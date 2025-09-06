Dieser japanische Reporter sieht nichts – und dreht völlig am Rad

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau. 04.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein japanischer Reporter kann sich nicht mehr halten vor Lachen und geht im Internet viral Er hat eben eine Testfahrt eines neuen Hochgeschwindigkeitszuges gesehen.

Der Zug soll dereinst mit 500 km/h unterwegs sein und wäre somit der schnellste Personenzug der Welt.

Es ist geplant, dass die Bahn zwischen Tokio und Osaka verkehren wird. Die Eröffnung des Megaprojekts war ursprünglich für 2027 geplant, verschiebt sich aber wohl bis 2034. Mehr anzeigen

Er soll eigentlich über einen neuen Hochgeschwindigkeitszug berichten: Dieser fährt jedoch so schnell vorbei, dass der japanische Reporter gar nicht wirklich sehen kann. Das haut ihn so aus den Socken, dass er ein Lachanfall bekommt. Das Video des fassungslosen Mannes wurde wie wild im Internet geklickt und ging viral.

Riesenprojekt mit Verzögerung

Der Zug absolvierte eine Testfahrt für das Riesenprojekt Chūō-Shinkansen, das Tokio mit Osaka verbinden soll. Die Strecke befindet sich noch im Bau. Es handelt sich um eine Magnetschwebebahn, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von 500 km/h der schnellste Personenzug der Welt werden soll.

Aufgrund von Verzögerungen bei den Bauarbeiten wurde die Eröffnung von 2027 auf 2034 verschoben. Die Kosten werden mittlerweile auf rund 40 Milliarden Schweizer Franken geschätzt.

