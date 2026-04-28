Attentat auf Trump befeuert wilde Theorien – 4 sind besonders irre

First Lady Melania Trump und Kabinettsmitglieder bei der improvisierten Pressekonferenz nach den Schüssen in Washington am 25. April: Weil einige von ihnen zu diesem Zeitpunkt schon wieder lächeln können, legen ihnen das Misstrauische so aus, als sei der Vorfall inszeniert gewesen. Bild: Keystone

Erst redet Sprecherin Karoline Leavitt von Schüssen, dann knallt es beim Dinner. Ihr Ehemann warnt eine Reporterin vor, und Trumps Leute grinsen nur: Willkommen im Kaninchenbau der Verschwörungstheorien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen des versuchten Attentats bei einem Dinner in Washington am 25. April spriessen Verschwörungstheorien.

Schuss ins Blaue: Sprecherin Karoline Leavitt kündigt scheinbar an, dass beim Dinner der Abzug gedrückt wird.

Das abgerissene Fox-News-Gespräch: Was hat Leavitts Ehemann der Reporterin gesagt, was nicht über den Sender lief?

Umstrittene Fotos und Videos: Wie Standbilder und Videos als Indizien umgedeutet werden. Mehr anzeigen

«Er ist bereit für den Kampf», sagt Karoline Leavitt vor dem White House Correspondents’s Dinner in Washington dem Reporter von «Fox News».

Die Sprecherin des Weissen Hauses fährt fort: «Heute Abend gibt es den klassischen Donald Trump. Es wird lustig, es wird unterhaltend. Heute Abend werden in dem Raum ein paar Schüsse abgefeuert. Es sollten also alle einschalten: Es wird wirklich grossartig.»

Das unglückliche Interview im Video:

Nicht so lustig: Im Hotel Washington Hilton knallt es tatsächlich am Abend des 25. April. Der Schütze, Cole Tomas Allen, wird verhaftet, der es offenbar auf Mitglieder der Regierung abgesehen hat. Zehn Minuten vor seinem Attentatsversuch schickt der 31-Jährige seinen Verwandten ein «Manifest».

Schuss ins Blaue

«Ich bin nicht länger bereit zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen beschmutzt», zitiert das Boulevardblatt «New York Post» aus dem Manifest. Allen wollte demnach sowohl den Präsidenten als auch Mitglieder seiner Regierung töten, weil diese «mitschuldig» seien.

«Ich würde immer noch fast jeden hier [umbringen], um an die Ziele zu kommen.» Cole Tomas Allen in seinem «Manifest»

Der Trump-Hasser nennt sich selbst den «freundlichen Bundes-Attentäter». Der Fall wirkt eindeutig – aber nicht für alle. Dass Karoline Leavitt von Schüssen spricht, bevor wirklich welche fallen, macht einige Social-Media-Nutzer misstrauisch.

Dabei sind «shots fired» hier klar als rhetorische Spitzen zu verstehen, für die dieses Dinner der Korrespondent*innen bekannt ist. Trotzdem heisst es in diesen Posts aus Bluesky und X, das Ganze inszeniert und die Beteiligten Betrüger, ...

Such frauds. Totally staged. “I will tell you this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It’ll be funny. It’ll be entertaining, There will be some shots fired tonight. Everyone should tune in. It’s going to be really great.” - Karoline Leavitt



[image or embed] — David 🏳️‍🌈 🐸 (@davidbegor.bsky.social) 26. April 2026 um 15:18

... deren Plan genau aufgegangen sei.

The evening, your fucking POS, went EXACTLY AS PLANNED.



Yet another staged assassination attempt totally orchestrated in which Karoline Leavitt said BEFORE hte event "shots will be fired." https://t.co/QZDyFbAI4U — Thomas Savino (@tjsavino) April 26, 2026

Erst redet Leavitt von Schüssen, und dann werden auch noch so schnell Bilder von Charlie Kirks Witwe Erika veröffentlicht, die emotional berührt von der Veranstaltung flieht: «Tut mir leid, aber ist das inszeniert?», fragt dieser User.

Literally 1 hour before the alleged gunshots, a huge MAGA slop account & press sec. Karoline Leavitt tell us there will be "shots fired." Then it releases perfectly timed footage of Erika being rushed out with a "Pray for Erika Kirk" sympathy tag. I'm sorry, but was this staged? pic.twitter.com/RTH87PREUR — Sam Parker 🇺🇸🧯 (@BasedSamParker) April 26, 2026

Das abgerissene Fox-News-Gespräch

Ein weiterer Punkt, der Verschwörungstheorien blühen lässt, ist ein Telefon-Gespräch, das «Fox News» mit seiner Reporterin Aishah Hasnie führt. Die erzählt, sie habe bei dem Dinner neben Leavitts Ehemann Nicholas Riccio gesessen, der 32 Jahre älter als seine Frau ist.

Nicholas Riccio und Karoline Leavitt, die zum zweiten Mal schwanger ist, vor dem Dinner am 25. April in Washington. Bild: Keystone

«Kurz nachdem das Dinner begonnen hat, [...] lehnte er sich herüber und sagte: ‹Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Du hast einen tollen Job gemacht. Du musst gut auf dich aufpassen›», berichtet die Reporterin. «Er war sehr ernst, als er das zu mir sagte. Dann sah er sich im Raum um und sagte: ‹Es gibt einige...›»

Staged? Fox News cuts off caller after she says the husband of Karoline Leavitt the White House Press Secretary told her "You need to be very safe, there are some..." Just before the shooting last night.



[image or embed] — BladeoftheSun (@bladeofthes.bsky.social) 26. April 2026 um 12:42

Genau dann wird das Gespräch unterbrochen – zum unmöglichsten Zeitpunkt. Das ist allerdings nachvollziehbar, wie Hasnie später auf X erklärt: Weil der Ballsaal des Hotels unterirdisch liegt und viele ihre Handys benutzt hätten, sei der Empfang sehr schlecht gewesen.

Fox News Cuts Reporter’s Audio After Mentioning Staged Shooting



Fox News abruptly cut the audio of its own reporter during a live broadcast after the journalist referenced the staged shooting incident. https://t.co/uXKeVTgBtx — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 26, 2026

Riccio habe ihr gesagt, sie solle auf sich aufpassen, weil die Welt verrückt sei. «Er war um mich besorgt.» Als die Verbindung abbrach, habe Hasnie sagen wollen, dass später leider ja auch wirklich etwas passiert sei. Dass neben den Verschwörungsfans auch die iranische Nachrichtenagentur «Tasnim» den Anruf aufgreift – siehe obiger Post –, spricht für sich.

Umstrittene Fotos und Videos

Auch Bilder und Videos sollen beweisen, dass falsch gespielt wird: Fotos – die wahrscheinlich vor den Schüssen aufgenommen worden sind – suggerieren, dass die First Lady und Regierungsmitglieder erfreut grinsen, nachdem ihre angebliche «PSYOP», also ihre Psychological operation, gelungen ist.

Somber scenes from the White House, just kidding they are all standing around with a shit eating grins, smiling and laughing after a “successful” psyop. pic.twitter.com/7NusJwig2s — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

Andere sind irritiert, weil Donald Trump relativ ruhig sitzen bleibt, nachdem in einiger Entfernung die Schüsse fallen. Der 79-Jährige weiss wohl, dass er vom Secret Service umringt ist.

Shots fired, the Secret Service rushes in, and they let Trump continue to sit there? And now they’re going to resume the White House Correspondents’ Dinner, and Trump still plans to deliver a speech? I’m not saying this was staged to boost Trump’s tanking approval numbers, but it looks odd.



[image or embed] — Christopher Webb (@cwebbonline.com) 26. April 2026 um 03:20

Als Bruch des Protokolls kann man bezeichnen, dass zuerst Vizepräsident JD Vance von der Bühne geholt wird. Möglicherweise dauert es bei Trump einige Sekunden länger, weil sich ein Secret-Service-Agent vor ihm postiert und schwer bewaffnete Spezialkräfte auf die Bühne stürmen – vergleiche auch mit dem obigen Video.

The Secret Service grabbed JD Vance first and shuttled him to safety before Donald Trump?



🤣pic.twitter.com/HQl1iLMQxr — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 26, 2026

Und selbst aus dem sonderbaren Standbild eines Videos der Szene wollen Leute etwas herauslesen: Hier soll das unerschrockene Gesicht des Präsidenten ein Beleg dafür sein, dass er mehr gewusst hat.

The look on his face vs the look on her face says it all. Looks to me like Trump knew what was happening, she didn't. She was the first to duck under the tables. He sat there smirking like the fraud he is.



[image or embed] — AltYellostoneNatPar (@altyellonatpark.org) 26. April 2026 um 11:26

Fakt ist: Trump hat nach rechts rübergeschaut, weil Melania und ihm dort ein Zaubertrick vorgeführt worden ist.

Loud Bangs and President Trump Evacuated



"Stay down!"



Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.



Watch LIVE --> https://t.co/OQnyC97cOI#WHCD #WHCA #NerdProm pic.twitter.com/b36LtCEhnx — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

Ballsaal als Motiv

Donald Trump ist Donald Trump: Wenn sich ihm eine Gelegenheit bietet, versucht er, daraus Kapital zu schlagen. Dass er den jüngsten Vorfall zum Anlass nimmt, für den so unpopulären Ballsaal des Weissen Hauses zu werben, kann eigentlich nicht überraschen, doch einige sehen darin das Motiv für den vermeintlich inszenierten Attentatsversuch:

Never missing an opportunity to grift, if I was cynical I'd probably think the whole thing was staged so conman Trump could get his godawful Versailles-esque ballroom built.



[image or embed] — Bill Madden (@maddenifico.bsky.social) 26. April 2026 um 16:32

Dabei ist dieses Gebaren beim 79-Jährigen wirklich nichts Neues. Man nehme nur die Pressekonferenz nach dem Zugriff: Da sagt Trump sinngemäss, solche Attentate würden eben nur auf die Besten verübt, die viel bewegten. Er vergleicht sich auch noch nonchalant mit Abraham Lincoln, der 1865 im Ford's Theatre in Washington erschossen wurde.

Trump:



I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Allerdings schlägt der Präsident im Telefonat mit «Fox News» nach dem Vorfall auch versöhnliche Töne an: «Es war in vielerlei Hinsicht ein sehr trauriger Abend, aber es war auch ein Abend, an dem viele Menschen zusammenkamen.» Auch Demokrat*innen hätten zu ihm gestanden.

NEW: President Trump tells FOX News' @JacquiHeinrich that the White House Correspondents' Dinner shooting shifted the atmosphere, turning a tense night into what he described as a moment of unity.



"It was a very sad evening in many ways, and it was also an evening where a lot… pic.twitter.com/yCZCpmgOGG — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Bleibt noch der Vorwurf, Trump wolle sich per inszeniertem Attentat beliebt machen. Ein Vergleich mit den Schüssen in Butler im Juli 2024 zeigt allerdings, dass die Wirkung eines solchen Vorfalls begrenzt ist – zu dem es übrigens auch jede Menge Verschwörungstheorien gibt.

Trump definitely just staged another fake assassination attempt. — DJ Uncle Fishbits (@unclefishbits.bsky.social) 26. April 2026 um 02:47

Die Denkfabrik Elcano Royal Institute aus Madrid hielt dazu einerseits fest, dass der Attentatsversuch in Pennsylvania die eigene Basis mobilisiert hat. Doch andererseits sei das Thema medial schnell wieder untergegangen, als Joe Biden damals auf seine Kandidatur verzichtet und Kamala Harris übernommen hat. Der Einfluss auf Trumps Popularitätswerte war gering, was eine Inszenierung in Washington – unter anderem – extrem unwahrscheinlich macht.