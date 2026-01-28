  1. Privatkunden
«Wo zum Teufel ist unser Oberster Gerichtshof?» Diese Stars stellen sich öffentlich gegen ICE

Noemi Hüsser

28.1.2026

Regisseurin Olivia Wilde trug am Samstag am Sundance Filmfestival einen Pin, auf dem «ICE Out» stand.
Regisseurin Olivia Wilde trug am Samstag am Sundance Filmfestival einen Pin, auf dem «ICE Out» stand.
Keystone

Am Wochenende wurde der Zivilist Alex Pretti von ICE-Beamten erschossen – nun machen Stars wie Natalie Portman, Billie Eilish oder Pedro Pascal mobil gegen die Brutalität der US-Einwanderungsbehörde.

Noemi Hüsser

28.01.2026, 13:54

28.01.2026, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Krankenpfleger Alex Pretti wurde in Minnesota von ICE-Beamten erschossen, was international Empörung und Kritik auslöste.
  • Zahlreiche Prominente wie Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Pedro Pascal äusserten sich öffentlich, kritisierten das Vorgehen der ICE und forderten Transparenz sowie Gerechtigkeit.
  • Auch beim Sundance Filmfestival forderten Stars ein Ende der Gewalt sowie eine Abschaffung der Behörde.
Mehr anzeigen

Der 37-jährige Demonstrant Alex Pretti wurde am Samstag in Minnesota von ICE-Beamten erschossen. Der Vorfall löste eine Welle von Protesten und Empörung aus – auch unter zahlreichen Prominenten, die sich öffentlich zu Wort meldeten.

Sängerin Billie Eilish teilte mehrere Beiträge in ihrer Instagram-Story, in denen sie Pretti als «echten amerikanischen Helden» bezeichnete. In einem weiteren Post richtete sie sich direkt an andere Stars: «Hey, meine lieben Promikolleg*innen – werdet ihr euch zu Wort melden? Oder …»

Auch ihr Bruder und Produzent Finneas äusserte sich in einem Video, das Eilish ebenfalls repostete. Darin kritisiert er, dass Prettis legaler Waffenbesitz im Nachhinein von manchen genutzt werde, um seinen Tod durch ICE‑Beamte zu rechtfertigen – und zwar gerade von denjenigen, die gleichzeitig den zweiten Verfassungszusatz hochhalten, der in den USA das Recht schützt, eine Waffe zu tragen. «Dieser Mann lag bereits am Boden, er hat seine Waffe nicht gezogen. Er besass sie legal – und trotzdem wurde er erschossen», so Finneas.

Andere Stars nutzen ebenfalls Instagram, um ihre Kritik zu äussern. Sängerin Olivia Rodrigo bezeichnete das Vorgehen der ICE als unzumutbar. Schauspieler Pedro Pascal übt scharfe Kritik an ICE und teilt Beiträge, die zu einem Streik am 30. Januar aufrufen. Sängerin Ariana Grande wiederum verbreitete einen Link zu einer Plattform mit Spenden- und Engagementmöglichkeiten.

Schauspielerin Florence Pugh teilte eine Liste mit Namen von Menschen, die laut «NBC News» vom Ministerium für Innere Sicherheit tödlich erschossen wurden. Schauspiel-Kollegin Amanda Seyfried fragte in ihrer Instagram-Story: «Wo zum Teufel ist unser Oberster Gerichtshof?»

Am Sundance Filmfestial trugen Stars «ICE Out»-Pins

Die Trump-Regierung erklärte, die ICE-Beamten hätten aus Notwehr gehandelt und Pretti deswegen getötet. Dieser Darstellung widersprechen jedoch Videoaufnahmen sowie die Eltern von Alex Pretti. Ihr Statement wurde unter anderem von «Friends»-Star Jennifer Aniston geteilt. Auch Schauspieler Mark Ruffalo bezeichnete die Aussagen der Regierung als Lügen. Autor Stephen King schrieb auf X: «Alex Pretti wurde ermordet.» Schauspielerin Jamie Lee Curtis postete auf Instagram: «Sie waren Amerikaner! Von unserer Regierung erschossen!»

Sängerin Katy Perry rief ihre Follower dazu auf, die Senator*innen ihres Bundesstaates zu kontaktieren, um einen Finanzierungsstopp für die ICE zu fordern.

Auch das Sundance Filmfestival, das am 24. Januar in Utah begann, wurde von Proteststimmen begleitet. Mehrere Stars trugen Pins mit der Aufschrift «ICE Out». Regisseurin Olivia Wilde sagte gegenüber «Variety»: «Menschen werden ermordet. Wenn wir irgendetwas tun können, um die Bewegung zur Abschaffung der ICE zu unterstützen und diese zutiefst kriminelle Organisation zu delegitimieren, dann sollten wir das tun.»

Schauspielerin Natalie Portman trug ebenfalls einen entsprechenden Pin und erklärte gegenüber «Deadline»: «Es ist unmöglich, nicht über das zu sprechen, was gerade passiert – über die Brutalität der ICE und darüber, dass sie sofort aufhören muss.»

