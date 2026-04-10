Wolodymyr Selenskyj erklärte, Russland habe die Chance, auch nach Ostern nicht zu Angriffen zurückzukehren. Keystone

Kurz vor dem orthodoxen Osterfest kündigt Wladimir Putin eine befristete Waffenruhe an. Die Ukraine signalisiert Zustimmung, fordert jedoch weitergehende Schritte. Die Übersicht.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland kündigt eine einseitige Waffenruhe über das orthodoxe Osterwochenende an. Die Ukraine fordert eine Verlängerung als Schritt Richtung Frieden.

Frühere Waffenruhen im Ukrainekrieg scheiterten oft oder waren umstritten, während aktuelle Verhandlungen trotz internationaler Vermittlung bislang keinen Durchbruch brachten.

Parallel zum Krieg verschärft Russland den innenpolitischen Druck, verbietet die Menschenrechtsorganisation Memorial und geht gegen regierungskritische Medien vor. Mehr anzeigen

Was ist passiert?

Kremlchef Wladimir Putin kündigte eine Feuerpause von Samstagnachmittag über den ganzen Sonntag an, wie der Kreml mitteilte. In Kiew bekräftigte Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vorhaben und schrieb in den sozialen Medien: «Wir haben eine Waffenruhe über die Osterfeiertage in diesem Jahr vorgeschlagen und werden entsprechend handeln.» Die orthodoxen Christen in der Ukraine und in Russland feiern Ostern erst am kommenden Sonntag (12. April).

Verteidigungsminister Andrej Beloussow und Generalstabschef Waleri Gerassimow seien angewiesen worden, für den Zeitraum der Waffenruhe die Kampfhandlungen in allen Richtungen einzustellen, teilte der Kreml mit. Die Truppen sollten aber bereit sein, auf mögliche Provokationen zu reagieren, hiess es weiter.

Wie reagierte die Ukraine?

Selenskyj hingegen erklärte, die Menschen bräuchten ein Osterfest ohne Bedrohungen und echte Bewegung zum Frieden, und Russland habe die Chance, auch nach Ostern nicht zu Angriffen zurückzukehren. Die Ukraine habe wiederholt gesagt, dass sie zu spiegelbildlichen Schritten bereit sei. Selenskyj hatte seit Ende März mehrfach eine Waffenruhe über Ostern vorgeschlagen.

Ist es die erste Feuerpause im Ukrainekrieg?

Nein, seit sich die Ukraine seit mehr als vier Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion verteidigt, gab es schon mehrere Versuche, die Waffen zeitlich begrenzt schweigen zu lassen. Im vergangenen Jahr hatte Putin eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern angekündigt und auch über die Weltkriegsgedenktage im Mai gab es eine Feuerpause. Eine Weihnachts-Waffenruhe lehnte der Kremlchef allerdings ab. In der Vergangenheit warfen sich beide Seiten Verstösse vor.

Was ist der Stand bei den Friedensgesprächen?

Während Kiew eine Waffenruhe als einen Schritt näher in Richtung Kriegsende sieht, will Moskau zuerst Konfliktfragen lösen. Russland verlangt unter anderem, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher noch nicht von Moskau kontrollierten Teil des Donbass abzieht. Kiew lehnte das immer wieder ab.

Washington versucht, ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu vermitteln. Zuletzt hatten sich Teams der Ukraine und Russlands in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Schweiz zu direkten Gesprächen getroffen. Die Treffen, bei denen die USA als Vermittler am Tisch sassen, blieben allerdings ohne Durchbruch. Die Kriegsparteien tauschten anschliessend aber Hunderte Kriegsgefangene aus. Der Iran-Krieg verzögerte eine neue Runde in dem Format.

Was passierte zuletzt?

Vor den Äusserungen aus Moskau und Kiew über eine Oster-Waffenruhe tauschten die Kriegsparteien am Donnerstag erneut Soldatenleichen aus. Kiew habe die sterblichen Überreste von 1000 Soldaten erhalten, Moskau die von 41, sagte der Parlamentsabgeordnete Schamsail Saralijew dem russischen Nachrichtenportal «rbc.ru». Der Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew bestätigte bei Telegram, dass die Ukraine 1000 Leichname erhalten habe, die nach russischen Angaben ukrainischen Verteidigern gehören können. Moskau und Kiew tauschen immer wieder Leichen Gefallener aus.

Krieg in der Ukraine Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Die Ukraine hat Russland nach Moskauer Militärangaben in der Nacht auf Freitag mit einem massiven Drohnenangriff überzogen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien 151 gegnerische Kampfdrohnen abgewehrt worden. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar, doch den Zahlen nach waren die Gebiete Wolgograd an der Wolga und Rostow im Süden Schwerpunkte der Angriffe. Seit Donnerstagabend verhängte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija an mehr als 25 Flughäfen Einschränkungen des Betriebs.

Wie geht Russland gegen kritische Stimmen im Inneren vor?

Parallel zu seinem Angriffskrieg geht Russland auch weiter im Inneren gegen kritische Stimmen vor. Das Oberste Gericht stufte am Donnerstag die Menschenrechtsgruppe Memorial als extremistisch ein und verbot sie. Sie war vom russischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger 1975, Andrej Sacharow, gegründet worden. Memorial wurde 2022 mit dem Friedensnobelpreis geehrt, zusammen mit Preisträgern aus der Ukraine und Belarus.

Memorial hat in Russland viele Unterstützer. (Archivbild) Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Maskierte Sicherheitskräfte durchsuchten ebenfalls am Donnerstag die Redaktion des regierungskritischen Mediums «Nowaja Gaseta» in Moskau. Die Journalisten schrieben bei Telegram, dass die Durchsuchung 13 Stunden gedauert habe. Technische Geräte und Dokumente seien mitgenommen worden. Ein Journalist der «Nowaja Gaseta» sei für 48 Stunden festgenommen worden. Berichten zufolge wurde auch seine Wohnung durchsucht. Die «Nowaja Gaseta» wurde 1993 in Moskau gegründet, teils mit Geld des früheren sowjetischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Michael Gorbatschow. Chefredakteur war lange Dmitri Muratow, 2021 selbst mit dem Preis ausgezeichnet.

Mehr aus dem Ressort