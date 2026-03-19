Die USS Gerald Ford. (Archivbild) Bild: Keystone/AP/Giannis Angelakis

Die USS Gerald Ford ist der grösste Flugzeugträger der Welt und derzeit im Roten Meer im Einsatz. Sie spielt eine zentrale Rolle im Krieg gegen den Iran. Nach fast neun Monaten auf See steht das Schiff jedoch vor mehreren Problemen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USS Gerald Ford, der grösste Flugzeugträger der Welt, ist seit fast neun Monaten im Roten Meer im Einsatz und spielt eine Schlüsselrolle im Krieg gegen den Iran.

Wegen technischer Probleme, einem Brand und beschädigten Anlagen soll sie bald nach Kreta zur Reparatur verlegt werden, was eine Lücke in der US-Militärpräsenz hinterlässt.

US-Senator Mark Warner kritisiert die lange Einsatzdauer scharf und macht frühere militärische Entscheidungen von Donald Trump dafür verantwortlich. Mehr anzeigen

Die Gerald Ford soll demnächst Kurs auf Kreta nehmen, um repariert zu werden. Ihr Abzug würde jedoch eine grosse Lücke für die US-Streitkräfte hinterlassen, da die Kampfflugzeuge an Bord eine wichtige Rolle bei den jüngsten Luftangriffen gegen den Iran gespielt haben.

Laut der «New York Times», die sich auf einen Militärvertreter beruft, soll die USS George Bush die Gerald Ford vermutlich ablösen und bald in den Nahen Osten verlegt werden.

Das 13 Milliarden Dollar teure Schiff wurde 2017 während der ersten Amtszeit von Donald Trump eingeweiht und 2022 erstmals eingesetzt. Es ist mit zwei Atomreaktoren angetrieben, über 335 Meter lang, 75 Meter breit und erreicht eine Geschwindigkeit von rund 55 km/h. Bei einer vollen Beladung wiegt es bis zu 100'000 Tonnen.

Die Crew besteht aus über 4000 Matrosen. Die Gerald Ford führt Dutzende Kampfflugzeuge mit sich und wird derzeit von mehreren Lenkwaffenzerstörern begleitet. Sie ist der erste Flugzeugträger der neuen Ford-Klasse, die nach und nach die ältere Nimitz-Klasse ersetzen soll.

Vor ihrem Einsatz im Nahen Osten war die Gerald Ford an US-Operationen in der Karibik beteiligt. Washington erklärte dies mit dem Kampf gegen mutmassliche Drogenschmuggler, lieferte dafür aber keine Beweise.

Das Schiff war zudem an der Beschlagnahmung sanktionierter Öltanker beteiligt und spielte eine Rolle bei der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar.

Probleme in der Sanitäranlage und ein Feuer

Letzte Woche kam es zudem zu einem Brand auf dem Schiff. Laut dem US-Militär war das Feuer «nicht kampfbedingt» und brach in der Wäscherei aus. Es gab zwei verletzte Matrosen. Rund 100 Betten wurden beschädigt, doch der Vorfall habe den Betrieb des Schiffes nicht beeinträchtigt, hiess es.

Zudem gibt es noch Probleme in der Sanitäranlage: Verstopfte Leitungen und lange Warteschlangen vor den Toiletten sorgen für Unmut. Schon ein Bericht der US-Regierung von 2020 hatte die häufigen und unerwarteten Rohrverstopfungen erwähnt.

Deren Beseitigung mit Säure kostet jedes Mal rund 400'000 US-Dollar. Die Marine bestätigte auf Anfrage die Probleme. Sie würden jedoch «schnell und durch erfahrenes Personal» immer wieder behoben werden.

Der demokratische Senator Mark Warner, stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Senat, kritisierte am Dienstag die Verlängerung des Einsatzes scharf: «Die Ford und ihre Besatzung sind nach fast einem Jahr auf See am Limit. Sie zahlen den Preis für die unüberlegten militärischen Entscheidungen von Präsident Donald Trump», erklärte er in einer Mitteilung.