Freitag, 20. Juni 2025, 4.07 Uhr

Die Gewalt gegen Kinder in Konflikten hat im Jahr 2024 ein beispielloses Ausmass erreicht. Die meisten Gewalttaten wurden im Gazastreifen, im Westjordanland, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, in Nigeria und in Haiti verübt, wie aus einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht. Der Jahresbericht des UN-Generalsekretärs António Guterres über Kinder in bewaffneten Konflikten beschreibt einen «erschütternden Anstieg schwerer Verstösse gegen Kinder unter 18 Jahren um 25 Prozent im Vergleich zu 2023, als die Zahl solcher Verstösse bereits um 21 Prozent gestiegen war».

Auch im Zusammenhang mit dem anhaltenden russischen Angriffskrieg in der Ukraine äusserte der UN-Chef tiefe Besorgnis über Gewaltverbrechen gegen Kinder in der Ukraine durch russische Soldaten und mit ihnen verbundene Gruppen. Dabei hob er besonders die nachweisliche Tötung von 94 ukrainischen Kindern, die Verletzung von 577 weiteren sowie 559 Angriffe auf Schulen und 303 auf Krankenhäuser hervor. Die UN setzte das russische Militär und mit ihnen verbundene bewaffnete Gruppen ein drittes Jahr in Folge auf ihre schwarze Liste.

Im Jahr 2024 hätten Kinder die Hauptlast unerbittlicher Feindseligkeiten und wahlloser Angriffe getragen und seien von der Missachtung von Waffenruhen und Friedensabkommen sowie von sich verschärfenden humanitären Krisen betroffen gewesen, erklärte der UN-Chef. Insgesamt hätten die UN 41.370 schwerwiegende Verstösse gegen Kinder dokumentiert – 36'221 davon seien im Jahr 2024 begangen worden und 5149 in früheren Jahren, aber erst im vergangenen Jahr bestätigt worden. Zu den Verstössen gegen Kinder zählen Tötung, Verstümmelung, Rekrutierung und Entführung, sexuelle Gewalt, Angriffe auf Schulen und Spitäler und die Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe.

Die UN setzte sowohl die israelische Armee als auch die militant-islamistische Hamas ein weiteres Jahr auf ihre schwarze Liste der Länder, die die Rechte von Kindern verletzen. Dem Bericht zufolge wurden 7188 schwere Verstösse durch das israelische Militär bestätigt, darunter die Tötung von 1259 palästinensischen Kindern und die Verletzung von 941 weiteren im Gazastreifen.