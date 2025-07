Diese Frau tötet 3 Leute – und fasziniert jetzt die True-Crime-Welt

Erin Patterson hat stets ihre Unschuld beteuert – wurde aber während des Prozesses vieler Lügen überführt. (Archivbild) James Ross/AAP Image/AP/dpa

In Australien wurde Erin Patterson wegen dreifachen Mordes verurteilt – doch längst ist ihr Fall mehr als nur ein Kriminalprozess. Die Geschichte der mutmasslichen Giftmörderin hat sich zu einem weltweiten True-Crime-Phänomen entwickelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erin Patterson wurde im Juli 2025 wegen dreifachen Mordes verurteilt.

Der Fall hat eine internationale True-Crime-Community mobilisiert – Fans pilgerten nach Morwell, um das Verfahren zu verfolgen.

Medien und Popkultur haben die Angeklagte zur düsteren Berühmtheit stilisiert. Mehr anzeigen

Wenn sich an frostigen Morgen vor einem australischen Gerichtsgebäude Menschen in Schlafsäcken und Beanies versammeln, dann ist das kein gewöhnlicher Mordprozess. Es ist der Fall Erin Patterson – und längst ist er zu einer popkulturellen Obsession geworden.

Die 51-jährige Australierin wurde vergangene Woche von einer Jury in Morwell wegen dreifachen Mordes schuldig gesprochen. Sie soll 2023 beim Mittagessen mit ihren Schwiegereltern und einer Pfarrersfrau einen mit Giftpilzen versetzten Beef Wellington serviert haben – mit tödlichen Folgen. Doch während das Gericht Beweise abwägte, verhandelten weite Teile der Öffentlichkeit längst einen anderen Fall: den der Faszination mit der Täterin.

Patterson war vor dem Prozess keine Unbekannte in der True-Crime-Welt. Als eifriges Mitglied einer Facebook-Gruppe über den Fall Keli Lane hatte sie sich den Ruf als «Super Sleuth» – als begnadete Internet-Ermittlerin – erarbeitet.

«Es hat etwas von Macbeth»

Die Medien berichteten im Minutentakt, Netflix sicherte sich Rechte an einer Doku-Serie, Podcaster strömten in das Städtchen. Vor dem Gerichtsgebäude in Morwell (Bundesstaat Victoria) bildete sich Tag für Tag eine Schlange aus Zuschauern, die mit Thermosflaschen und Notizblöcken auf einen Platz im Saal hofften. Drinnen konkurrierten sich Journalisten um sechs Medienplätze – draussen wurden Selfies vor Wandgemälden von Patterson geschossen.

Was zieht die Öffentlichkeit so sehr an? «Es hat etwas von Macbeth», sagte der forensische Psychologe Tim Watson-Munro gegenüber der BBC. Eine Frau, die möglicherweise tötet – mit Pilzen, in einem bürgerlichen Umfeld, im Kreis der Familie. Es ist die Kombination aus Häuslichkeit und Horror, die besonders fasziniert.

Hinzu kommt die mediale Inszenierung: Auf Google Maps wurde ihr Wohnhaus als «Mushroom Restaurant» gelistet. Auf TikTok kursierten Verschwörungstheorien über angebliche Eliten im Hintergrund, und True-Crime-Fans verteilten Prozess-Bingo-Karten mit Feldern wie «CCTV-Footage» oder «Hospital-Gastro-Claim».

Hype mit Schattenseiten

Doch der Hype hat auch seine Schattenseiten. «Was wir hier sehen, ist ein kollektiver Kontrollverlust gegenüber einer Justiz, die eigentlich in Ruhe arbeiten sollte», sagt Brandy Cochrane, Kriminologin an der Victoria University gegenüber BBC. Gerade Frauen würden in solchen Prozessen häufig doppelt verurteilt – einmal vom Gericht und einmal von der Gesellschaft. «Weint sie nicht, ist sie eiskalt. Weint sie, spielt sie Theater», so Cochrane.

Der Fall erinnert viele Australier an das Justizdrama um Lindy Chamberlain in den 1980er-Jahren – jener Mutter, die zu Unrecht verurteilt wurde, nachdem ein Dingo ihr Baby verschleppt hatte. Auch damals war das öffentliche Urteil längst gesprochen, als der Schuldspruch fiel.

Mehr zum Fall Patterson