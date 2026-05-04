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Kunst am Meeresgrund? Diese Künstlerin zeigt, wie Malen unter Wasser möglich ist

Nicole Agostini

4.5.2026

Kunst am Meeresgrund?: Diese Künstlerin zeigt, wie Malen unter Wasser möglich ist

Kunst am Meeresgrund?: Diese Künstlerin zeigt, wie Malen unter Wasser möglich ist

Rot verschwindet unter Wasser schon nach wenigen Metern. Die Malerin Olga Belka nutzt genau diesen Effekt für ihre Kunst – und schafft Werke, die nach dem Auftauchen überraschend farbintensiv wirken.

04.05.2026

Rot verschwindet unter Wasser schon nach wenigen Metern. Die Malerin Olga Belka nutzt genau diesen Effekt für ihre Kunst – und schafft Werke, die nach dem Auftauchen überraschend farbintensiv wirken.

Nicole Agostini

04.05.2026, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Malerin Olga Belka ist als einzige Unterwassermalerin weltweit bekannt.
  • Sie taucht mit ihrer Ausrüstung, Leinwand und Ölfarben bis zu 30 Meter in die Tiefe der Meere ab und malt.
  • Ein Gemälde kostet zwischen 1500 und 6000 Franken.
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Die Künstlerin Olga Belka bringt die Welt mit ihren Kunstwerken zum Staunen. Die Russin taucht bis zu 30 Meter in die Tiefe der Ozeane, um dort die faszinierende Unterwasserwelt auf die Leinwand zu bringen. Dabei hat sie eine eigene Technik entwickelt.

Wie das funktionieren soll und wieso die Unterwassermalerin das macht, erfährst du im Video.

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