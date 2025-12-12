12.43 Uhr

Eigentlich hat Marjorie Taylor Greene auf X gar nicht direkt über Politik geschrieben, sondern über die Umgansformen auf dem Portal: «Es ist giftig, hasserfüllt und spaltend. Viele Konten sind bezahlt und viele sind ausländisch. Sie posten und kommentieren den ganzen Tag mit gezielten Argumenten, um eure Meinung zu beeinflussen.»

Unter diesem Post meldet sich dann der rechte Kommentator Mike Cernovich: Er fordert die Republikanerin auf, von ihrem Rücktritt zurückzutreten und die volle Amtszeit zu dienen.

You need to serve out your full term. — Cernovich (@Cernovich) November 26, 2025

Das hat die 51-Jährige förmlich explodieren lassen. «Oh, habe ich nicht genug für dich gelitten, während du den ganzen Tag hinter einem Bildschirm postest? Muss ich bleiben, bis ich ermordet werde wie unser Freund Charlie Kirk? Wäre das dann gut genug für dich?»

Weiter schimpft sie: «Den ganzen Tag im Internet Sch***** zu posten, ist kein Kampf. Beweg deinen A**** und kandidiere für den Kongress. Ich habe härter gekämpft als jeder andere in der realen Arena, nicht in den sozialen Medien. Lass deinen Worten Taten folgen.»

Oh I haven’t suffered enough for you while you post all day behind a screen?



Do I have to stay until I’m assassinated like our friend Charlie Kirk.



Will that be good enough for you then?



Shit posting on the internet all day isn’t fighting.



Get off YOUR ass and run for… https://t.co/jhbqxHi3Vt — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 26, 2025

Es muss in der Angeordneten gebrodelt haben, denn eine Stunde später legt Greene nach: «Typisch für republikanische Männer, die einer Frau sagen, sie solle ‹die Klappe halten, zurück in die Küche gehen und mir etwas zu essen machen›. F*** dich – in der süssesten Südstaaten-Gelehrtensprache, die ich hervorbringen kann.»

Greene bleibt im Bild: «Ich habe versucht, euch ‹Männern› zu sagen, dass unsere Speisekammer voller Spinnweben ist, dass unser Haus geplündert wurde, dass die Fenster und Türen zerbrochen sind und dass die gierigen reichen Bastarde euren Verstand in einen kranken Zustand verdreht haben, so dass ihr alle im giftigen politischen Zweiparteien-System weitermacht.»

Sie endet mit: «Bewegt eure Ä***** und kocht euer eigenes verdammtes Essen und räumt Sie die Küche auf, wenn Ihr fertig seid.»

Typical of Republican men telling a woman to “shut up get back in the kitchen and fix me something to eat.”



F*ck you in the sweetest most southern drawl I can enunciate.



I have been trying tell all you “men” that our kitchen pantry is empty with spider webs, our house has been… pic.twitter.com/ruaw8uEt6K — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 26, 2025

Der 48-jährige Cernovich kontert, Greene schulde Ihren Wählern eine volle Amtszeit. «Deine Unterstützung sagt mir also, dass ich da drin bleiben soll, bis ich ermordet werde, und weiter gegen das kaputte System kämpfen soll, das nicht repariert werden kann?», fragt Greene zurück. «Das ist keine Unterstützung, das ist grausam.» Cernovich solle sich selbet zur Wahl stellen, anstatt wild zu posten.