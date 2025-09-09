Diese Bilder zeigen Israels Militärschlag in Katar

Eine Sicherheitskamera fängt eine Explosion im Zuge des israelischen Luftangriffes auf ausgewählte Ziele in Doha ein. Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Israels Militäroperation in Katar könnte die Lage im Nahen Osten weiter verschärfen. Erste Bilder und Videos von und über den Strassen Dohas verbreiteten sich früh in den Sozialen Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israel hat bei einem Angriff auf hochrangige Mitglieder der Hamas Ziele in Katars Hauptstadt Doha bombardiert.

Der Angriff ereignete sich am Dienstagnachmittag.

In den Sozialen Medien verbreiteten sich schnell erste Bilder und Videos von den Vorgängen auf und über den Strassen Dohas. Mehr anzeigen

Israels Angriff auf hochrangige Hamas-Mitglieder in Katar hat international Kritik ausgelöst. Israels Aussenminister Israel Katz sprach von einer «letzten Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland». Es ist der erste Angriff auf Katars Territorium, seit der Erklärung der Unabhängigkeit des Golfstaates vor 50 Jahren.

Militärdrohnen und Kampfjets sollen laut Medienberichten an der Operation in Doha beteiligt gewesen sein. Am Dienstagnachmittag hatte es erste Berichte über Explosionen in der Hauptstadt des Landes gegeben.

They lived like kings. They died like cowards.

Doha lit up today. And Hamas is now a headless snake.

Here’s the footage.pic.twitter.com/inDT0UiSt1 — Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) September 9, 2025

In Sozialen Medien verbreiteten sich schnell erste Bilder und Videos von den Luftangriffen des israelischen Militärs.

🇶🇦 ALERTE - Israël vient de bombarder la capitale du Qatar, Doha, visant la délégation de négociation du Hamas et de hauts responsables.

Le Qatar condamne "l’attaque lâche" d'Israël, la qualifiant de "violation flagrante du droit international". pic.twitter.com/P6I0g5vppV — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 9, 2025

In aus der Luft aufgenommenen Aufnahmen ist aus der Stadt aufsteigender Rauch zu sehen. Ausnahmen aus dem Inneren Dohas zeigen ausserdem Passant*innen, die nach den ersten Explosionen fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Israel strikes in Doha, capital of Qatar to eliminate Hamas leadership.



One US ally striking on the territory of another which houses a major US air base. pic.twitter.com/POy0S30gSW — Yusuf Unjhawala 🇮🇳 (@YusufDFI) September 9, 2025

Laut dem iranischen Innenministerium ist eine Sicherheitskraft bei den Angriffen ums Leben gekommen sowie weitere verletzt worden.

