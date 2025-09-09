Diese Bilder zeigen Israels Militärschlag in Katar

Israels Angriff auf hochrangige Hamas-Mitglieder in Katar hat international Kritik ausgelöst. Israels Aussenminister Israel Katz sprach von einer «letzten Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland». Es ist der erste Angriff auf Katars Territorium, seit der Erklärung der Unabhängigkeit des Golfstaates vor 50 Jahren.
Militärdrohnen und Kampfjets sollen laut Medienberichten an der Operation in Doha beteiligt gewesen sein. Am Dienstagnachmittag hatte es erste Berichte über Explosionen in der Hauptstadt des Landes gegeben.
They lived like kings. They died like cowards. Doha lit up today. And Hamas is now a headless snake. Here’s the footage.pic.twitter.com/inDT0UiSt1
In Sozialen Medien verbreiteten sich schnell erste Bilder und Videos von den Luftangriffen des israelischen Militärs.
🇶🇦 ALERTE - Israël vient de bombarder la capitale du Qatar, Doha, visant la délégation de négociation du Hamas et de hauts responsables. Le Qatar condamne "l’attaque lâche" d'Israël, la qualifiant de "violation flagrante du droit international". pic.twitter.com/P6I0g5vppV
In aus der Luft aufgenommenen Aufnahmen ist aus der Stadt aufsteigender Rauch zu sehen. Ausnahmen aus dem Inneren Dohas zeigen ausserdem Passant*innen, die nach den ersten Explosionen fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen.
Israel strikes in Doha, capital of Qatar to eliminate Hamas leadership.
Laut dem iranischen Innenministerium ist eine Sicherheitskraft bei den Angriffen ums Leben gekommen sowie weitere verletzt worden.
STORY: Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen den israelischen Angriff auf die Führung der radikal-islamischen Hamas am Dienstag in Doha zeigen. Damit hat Israel seine Militäraktionen im Nahen Osten ausgeweitet. Der Einsatz sei eine rein israelische Operation gewesen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Plattform X mit. Israel habe sie initiiert, ausgeführt und übernehme die volle Verantwortung. US-Präsident Donald Trump habe grünes Licht für den Angriff gegeben, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12 unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Zwei Hamas-Vertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Mitglieder des Verhandlungsteams für eine Waffenruhe im Gazastreifen hätten den Anschlag überlebt. Israelischen Regierungsvertretern zufolge galt der Angriff führenden Hamas-Mitgliedern, darunter einem im Exil lebenden Gaza-Chef und Top-Unterhändler der Gruppe. Katar ist seit langem der politische Sitz der islamistischen Palästinensergruppe. Der Angriff erfolgte kurz nachdem sich der bewaffnete Arm der Hamas zu einem Anschlag mit sechs Toten am Montag am Rande von Jerusalem bekannt hatte. Der Angriff löste in der arabischen Welt scharfe Kritik aus. Unter anderem verurteilte Katar, das in dem fast zweijährigen Gaza-Krieg vermittelt, die Aktion als «feige» und als eklatante Verletzung des Völkerrechts. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einer «eklatanten Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität» des Golfstaates. Der Angriff dürfte die Bemühungen um eine Waffenruhe empfindlich treffen.