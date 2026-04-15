Die Waffenruhe vor dem Sturm – was der Iran und die USA gerade wirklich planen

Angespannte Waffenruhe: Zwei US-Zerstörer nähern sich der Strasse von Hormus – der Iran warnt Ein Intermezzo zwischen der iranischen und der amerikanischen Marine am 11. April 2026 zeigt, wie angespannt die Lage in der Strasse von Hormus ist. 14.04.2026

Säbelrasseln in der Strasse von Hormus: Die USA blockieren inzwischen die Meerenge, die sie einst noch öffnen wollten. Das Pentagon wie auch Teheran bereiten sich auf das Ende der Waffenruhe vor – während die Welt wartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Intermezzo zwischen der iranischen und der amerikanischen Marine am 11. April zeigt, wie angespannt die Lage in der Strasse von Hormus ist.

Während die USA ein Zeichen setzen wollen, die Passage sei sicher, versucht Teheran, die Korridore in der Meerenge neu zu ordnen.

Die USA wollen Schiffe festsetzen, die Teheran für die Durchfahrt oder für Ware bezahlen: Wie reagiert China, das 35 Prozent seiner Energie aus der Region bezieht?

Dritte Flugzeugträger-Gruppe im Anmarsch: Washington nutzt die Waffenruhe, um seine Munitionsvorräte aufzufrischen. Mehr anzeigen

Es ist eine intensive Szene, die sich da am 11. April abspielt: Die USS Frank E. Petersen Jr. und die USS Michael Murphy fahren vom Golf von Oman aus in die Strasse von Hormus ein.

Die beiden Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse sind die ersten Kriegsschiffe der US-Marine, die sich seit Beginn des Iran-Krieges der Meerenge nähern. Eine iranische Küstenstation meldet sich: Wenn die Schiffe nicht umkehren, werden sie anvisiert, so die Drohung.

Die USS Frank E. Petersen Jr. im August 2021 im Golf von Mexiko. US Navy

Über Funk antwortet eine Frauenstimme: Die «Koalitionsschiffe» würden sich «nach internationalem Recht» auf einem legalen Transit befinden, erklärt sie. Die Iraner antworten: Das sei «die letzte Warnung». Das wird dreifach betont.

Andere Schiffe sollten sich fernhalten: Es könnte geschossen werden. Ein iranisches Schnellboot nimmt Anlauf auf einen der Zerstörer, dreht aber auch zeitig wieder ab – siehe Video ganz oben.

Zerstörer schiessen angeblich Drohne ab

Was dann passiert, ist nicht ganz klar. Teheran meldet, die US-Schiffe seien vertrieben worden. Das widerspricht jedoch den Aussagen der US-Navy – und den Daten des Automatic Identification System (AIS), das eine Position der USS Michael Murphy unweit von Dubai zeigt.

Did the USS Michael Murphy (DDG-112) sail into the Persian Gulf as she showed up on AIS four hours ago? @CENTCOM @US5thFleet @SecWar pic.twitter.com/1sMOpp2WpI — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) April 11, 2026

Die «New York Times» berichtet, die beiden US-Zerstörer hätten auf ihrer Fahrt eine iranische Aufklärungsdrohne abgeschossen, was nach Ansicht der US-Marine die Waffenruhe aber nicht verletze. Weit seien sie nicht in die Strasse von Hormus vorgestossen, heisst es weiter.

so many questions...



When did she enter?

Is she escorting?

Anyone else with her?

What about those "lost" mines?



🇺🇸USS Michael Murphy (DDG-112) pic.twitter.com/cKnU7onQa3 — MT Anderson (@MT_Anderson) April 11, 2026

Die Fahrt der Kriegsschiffe soll ein Zeichen setzen – nicht zuletzt, weil dabei jener Bereich befahren worden ist, der vom Iran zuvor als unsicher ausgewiesen worden ist. Minen seien verlegt worden, ohne dass in den Kriegswirren verzeichnet worden sei, wo genau. Die Amerikaner wollen der internationalen Schifffahrt zeigen, dass keine Gefahr besteht.

Katz-und-Maus-Spiel

Die Verlegung der Korridore nach Norden dürfte andere Gründe haben: Dadurch liegen neu sowohl die Einfahrtsstrasse wie auch die südlichere Ausfahrtsstrasse im iranischen Hoheitsgewässer. Zuvor ist der Korridor für das Verlassen des Persischen Golfs durch das Gebiet des Oman gegangen.

Der Iran hat die Korridore für die Durchfahrt der Strasse von Hormus nach Norden verlegt – vorgeblich wegen Minen. via USNI

Teheran will verhindern, dass der Oman selbst eine Gebühr erheben kann: So kann der Iran eine Maut aus einer Hand anbieten – und seinen Zugriff auf die Strasse von Hormus zementieren. Das Problem: Seit dem 13. April läuft eine US-Blockade, die alle Schiffe betrifft, die Irans Häfen anlaufen.

Two tankers turn away from Strait of Hormuz after US blockade begins



At least two tankers reversed course near the Strait of Hormuz shortly after the start of the US blockade, highlighting the immediate impact on vessel movements. According to #MarineTraffic data, the 188-metre… pic.twitter.com/dRNi7yEgJI — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 13, 2026

Trump weitet seine Blockade per Truth-Social-Post am 12. April noch aus: Auch Schiffe, die die «illegale Maut» bezahlen, würden von der US-Marine aufgebracht, die weiter die Meerenge von Minen säubern werde. «Der Iran darf nicht von diesem illegalen Erpressungsakt profitieren», schreibt er mit Blick auf die Durchfahrtsgebühr über zwei Millionen Dollar.

Hunderte Schiffe sitzen fest – China zapft Reserve an

Und nun ergibt sich eine sonderbare Situation: Die USA, die die Strasse von Hormus öffnen wollten, blockieren die Meerenge nun selbst. 34 Schiffe hätten den Wasserweg am 12. April passiert, teilt der US-Präsident am Folgetag mit.

Trumps Post vom 13. April. TruthSocial/@RealDonaldTrump

Ein Tropfen auf dem heissen Stein: 500 bis 700 Schiffe warten auf Durchfahrt, weiss das US Naval Institute. Arsenio Dominguez, Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation der UN, schätzt laut «Reuters» sogar, dass am Persischen Golf 20'000 Seeleute auf 1600 Schiffen feststecken.

JUST IN: Ship traffic in the Strait of Hormuz over the past 24 hours. pic.twitter.com/JgG6VULYGR — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 9, 2026

Besonders von der Blockade iranischer Häfen betroffen ist China: Peking bezieht laut «New York Times» 35 Prozent seiner Energie über den Persischen Golf. Wie «Bloomberg» erfahren haben will, zapft das Land nun die strategischen Reserven an, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Nützliche Waffenruhe: Mehr Munition, Träger im Anmarsch

Wie soll die Blockade nun ablaufen? Würde ein koreanischer Tanker wirklich aufgebracht werden, wenn er die Zwei-Millionen-Maut zahlt? Wird die US-Marine ein Schiff stoppen, das Öl nach China bringen soll? Würde Peking darauf reagieren, indem es Kriegsschiffe als Eskorte schickt? Oder doch eher Druck auf den Iran machen, sich den US-Forderungen zu beugen?

A U.S. blockade on Iranian ports is set to rapidly hit food imports to the Islamic republic, according to commodities provider Kpler -WSJ



The blockade is set to affect almost 983,000 tons of grains and oilseeds already underway. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 14, 2026

Fakt ist: Die USA bereiten sich darauf vor, länger in der Region zu bleiben – und noch härter zuschlagen zu können. Der Flugzeugträger USS George H.W. Bush ist mit seiner Kampfgruppe von der US-Ostküste in Richtung Kap der Guten Hoffnung unterwegs: Am 13. April fahren sie vor der Küste Namibias weiter in die Krisenregion.

POTUS declared over the weekend that the U.S. Navy “will begin the process of BLOCKADING any and all Ships trying to enter, or leave, the Strait of Hormuz,” which followed Central Command's announcement that two destroyers executed a mine clearance mission and asserted… pic.twitter.com/EYkqia2Qh1 — Ian Ellis (@ianellisjones) April 13, 2026

Zusammen mit den Flugzeugträgern USS Abraham Lincoln und USS Gerald R. Ford werden also bald drei dieser Kampfgruppen vor Ort sein, zu denen auch Zerstörer und U-Boote gehören. Gleichzeitig füllen Pendelflüge schwerer Transportflugzeuge vom Typ C-17 Globemaster III die Munition der Truppen im Nahen Osten wieder auf.

🚨🇺🇸🇩🇪 ALERT: At least seven USAF C-17 cargo aircraft are reportedly conducting continuous back-to-back flights between U.S. bases in Europe primarily Ramstein, Germany and the Middle East.



Nonstop. Relentless. No signs of slowing.



Large-scale airlift operations appear to be in… pic.twitter.com/zHEj5B7ihb — Defense Signal (@defensesignal) April 12, 2026

Washington nutzt die Waffenpause also, um sein Arsenal in der Krisenregion aufzufüllen: Bei einem Scheitern der Verhandlungen kann das Bombardement des Irans wieder aufgenommen werden, der seinerseits versuchen wird, umzustrukturieren und sich für den Ernstfall zu rüsten.

Die Uhr tickt, und die Welt schaut weiter wie gebannt auf den Persischen Golf.

Video aus dem Ressort