Herrenlose Staubsauger und Pool-Tsunamis: Diese Clips posten die Kalifornier vom Erdbeben der Stärke 7 Die Einwohner Kaliforniens wurden am Donnerstag von einem Erdbeben der Stärke 7 überrascht. Viele Kalifornier*innen zückten ihr Smartphone und dokumentierten den Vorfall. blue News zeigt euch die skurrilsten Clips. 06.12.2024

Die Einwohner Kaliforniens werden am Donnerstag von einem Erdbeben der Stärke 7 überrascht. Viele Kalifornier*innen zücken ihr Smartphone und dokumentieren den Vorfall. blue News zeigt dir die skurrilsten Clips.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der Küste Kaliforniens bebt am Donnerstagabend Schweizer Zeit die Erde.

Das Epizentrum des Bebens liegt nördlich von San Francisco, rund 100 Kilometer von der Küste entfernt unter dem Meeresboden.

blue News hat die eindrücklichsten Videoclips, die Kalifornier*innen veröffentlicht haben, für dich zusammengefasst. Mehr anzeigen

Das Epizentrum des Bebens liegt nördlich von San Francisco, rund 100 Kilometer von der Küste entfernt unter dem Meeresboden. Doch auch in der US-Metropole ist das Beben zu spüren. CNN-Meteorologe Chad Myers: «Es gibt pro Jahr nur etwa 15 Erdbeben, die stärker sind als 7,0. Und normalerweise treten sie nicht so nah am Festland auf.»

Aufgeschreckte Vögel, herrenlose Roboterstaubsauger

In sozialen Netzwerken berichten Menschen aus Nordkalifornien, sie hätten das Beben deutlich gespürt. Berichte über Verletzungen oder schwere Schäden an Land liegen bisher nicht vor. Allerdings wurden Stromausfälle für Tausende Anwohner gemeldet.

Viele Kalifornier*innen greifen zu ihren Handys, um das aussergewöhnliche Ereignis zu filmen.

blue News zeigt dir im Video die eindrücklichsten Aufnahmen, die die Bewohner der betroffenen Region gepostet haben.

Mehr Videos aus dem Ressort