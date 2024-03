Der rote «DragonFire»-Laser erscheint als roter Lichtstrahl am Himmel. Bild: British Defence Ministry

Das britische Verteidigungsministerium arbeitet an einer vollkommen neuen Laserwaffe. Der komprimierte Energiestrahl namens «DragonFire» wurde vor der schottischen Küste bereits erfolgreich getestet – und kostet nur einen Spottpreis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das britische Militär arbeitet an einer vollkommen neuen Laserwaffe.

Das Laserwaffensystems «DragonFire» soll Ziele in der Luft verfolgen und bekämpfen.

Teure Raketen gehören dann wohl der Vergangenheit an, denn der Laser verursacht kaum Kosten. Mehr anzeigen

Im Ukraine-Krieg kämpfen die Verteidiger unerbittlich gegen die heranstürmenden russischen Truppen – gleichzeitig verzweifeln sie am Mangel an Artilleriegeschossen und Flugabwehrsystemen. Wie hilfreich wäre in dieser Abwehrschlacht doch ein Waffensystem, das ohne ständigen Nachschub und Munition auskommt. Zum Beispiel eine Laservorrichtung, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt. Munition war gestern: Ein Schuss aus der Laser-Pistole – und der Feind wäre eliminiert.

In Grossbritannien wird aus der Fiktion gerade Wirklichkeit. Das britische Verteidigungsministerium hat bereits erfolgreiche Tests seines neuen Laserwaffensystems «DragonFire» (englisch für «Drachenfeuer») durchgeführt. Die Energiewaffe soll zum unfehlbaren Luftverteidigungssystem ausgebaut werden.

Energiestrahl trifft mit Lichtgeschwindigkeit

«DragonFire» kann mit einem 50-kW-Laser Ziele in der Luft ins Visier nehmen, verfolgen und bekämpfen. Das Laser-System wird primär als Energiewaffe zur Abwehr von Drohnen und Raketen entwickelt, soll zukünftig aber auch kleinere Boote und Kamikaze-Drohnenboote bekämpfen können, so das Online-Medium «futurezone».

Bei den Tests vor der schottischen Küste sollen Luftziele bereits erfolgreich vom Himmel geholt worden sein. Laut Angaben des Verteidigungsministeriums kann «DragonFire» ein Ziel von der Grösse einer Münze «aus einem Kilometer Entfernung» präzise zerstören. Der Energiestrahl trifft mit Lichtgeschwindigkeit auf das angezielte Objekt und zerstört es durch seine Hitze.

Hohe Schlagkraft, kaum Kosten

Unabhängig von der Schlagkraft der neuen Laser-Waffe weist sie einen unbezahlbaren Vorteil auf. Sie ist praktisch unerschöpflich und die Kosten pro Schuss liegen laut Verteidigungsministerium bei weniger als 10 Pfund – also umgerechnet 11 Franken. «Wenn sie 10 Sekunden lang abgefeuert werden, entspricht dies den Kosten eines normalen Heizgeräts, das eine Stunde lang in Betrieb ist. Daher hat er das Potenzial, langfristig eine kostengünstige Alternative zu bestimmten Aufgaben zu sein, die Raketen derzeit übernehmen», heisst es aus der Behörde.

Die Rüstungskonzerne MBDA, Leonardo und QinetiQ arbeiten jetzt zusammen an der Weiterentwicklung des Prototypen. Die Reichweite ist noch geheim. «Es handelt sich aber um eine Waffe mit Sichtkontakt, die jedes sichtbare Ziel bekämpfen kann», heisst es. Zukünftig soll der Laser dann in der Armee und der Royal Navy eingesetzt werden.