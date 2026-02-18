  1. Privatkunden
Brenzlige Flucht Dieb bricht ein und fängt Feuer

Adrian Kammer

18.2.2026

Brenzlige Flucht: Dieb bricht ein und fängt Feuer

Brenzlige Flucht: Dieb bricht ein und fängt Feuer

Bilder einer Überwachungskamera zeigen wie zwei Männer in einen Laden im australischen Thornton einbrechen. Kurz darauf steht das Geschäft in Flammen und es kommt zur dramatischen Flucht.

18.02.2026

Bilder einer Überwachungskamera zeigen wie zwei Männer in einen Laden im australischen Thornton einbrechen. Kurz darauf steht das Geschäft in Flammen und es kommt zur dramatischen Flucht.

Adrian Kammer

18.02.2026, 19:02

In Thornton in Australien ermittelt die Polizei nach einem Einbruch und Feuer in einem Geschäft. In den frühen Morgenstunden des 10. Februar wurde im EzyMart ein Alarm ausgelöst. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, bevor das Gebäude stark beschädigt wurde. Allerdings wurden grosse Mengen Waren von den Flammen zerstört und eine Registrierkasse wurde gestohlen.

Überwachungskamera zeigt Flucht

Ermittler werteten Überwachungsaufnahmen aus, die zwei maskierte Männer am Tatort zeigen. Die Bilder dokumentieren, wie einer der Verdächtigen den Ort offenbar mit brennenden Kleidern am Unterkörper floh. Nach der Tat verliess ein helles Auto den Bereich. Die Polizei geht davon aus, dass beide Männer gemeinsam geflüchtet sind.

Die Polizei sammelt noch Hinweise zu den mutmasslichen Tätern und sucht nach Zeugen.

Mehr Videos aus dem Ressort

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

Im Winter haben Einbrecher*innen Hochsaison. Im Video zeigen wir dir, wie du mit vorbeugende Massnahmen dein Zuhause vor dessen bösen Tun besser schützen und Dieben ein Riegel schieben kannst.

29.11.2023

Mehr zum Thema

Skurriles Fluchtfahrzeug. Dreister Juwelendieb flieht auf Esel

Skurriles FluchtfahrzeugDreister Juwelendieb flieht auf Esel

Einbrecher im Formtief. Missglückter Stunt bringt sogar die Polizei zum Schmunzeln

Einbrecher im FormtiefMissglückter Stunt bringt sogar die Polizei zum Schmunzeln

Spektakuläre Flucht im Video. Hier brechen zehn Schwerverbrecher aus

Spektakuläre Flucht im VideoHier brechen zehn Schwerverbrecher aus

