israels Militär rund 300 Raketenabschussrampen im Iran zerstört, hiess es in einer Mitteilung der Armee.

Der Iran feuerte seinerseits Raketen auf Israel ab, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Sie wurden aber erfolgreich abgefangen, wie die Zeitung «Times of Israel» berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.

Chameneis Sohn Mojtaba soll Irans nächster Oberster Führer werden

Der iranische «Expertenrat» hat laut Medienberichten Mojtaba Chamenei, den Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei als Obersten Führer gewählt. Der Expertenrat, der für die Wahl des nächsten Obersten Führers des Iran verantwortlich ist, traf sich am Dienstag zu Beratungen, und Mojtaba Chamenei ging laut drei mit den Beratungen vertrauten iranischen Beamten als klarer Favorit hervor. Das meldete unter anderem die «New York Times».

Das Gremium aus 88 schiitischen Geistlichen erwäge, bereits am Mittwochmorgen bekannt zu geben, dass der 56-Jährige die Nachfolge seines Vaters antreten werde. Allerdings hätten einige Geistliche Vorbehalte geäussert, weil sie befürchteten, dass er dadurch zur Zielscheibe der USA und Israels werden könnte.

Als Hardliner ist Mojtaba Chamenei in der Bevölkerung unpopulär, zudem ist eine dynastische Erbfolge im Regime umstritten.

Mojtaba Khamenei, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2019, trägt dieselbe klerikale Tracht wie sein getöteter Vater Ali Chamenei. Bild: Keystone/AP Photo/Vahid Salemi

Sorge um Munitionsbestand für US-Luftabwehr

Einige Demokraten haben sich besorgt über die grosse Menge Munition gezeigt, die die USA im Krieg gegen den Iran einsetzen. Senator Mark Kelly, ein prominentes Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses, warnte, die USA verfügten nicht «über einen unbegrenzten Vorrat», wie der Sender CNN berichtete. Die Iraner seien in der Lage, eine grosse Anzahl an Schahed-Drohnen und Mittel- und Kurzstreckenraketen herzustellen und verfügten über riesige Vorräte, sagte der frühere Kampfpilot und Astronaut demnach weiter.

Das werde irgendwann zu einem «mathematischen Problem» und die USA müssten sich fragen, wie sie die Munition für ihre Luftabwehr wieder aufstocken könnten, zitierte ihn CNN weiter. Die USA setzen im Krieg gegen den Iran unter anderem Luftabwehrsysteme der Typen Patriot und THAAD ein. Letzteres dient vor allem zum Abfangen ballistischer Raketen.