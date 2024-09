Waldbrand in Bolivien // Diese Tiere werden vor dem Feuer gerettet Die Tiere, die in Bolivien im Wald leben, sind derzeit stark gefährdet. Seit den Sommermonaten wüten im Land mehrere Waldbrände. Die Einsatzkräfte versuchen so viele Tiere wie möglich zu retten. 06.09.2024

Bolivianische Waldtiere sind gefährdet. Seit den Sommermonaten wüten im Land mehrere Waldbrände. Die Einsatzkräfte versuchen so viele Tiere wie möglich zu retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bolivien ist jährlich von Waldbränden betroffen, vor allem in den Monaten Juni bis Oktober.

Bei der Feuerbekämpfung retten die Einsatzkräfte auch Tiere und bringen sie anschliessend in ein Tierheim.

Dort können die geretteten Tiere, wenn sie verletzt sind, geheilt werden. Mehr anzeigen

In Bolivien wüten jedes Jahr grosse Waldbrände, auch im 2024. Die Einsatzkräfte versuchen, die Brände zu löschen, und retten auch Tiere, die dabei oft verletzt werden. Die betroffenen Tiere werden in Tierheime in Sicherheit gebracht.

Bereits vier Millionen Hektar Land wurden in Bolivien verbrannt und mehr als 22'000 Brandherde sind aktiv, das teilte kürzlich die örtliche Katastrophenschutzbehörde mit.

