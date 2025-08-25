Die Vergeltungspräsidentschaft des Donald Trump

FBI durchsucht Haus von Trumps Ex-Berater Bolton Ein FBI-Sprecher bestätigte «gerichtlich genehmigte Aktivitäten» in der Gegend von Boltons Haus in Maryland. Bolton, einst Trumps Nationaler Sicherheitsberater, ist ein scharfer Kritiker des US-Präsdenten. 22.08.2025

Die FBI-Durchsuchung des Hauses von John Bolton ist nur das jüngste Beispiel aus einer langen Serie. Trump rechnet gnadenlos mit Leuten ab, die ihm Schwierigkeiten bereitet haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es-Berater John Bolton, Staatsanwältin Letitia James und Demokratin LaMonica McIver: Donald Trump lässt gegen seine vermeintlichen Feinde ermitteln.

Auch Kritiker aus den eigenen republikanischen Reihen wie Miles Taylor und Chris Krebs werden ins Visier genommen.

«Joe Biden hat seine Regierung als Waffe benutzt»: Das soll begründen, warum Trump nun so rigoros vorgeht.

«Die Zahl der Leute, auf die es die Trump-Regierung abgesehen hat, ist erstaunlich für mich», staunt ein Jurist. Mehr anzeigen

Donald Trump hat es im Wahlkampf versprochen – die Regierungsgewalt zur Rache an jenen zu benutzen, die ihm, Unrecht zugefügt haben, wie er meint. Und genau das scheint der US-Präsident gerade zu tun. Zudem ist er wohl dazu bereit, seine Macht weit über Washington hinaus auszuweiten.

Am 22. August durchsuchte das FBI das Haus von John Bolton, der einst Trumps nationaler Sicherheitsberater war und dann zu einem seiner lautstärksten Kritiker wurde, so beispielsweise die Regierung kürzlich als «Vergeltungspräsidentschaft» anprangerte.

Zuvor hatte Trumps Team Ermittlungen gegen die Demokratin Letitia James eingeleitet, jene New Yorker Generalstaatsanwältin, auf die der Prozess gegen sein Unternehmen wegen mutmasslicher Verfälschung von Finanzunterlagen zurückgeht, und gegen den jetzigen demokratischen US-Senator Adam Schiff, der im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump federführend war.

Das Justizministerium hat zudem Anklage gegen die – ebenfalls demokratische – Abgeordnete LaMonica McIver erhoben, im Zusammenhang mit einer Protestaktion gegen Trumps Vorgehen gegen Einwanderung.

Aus Freund wird Feind

Untersuchungen laufen auch gegen den New Yorker Ex-Gouverneur Andrew Cuomo, jetzt einer der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in der Stadt New York, und gegen zwei weitere frühere Mitglieder der ersten Trump-Regierung.

Der eine ist Miles Taylor, der in einem Buch vor autokratischen Tendenzen Trumps warnte, der andere Chris Krebs, der den Präsidenten erzürnte, als er sagte, dass die Wahl 2020 – bei der Trump gegen Joe Biden verlor – völlig sicher abgelaufen sei.

All diese Schritte sehen genau nach der Vergeltung aus, die Trump angekündigt hatte, nachdem er während der vier Jahre zwischen der ersten und zweiten Amtszeit mit vier verschiedenen strafrechtlichen Anklagen konfrontiert war.

«Joe Biden hat seine Regierung als Waffe benutzt»

«Joe Biden hat seine Regierung als Waffe benutzt, um politische Gegner ins Visier zu nehmen – namentlich Präsident Trump», sagte Abigail Jackson, eine Sprecherin des Weissen Hauses, am 23. August. Trump stelle «Recht und Ordnung wieder her».

Neben der Einlösung seines Rache-Versprechens hat Trump Truppen in US-Städte entsandt – angeblich, um Kriminalität zu bekämpfen oder bei der Festnahme von illegal eingewanderten Leuten zu helfen.

Das alles zusammen hat Demokraten und andere alarmiert, die fürchten, dass Trump seine Amtsgewalt zur Einschüchterung politischer Gegner und Festigung seiner Macht auf eine Weise benutzt, wie es noch nie zuvor in der amerikanischen Geschichte vorgekommen ist.

Erinnerung an dunkle Zeiten

Jedem, der ein Geschichtsbuch gelesen habe, sei ziemlich klar, «mit welcher Art von Regierung wir es zu tun haben», sagt Brendan Nyhan, ein Politikwissenschaftler am Dartmouth College in New Hampshire.

Trump begann seine zweite Amtszeit im Januar mit der Begnadigung von mehr als 1500 Leuten, die wegen Straftaten im Zuge der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 verurteilt worden waren. Derweil feuerte sein Justizministerium mehrere Bundesanwälte, die diese Fälle verfolgt hatten.

Vergeben und vergessen: Die Erstürmung des Kapitols am 6. Jnuar 2021. KEYSTONE

Es lässt ausserdem unter die Lupe nehmen, wie es zur Untersuchung etwaiger Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam 2016 zu Russland kam, und der Präsident selbst hat das Ministerium in diesem Zusammenhang zur Aufnahme von Ermittlungen gegen den damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama aufgerufen.

«Die Zahl der Leute, auf die es die Trump-Regierung abgesehen hat, ist erstaunlich für mich»

Es sind schon Ermittlungen gegen den Sonderermittler Jack Smith im Gange, der Trumps Bemühungen um ein Kippen des Wahlergebnisses 2020 untersucht, und auch im Fall der auf Trumps Anwesen in Florida verstauten Geheimdokumente ermittelt hatte.

«Die Zahl der Leute, auf die es die Trump-Regierung abgesehen hat, und die alle gemeinsam haben, dass sie gegen Trump ermittelt oder ihn kritisiert haben, ist erstaunlich für mich», sagt Juraprofessor Stephen Saltzburg von der George Washington University in Washington.

Bolton nimmt in der Reihe der Trump-Kritiker einen besonderen Platz ein. Der langjährige republikanische Falke in Sachen Aussenpolitik hat ein Buch geschrieben, das 2020 erschien, nachdem ihn Trump im Jahr davor gefeuert hatte. Die erste Trump-Regierung zog vor Gericht, um die Veröffentlichung zu verhindern, und leitete zudem eine Untersuchung ein, aber beide Verfahren wurden dann von der folgenden Biden-Regierung gestoppt.

Bolton steht für Patel für den «Deep State der Exekutive»

Bolton landete auf einer Liste von 60 früheren Regierungsbeamten, die vom jetzigen FBI-Direktor Kash Patel verfasst wurde und nach dessen Worten den «Deep State der Exekutive» repräsentiert – womit Patel behauptet, dass diese Leute hinter dem Rücken der gewählten Führung eigene Ziele verfolgt hätten. Kritiker sprachen von einer «Feindesliste».

Als Trump im Januar ins Weisse Haus zurückkehrte, zog seine Regierung den Personenschutz ab, der dem mit iranischen Attentatsdrohungen konfrontierten Bolton zugeteilt worden war.

Die Bundespolizei FBI untersucht jetzt, ob der Ex-Sicherheitsberater gegen Vorschriften für den Umgang mit Geheimdokumenten verstossen hat, wie aus informierten Kreisen verlautete. Trump selbst spuckte Gift und Galle, als das FBI 2022 sein Anwesen Mar-a-Lago auf Geheimdokumente hin durchsuchte.

Auch Anwälte und Militärs im Visier

Er nahm auch Einrichtungen ins Visier, die ihm Schwierigkeiten bereitet haben. Dazu zählen mehrere Anwaltskanzleien, die in Verfahren gegen ihn oder seine Verbündeten involviert waren, oder seine Gegner angeheuert hatten.

Sie wurden von Tätigkeiten für die Regierung ausgeschlossen, es sei denn, sie verpflichteten sich zu kostenloser Arbeit im Wert von Dutzenden Millionen Dollar zu Gunsten von Anliegen, die von Trump unterstützt werden. Er ging auch mit der Streichung von staatlichen Fördermitteln oder entsprechenden Androhungen gegen Universitäten vor, die nach seiner Ansicht nicht den Direktiven der Regierung gefolgt sind.

All das sind nur besonders hervorstechende Beispiele in einer Serie von Aktionen, die sich zu intensivieren scheinen. Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth hat mehrere ranghohe Mitglieder des Militärs gefeuert, die als nicht loyal genug betrachtet wurden, und kürzlich entzog die Regierung drei Dutzend derzeitigen und früheren nationalen Sicherheitsbeamten den Zugang zu Geheiminformationen.

«Es ist, was er versprochen hat», sagt Justin Levitt, Juraprofessor an der Loyola Marymount University in Los Angeles. «Es ist, was Tyrannen tun, wenn ihnen keiner ‹Nein› sagt.»