«Die wissen genau, dass Israel gewinnen wird»

Israel: Gefechte gehen weiter – Ziele der Hamas attackiert

STORY: Auch in der Nacht zu Montag hielten die Angriffe der Hamas vom Gazastreifen aus in Richtung Isreal weiter an. Schäden waren unter anderem in der grenznahen Stadt Ashkelon zu sehen. Seit dem Beginn des Grossangriffs durch die Hamas am Samstagmorgen verzeichnete Israel bislang insgesamt mindestens 700 Todesopfer und die Zahl könnte noch weiter steigen. Ausserdem geht Israel von rund 100 entführten Personen aus, darunter könnten auch Deutsche sein. Aus dem Gazastreifen wurden rund 400 Tote gemeldet. Doch da die Kämpfe weiter fortgesetzt werden, steigen die Zahlen ständig. Hier Bilder von Zusammenstössen mit Sicherheitskräften am Checkpoint Qalandia an der Grenze zum Westjordanland. Allerdings konzentrieren sich die Angriffe der israelischen Armee nach eigenen Angaben weiter auf die Stellungen der Terrorgruppe im Gazastreifen im Süden Israels. Kampfflugzeuge hätten unter anderem Ziele der in der Küstenenklave herrschenden Islamisten in einem mehrstöckigen Gebäude beschossen, heisst es in einer Mitteilung.

09.10.2023