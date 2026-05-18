In Birkenfeld stehen zahlreiche Strommasten – die Gestohlenen waren allerdings nicht mehr in Betrieb. Imago

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Vom Areal einer früheren Kaserne verschwanden mehrere massive Strommasten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland wurden fünf ausrangierte Strommasten gestohlen.

Die Masten waren rund 13 Meter lang und 500 Kilogramm schwer.

Der Diebstahl blieb mehrere Tage unbemerkt. Mehr anzeigen

Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne in Birkenfeld im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind fünf ausrangierte Strommasten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Masten jeweils rund 13 Meter lang und etwa 500 Kilogramm schwer.

Nach Einschätzung der Ermittler dürfte für den Abtransport ein grösseres Fahrzeug verwendet worden sein. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntag, 10. Mai, und Samstag, 17. Mai. Offenbar ist der Dienstahl vor Samstag nicht aufgefallen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld melden.

Das betroffene Gelände war von 1959 bis 2017 Standort der Heinrich-Hertz-Kaserne. Künftig soll dort der sogenannte Heinrich Hertz Campus entstehen – geplant sind unter anderem IT-Unternehmen, ein Gesundheitscampus, Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Wohnungen sowie ein Kindergarten.