Diese Frau ist heute knallharte Polizistin

Instagram

Mit 17 Jahren wurde Lisa McVey von einem Serienmörder verschleppt. Sie konnte entkommen und ist heute Polizistin und löst selber Kriminalfälle auf.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lisa McVey, die als Teenager eine Entführung durch Serienmörder Bobby Joe Long überlebte, half durch entscheidende Hinweise bei seiner Verhaftung.

McVey zeigte bemerkenswertes kriminalistisches Gespür, indem sie DNA-Spuren und Fingerabdrücke in Longs Wohnung hinterliess.

Später wurde Long verhaftet.

Heute arbeitet die 57-Jährige als Polizistin und wurde kürzlich probeweise als Detective eingesetzt, um Opfern sexueller Gewalt und vermissten Kindern zu helfen. Mehr anzeigen

Hinter den leisen Worten von Lisa McVey verbirgt sich eine Kraft, die ihresgleichen sucht. Die Amerikanerin, heute 57 Jahre alt, hat eine Geschichte, die kaum fassbar scheint: Mit 17 Jahren wurde sie vom Serienmörder Bobby Joe Long entführt, überlebte und machte später Karriere als Polizistin. Nun steht sie vor einem neuen Karrieresprung, wie die «Bild» schreibt.

Wie Fox News berichtet, begann McVeys Geschichte 1984, als Long sie vom Fahrrad zerrte und verschleppte. Der Täter hielt die Teenagerin 26 Stunden lang fest, missbrauchte und folterte sie. Doch im Gegensatz zu mindestens zehn anderen Opfern liess er McVey frei. Sie hatte ihm erzählt, sie müsse zu Hause ihren kranken Vater pflegen. Kaum in Sicherheit, informierte McVey die Polizei und gab entscheidende Hinweise: Sie konnte sich an die Anzahl der Treppenstufen zu Longs Wohnung erinnern, was zur Festnahme des Täters führte.

Schon damals zeigte sich McVeys kriminalistisches Gespür: Im Wissen, dass ihr Leben auf dem Spiel stand, hinterliess sie absichtlich DNA-Spuren und Fingerabdrücke in der Wohnung des Entführers. Diese Beweise halfen später, Long zu überführen. Im Mai 2019 wurde er in Florida per Giftspritze hingerichtet – McVey, inzwischen Polizistin, sass bei der Hinrichtung in der ersten Reihe.

Nun könnte die 57-Jährige den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn machen. Laut Fox News wurde McVey kürzlich probeweise als Detective eingesetzt, ein spezieller Kriminalposten in den USA. «Ich durfte Opfern sexueller Gewalt und Familien vermisster Kinder helfen», erzählt McVey über ihre Arbeit. Für sie sei der Job mehr als nur Arbeit: «Das ist meine Berufung.» Worte, die die Stärke und den Mut dieser beeindruckenden Frau unterstreichen.