So erfolgreich ist New Yorks neuer Bürgermeister

Bürgermeister Zohran Mamdani versucht mit vielen Projekten die Lebensqualität in New York zu erhöhen. Bild: KEYSTONE

Trump war geschockt, die Bürger von New York jubelten: Zohran Mamdani wurde zum neuen Bürgermeister gewählt. Ein Fazit nach 100 Tagen im Amt fällt positiv aus.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 1. Januar regiert der «demokratischer Sozialist» Zohran Mamdani im Rathaus von New York.

Bei seiner Amtseinführung hat er den Beginn einer neuen Ära versprochen.

Nach den ersten 100 Tagen im Amt zeigen sich die ersten Erfolge seiner Arbeit. Mehr anzeigen

Zohran Mamdani ist seit dem 1. Januar Bürgermeister von New York. Ein «demokratischer Sozialist» regiert damit die Hauptstadt der Finanzwelt, besonders für US-Präsident Donald Trump war das Wahlergebnis ein Schock. Trump hatte Mamdani im Wahlkampf immer wieder scharf angegriffen. Ohne Erfolg, denn die Bürger von New York wollten eine Veränderung für ihre Stadt.

Und Mamdani stellte bei seiner Amtseinweihung vor einer jubelnden Menge am Rathaus in Manhattan auch klar: «Heute beginnt eine neue Ära».

New York City: Zohran Mamdani als Bürgermeister vereidigt STORY: New York City hat seit Mitternacht einen neuen Bürgermeister. Zohran Mamdani legte seinen Amtseid kurz nach Mitternacht Ortszeit ab. Und zwar in einer U-Bahn-Station. Damit wollte der bekennende demokratische Sozialist nach Aussage seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung zeigen. Viele Menschen müssen in New York weite Strecken pendeln, weil das Leben in der Stadt zu teuer geworden ist. Die Amtseinführung war auch sonst etwas Besonderes: Zum ersten Mal ist ein in Afrika geborener Einwanderer muslimischen Glaubens Bürgermeister von New York. Und zum ersten Mal schwor der neue Bürgermeister seinen Amtseid auf den Koran. Der 34-jährige Mamdani wurde in Uganda geboren. Als er Kind war, zog seine Familie nach New York, seit 2018 ist er US-Staatsbürger. Trotz des Widerstandes von US-Präsident Donald Trump setzte er sich bei der Bürgermeisterwahl durch. Im Wahlkampf hatte er versprochen, das Leben in der grössten US-Stadt wieder erschwinglicher zu machen. Zentrale Wahlversprechen waren kostenlose Busse, kostenlose Kinderbetreuung und eine Mietpreisbremse. 01.01.2026

Jetzt sind die ersten 100 Tage seiner Amtszeit vorbei, und der mit grossen Erwartungen gestartete Mamdani konnte von seinen Versprechen und Zielen bisher trotz begrenzter Finanzmittel schon einiges umsetzen.

So bilanziert die «New York Times»: «Herr Mamdani hat eine ganze Reihe von Erfolgen in kurzer Zeit vorzuweisen. Er hat Projekte zur Erhöhung der Busgeschwindigkeit wiederbelebt, eine Raststätte für Lieferfahrer am Rathaus eingerichtet, eine lange aufgeschobene neue Krankenstation für die Insassen von Rikers Island eröffnet, staatliche Mittel für den schrittweisen Ausbau der kostenlosen Vorschule gesichert und die Befugnisse seines Amtes genutzt, um sowohl gegen ausbeuterische Arbeitgeber als auch gegen unseriöse Vermieter vorzugehen.»

Für das US-Magazin «Current Affairs» sind besonders die kleinen Fortschritte sichtbar, «sie verbessern das Leben der Menschen auf kleine, greifbare Weise.» 100‘000 Schlaglöcher wurden in diesem Jahr beseitigt, Millionenbeträge für neue öffentliche Toiletten wurden bereitgestellt und Mamdani hat den Kampf gegen die überall im Stadtbild herumstehenden Baugerüste aufgenommen.

Die ersten Erfolge in seiner Amtszeit zeigen sich schnell, doch Mamdani braucht für seine weiteren Vorhaben viel Geld. Besonders beim Kampf gegen die hohen Mieten kommt der neue Bürgermeister nicht voran, auch für kostenlose Schnellbusse reicht der Etat nicht.

Um diese im Wahlkampf versprochenen Änderungen umzusetzen, ist Mamdani auf die Unterstützung von Gouverneurin Kathy Hochul angewiesen, um zum Beispiel Millionäre und grosse Konzerne stärker zu besteuern. Bisher gibt es da noch keine Einigung. Denn Hochul steht kurz vor einer entscheidenden Wahl, da ist für gravierende Steuererhöhungen kein Platz.