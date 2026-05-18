Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne in Birkenfeld im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind fünf ausrangierte Strommasten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Masten jeweils rund 13 Meter lang und etwa 500 Kilogramm schwer.
Nach Einschätzung der Ermittler dürfte für den Abtransport ein grösseres Fahrzeug verwendet worden sein. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntag, 10. Mai, und Samstag, 17. Mai. Offenbar ist der Dienstahl vor Samstag nicht aufgefallen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld melden.
Das betroffene Gelände war von 1959 bis 2017 Standort der Heinrich-Hertz-Kaserne. Künftig soll dort der sogenannte Heinrich Hertz Campus entstehen – geplant sind unter anderem IT-Unternehmen, ein Gesundheitscampus, Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Wohnungen sowie ein Kindergarten.