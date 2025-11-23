Am Sonntag versammeln sich hochrangige Vertreter der USA, der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten in Genf, um neue Gespräche über den Verlauf des Ukraine-Kriegs zu führen.
Der von US-Präsident Donald Trump initiierte 28-Punkte-Plan hat in den vergangenen Tagen für Sorge in Europa und der Ukraine gesorgt und stellt die transatlantischen Beziehungen auf eine harte Probe.
Von diesen Personen weiss man, dass sie heute in Genf bei den Gesprächen dabei sein werden:
USA
Für die USA nehmen Aussenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff, Trumps diplomatischer Beauftragter im Ausland, an den Gesprächen in Genf teil. Sie trafen am Sonntagmorgen in der Stadt ein.
Rubio werde die Delegation leiten, wie US-Kreise der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigten. Der 28-Punkte-Vorschlag diene als «solide Grundlage für die laufenden Verhandlungen», sagte Rubio.
Ukraine
Die ukrainische Delegation besteht aus neun Personen – unter der Leitung von Andrij Jermak. Er ist ein enger Vertrauter von Selenskyj. Dabei ist auch Kyrylo Budanow, der Chef des Militärgeheimdienstes, und Rustem Umerov, Sicherheitssekretär.
Europa
Der deutsche Vertreter beim Friedensgipfel in Genf ist der aussenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter. Zudem sind nationale Sicherheitsberater aus Frankreich und Grossbritannien und weitere europäische aussenpolitische Berater vor Ort.