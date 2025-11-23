Die Ukraine arbeitet nach Angaben von Selenskyjs Stabschef Jermak an einer militärischen Komponente von Sicherheitsgarantien. (Archivbild) Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Hochrangige Vertreter der USA, der Ukraine und Europas beraten heute in Genf über den von Donald Trump vorgelegten 28-Punkte-Plan zum Ukraine-Krieg. Diese Personen werden vor Ort sein.

Am Sonntag versammeln sich hochrangige Vertreter der USA, der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten in Genf, um neue Gespräche über den Verlauf des Ukraine-Kriegs zu führen.

Der von US-Präsident Donald Trump initiierte 28-Punkte-Plan hat in den vergangenen Tagen für Sorge in Europa und der Ukraine gesorgt und stellt die transatlantischen Beziehungen auf eine harte Probe.

Von diesen Personen weiss man, dass sie heute in Genf bei den Gesprächen dabei sein werden:

USA

Für die USA nehmen Aussenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff, Trumps diplomatischer Beauftragter im Ausland, an den Gesprächen in Genf teil. Sie trafen am Sonntagmorgen in der Stadt ein.

Rubio werde die Delegation leiten, wie US-Kreise der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigten. Der 28-Punkte-Vorschlag diene als «solide Grundlage für die laufenden Verhandlungen», sagte Rubio.

Der US-Aussenminister Marco Rubio (rechts) und der Sonderbeauftragte Steve Witkoff (links) werden am Sonntag in Genf die US-Delegation bei den Verhandlungen über den US-Friedensplan leiten. (Archivbild) sda

Ukraine

Die ukrainische Delegation besteht aus neun Personen – unter der Leitung von Andrij Jermak. Er ist ein enger Vertrauter von Selenskyj. Dabei ist auch Kyrylo Budanow, der Chef des Militärgeheimdienstes, und Rustem Umerov, Sicherheitssekretär.

Andrij Jermak führt die ukrainische Delegation an. (Archivbild) Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Europa

Der deutsche Vertreter beim Friedensgipfel in Genf ist der aussenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter. Zudem sind nationale Sicherheitsberater aus Frankreich und Grossbritannien und weitere europäische aussenpolitische Berater vor Ort.

Das Bild wurde im April in Paris aufgenommen. Ganz rechts befindet sich Günter Sautter. KEYSTONE

Russland

Keine Teilnahme geplant.