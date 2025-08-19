  1. Privatkunden
Zunehmende Überforderung «Die wollen Schinken und Melone» – Alpwirte verzweifeln an Turnschuh-Touristen

Sven Ziegler

19.8.2025

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Immer mehr unerfahrene Berggänger sind in den Alpen unterwegs – mit Sandalen, Minirucksäcken und fragwürdigen Essenswünschen. Hüttenwarte und Bergretter schlagen Alarm, in Italien ebenso wie in der Schweiz.

Sven Ziegler

19.08.2025, 07:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Italien und der Schweiz beklagen Hüttenwarte, dass immer mehr Touristen unvorbereitet ins Hochgebirge gehen.
  • Einige Gäste verlangen Hotelkomfort wie warme Duschen oder bestellte Speisen.
  • Bergretter warnen, dass solche Abenteuer nicht nur für Touristen, sondern auch für Retter gefährlich enden können.
Mehr anzeigen

Die Zahl unerfahrener Touristen in den Alpen nimmt seit der Corona-Pandemie stark zu. Mit Sandalen, leichten Rucksäcken und mangelhafter Ausrüstung wagen sich viele in hochalpines Gelände – oft inspiriert von sozialen Medien. Nun warnen sowohl Schweizer als auch italienische Hüttenwarte und Rettungskräfte vor den Folgen. 

Der italienische Hüttenwart Fabrizio Gonella schildert im Gespräch mit dem «Bergamo Corriere» absurde Erlebnisse: «Am Sonntag haben sie mich um Schinken und Melone gebeten. Sie dachten, sie wären am See.» Viele Gäste würden zudem eine heisse Dusche erwarten – in seiner Berghütte sei das schlicht unmöglich. Besonders im August seien die Massen kaum zu bewältigen.

Auch der 79-jährige Francesco Tagliaferri, seit Jahrzehnten Hüttenwart, zeigt sich fassungslos: «Sie kommen mit 200 Gramm leichten Rucksäcken, mit nacktem Oberkörper und ohne Pullover an und merken dann, dass es auf 2300 Metern kalt ist.» Manche seien schlicht überfordert. «Ich weiss nicht, was in den Köpfen mancher Leute vor sich geht», sagt er.

Ähnliche Szenen in der Schweiz

Auch in der Schweiz sind Alpwirte zunehmend überfordert. Etwa am Seewlisee im Kanton Uri. Die Natur, die Tiere und auch die Betreiber der Alp haben zunehmend Ärger mit den Tourist*innen. Abfall, laute Musik, Respektlosigkeit: Spuren von Wanderfans in einer vorher unberührten Landschaft.

«Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte». Turnschuh-Touristen stören Kühe – zum Ärger von Hüttenwarten

«Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte»Turnschuh-Touristen stören Kühe – zum Ärger von Hüttenwarten

Die Betreiber der Seewlialp sprachen im Juli gegenüber blue News von Dutzenden Zelten jedes Wochenende. «Social Media ist der Hauptgrund, wieso immer mehr hierhin wandern», sagt Conny, die zusammen mit Jörg eine Alp unterhalb des Sees betreibt. Es gehe nicht darum, Gäste fernzuhalten, betont sie gegenüber blue News. «Aber Respekt gegenüber der Natur ist entscheidend.»

Ein Problem sei der Abfall, der trotz Verbesserungen immer wieder liegenbleibt. Denn direkt neben den Unterkünften grasen Kühe, die neugierig auch an Zelten und Gepäck der Touristen knabbern. «Die Kühe sind neugierig und fangen an, Abfall, Kleider und Zelte zu zertrampeln oder sogar zu fressen. Das schadet den Tieren», erklärt Jörg. Trotzdem würden sich manche Gäste bei den Älplern beschweren – dabei seien sie selbst in den Lebensraum der Tiere eingedrungen.

Immer mehr Wanderer sind in den Bergen unterwegs (Symbolbild)
Immer mehr Wanderer sind in den Bergen unterwegs (Symbolbild)
IMAGO/imagebroker

Auch sicherheitstechnisch bereitet der Ansturm Sorgen. Der Weg zum See sei steil, teilweise schlecht gesichert und übersät mit Wurzeln und Felsen. «Wir haben schon Wanderer gesehen, die mit Turnschuhen, Sommeroutfit, Gepäck, Soundboxen und ohne Ausrüstung gekommen sind. In den Bergen ändert sich das Wetter schnell», warnt Conny. Immer wieder suchen durchnässte Gruppen Schutz auf der Alp, wenn sie ohne Regenjacke oder Zelt überrascht werden.

