Im Vatikan, dem katholischen Kirchenstaat, ist es nach wie vor Amtssprache. Zudem sind viele Wörter lateinischen Ursprungs, auch das Konklave. Cum clave heisst «mit dem Schlüssel», also eingeschlossen – so wie die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle.

Bis der neue Pontifex gewählt ist und sich der Öffentlichkeit präsentiert, durchziehen lateinische Begriffe und Formulierungen das gesamte Verfahren. Höhepunkt ist sicherlich, wenn sich im Petersdom an den Fenstern der Mittelloggia die Vorhänge öffnen. Dann sagt ein hochrangiger Kardinal zwei lateinische Wörter, deren Bedeutung so gut wie jeder kennt: Habemus Papam (Wir haben einen Papst). Und dann tritt der neue Pontifex ins Freie. Im Folgenden ein Überblick der Deutschen Presse-Agentur über die wichtigsten Formulierungen:

Pro eligendo Romano Pontifice

Tradition: Auf dem Weg zum Konklave im Jahr 2005. (Archivbild) Uncredited/Osservatore Romano via AP/dpa

So heisst am Mittwoch die letzte Messe zur Papstwahl mit allen Kardinälen im Petersdom, bevor sich die Wahlmänner in die Sixtinische Kapelle zurückziehen – «mit dem Zweck, den Römischen Pontifex zu wählen».

Extra omnes

Hier wird die Türe zum Konklave geschlossen. KEYSTONE

«Extra omnes»: Mit diesem Spruch fordert der Zeremonienmeister am Mittwochnachmittag alle Nicht-Kardinäle auf, die Sixtinische Kapelle zu verlassen. Auf gut Deutsch: «Alle raus». Danach sind die Wahlmänner unter sich.

Et ego spondeo, voveo ac iuro …

«Et ego spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango»: Danach verliest der Konklave-Leiter verliest die Eidesformel, mit der sich alle Kardinäle zur Geheimhaltung verpflichten. Einzeln treten sie vor: «Und ich verspreche, verpflichte mich und schwöre es, so wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien, die ich mit meiner Hand berühre.»

Eligo in Summum Pontificem

«Eligo in Summum Pontificem»: So steht es auf dem Stimmzettel als Vordruck: «Ich wähle zum Obersten Pontifex». Darunter schreibt jeder Kardinal den Namen seines Kandidaten.

Testor Christum Dominum …

«Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere»: Bei Abgabe des Stimmzettels sagt jeder: «Ich rufe Christus, den Herrn, der mich zu richten haben wird, zum Zeugen, dass ich meine Stimme dem gebe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden muss.»

Acceptasne electionem?

«Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?»: Das ist die Frage des Dekans an den designierten Papst, wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt: «Nimmst du die den Regeln entsprechende Wahl zum Obersten Pontifex an?» Falls der Dekan selbst gewählt wird, fragt sein Stellvertreter.

Quo nomine vis vocari?

«Quo nomine vis vocari?»: Lautet die Antwort Ja, geht es gleich danach darum, wie der neue Papst heissen will: «Mit welchem Namen willst du genannt werden?»

Habemus Papam!

So sah der weisse Rauch im Jahr 2005 aus. KEYSTONE

«Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!»: Jetzt ist das Konklave vorbei. Auf dem Balkon des Petersdoms gibt der Kardinalprotodiakon – an ungewöhnlichen Titeln fehlt es im Vatikan nicht – bekannt, dass es einen neuen Pontifex gibt: «Ich verkünde euch eine grosse Freude: Wir haben einen Papst!»

Der Papst heisst …

«Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (Vorname) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem (Nachname), qui sibi nomen imposuit (Papstname)»: Trotzdem brandet dann auf dem Petersplatz stets grosser Applaus auf. Und nach einer kleinen Kunstpause wird endlich bekannt, wen die Kardinäle zum neuen Papst gewählt haben: «Seine Eminenz, den hochwürdigen Herrn (Vorname), der Heiligen Römischen Kirche Kardinal (Nachname), welcher sich den Namen (gewählter Papstname) gegeben hat.»