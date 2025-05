CDU-Chef Friedrich Merz wurde im zweiten Anlauf zum deutschen Bundeskanzler gewählt. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Der neu gewählte deutsche Kanzler wird oft als knallharter Machtpolitiker gesehen. Doch hinter den Kulissen steckt ein Familienmensch, der bereits schmerzhafte Verluste verkraften musste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Friedrich Merz gilt als starker Politiker der CDU.

Nur die wenigsten Menschen kennen die private Seite des neuen deutschen Bundeskanzlers.

Schwere Schicksalsschläge prägen den Privatmann Merz. Mehr anzeigen

Den Politiker Friedrich Merz kennt in Deutschland nicht erst seit seiner Wahl zum Bundeskanzler so ziemlich jeder. Der Privatmann Merz blieb den meisten Bürgern bislang unbekannt. Dabei lohnt sich der Blick über die Schulter des Politikers, um seine menschlichen Seiten einordnen zu können.

Inmitten der Schlacht um den Kanzlerposten gab der Kandidat der Union im letzten TV-Duell Wahlkampfs bei «Bild» einen Einblick in sein Privatleben – und seine Familiengeschichte. Aus dem unnahbaren Politiker Merz wurde vor einem Millionenpublikum plötzlich der private Familienvater, der in seiner Vergangenheit schwere Schicksalsschläge ertragen musste.

Zwei Geschwister verloren

Der Sauerländer gibt sich in seinem Privatleben stets bodenständig, geerdet – in der Öffentlichkeit dagegen eher verschlossen. Nur selten äussert sich Merz über seine Familie. Im «Bild»-Interview am 19. Februar bricht der 69-Jährige seine Zurückhaltung und erzählt über das dunkelste Kapitel seiner Familiengeschichte. Der CDU-Chef verrät erstmals, dass er bereits den Verlust von zwei seiner drei Geschwister hinnehmen musste. Der Tod seiner Geschwister habe «tiefe Spuren» bei seiner Familie hinterlassen.

Friedrich Merz ist seit 1981 mit der Richterin Charlotte Merz verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Archivbild: sda

Merz wurde als ältestes von insgesamt vier Kindern geboren. «Wir waren mal zu viert zu Hause. Meine jüngste Schwester ist mit 21 bei einem Verkehrsunfall gestorben», sagt Merz vor laufender Kamera. Später verlor der studierte Jurist auch seinen jüngeren Bruder. Er starb an der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose «noch bevor er 50 wurde».

Der Vater ist über 100 Jahre alt

Der Verlust der Geschwister habe besonders bei seinen Eltern, «aber auch bei den beiden noch verbliebenen Geschwistern tiefe Spuren hinterlassen», so der Bundesvorsitzende der CDU. Schon von frühester Jugend an hätte es einen engen Zusammenhalt zwischen den Geschwistern gegeben.

Die Eltern von Friedrich Merz leben gemeinsam in einem Altersheim. Vater Joachim ist 101 Jahre alt, Mutter Paula 97. Merz beschreibt sie als «äusserst rüstig».

Charlotte Merz (M), Ehefrau des designierten Bundeskanzlers Merz, und ihre Töchter Carola Clüsener (l) und Constanze Merz verfolgen die Kanzlerwahl im Bundestag von der Besuchertribüne aus. Bild: Kay Nietfeld/dpa

«Freunde sagen: Merz ist viel nahbarer und bodenständiger, als er in der Öffentlichkeit herüberkommt», schreibt die «Berliner Morgenpost». Seinen Geburtsort Brilon und Arnsberg, wo jetzt sein Einfamilienhaus steht, trennen 37 Kilometer Luftlinie. Dort lebt Merz mit seiner Frau Charlotte. Er hat drei Kinder und sieben Enkelkinder.