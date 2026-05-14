Diese Militärdrohne soll Verwundete direkt vom Schlachtfeld holen

Rettung aus der Luft – Diese Militärdrohne soll Verwundete direkt vom Schlachtfeld bergen Soldaten aus Kampfzonen bergen, ohne dabei weitere Menschenleben zu riskieren: Genau das soll eine neue Militärdrohne möglich machen, die derzeit von NATO-Truppen in Polen getestet wird. 12.05.2026

Soldaten aus Kampfzonen bergen, ohne dabei weitere Menschenleben zu riskieren: Genau das soll eine neue Militärdrohne möglich machen. Die Innovation wird derzeit von Nato-Truppen in Polen getestet.

Getestet wurde die Drohne auf dem Nato-Übungsgelände Bemowo Piskie im Nordosten Polens. Dort trainieren amerikanische und polnische Truppen derzeit neue Evakuierungs- und Versorgungssysteme für den Ernstfall.

Neben der Drohne kommen auch KI-gestützte Medizin- und Sensorsysteme zum Einsatz.

Länger in der Luft als herkömmliche Drohnen

Die «Flowcopter FC-100» soll deutlich länger in der Luft bleiben können als viele herkömmliche Drohnen und auch unter schwierigen Wetterbedingungen einsatzfähig sein.

Welche Chancen – aber auch Risiken – die neue Technologie mit sich bringt, zeigt der Videoexplainer oben.

Video aus dem Ressort