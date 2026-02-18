Brenzlige Flucht: Dieb bricht ein und fängt Feuer Bilder einer Überwachungskamera zeigen wie zwei Männer in einen Laden im australischen Thornton einbrechen. Kurz darauf steht das Geschäft in Flammen und es kommt zur dramatischen Flucht. 18.02.2026

In Thornton in Australien ermittelt die Polizei nach einem Einbruch und Feuer in einem Geschäft. In den frühen Morgenstunden des 10. Februar wurde im EzyMart ein Alarm ausgelöst. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, bevor das Gebäude stark beschädigt wurde. Allerdings wurden grosse Mengen Waren von den Flammen zerstört und eine Registrierkasse wurde gestohlen.

Überwachungskamera zeigt Flucht

Ermittler werteten Überwachungsaufnahmen aus, die zwei maskierte Männer am Tatort zeigen. Die Bilder dokumentieren, wie einer der Verdächtigen den Ort offenbar mit brennenden Kleidern am Unterkörper floh. Nach der Tat verliess ein helles Auto den Bereich. Die Polizei geht davon aus, dass beide Männer gemeinsam geflüchtet sind.

Die Polizei sammelt noch Hinweise zu den mutmasslichen Tätern und sucht nach Zeugen.

