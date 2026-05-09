Tonnenschwerer Seelöwe geht viral: Dieser Koloss ist die neuste Attraktion in San Francisco Er wiegt 900 Kilogramm und überragt die einheimischen Seelöwen um das dreifache. Chonkers begeistert die Menschenmenge am Hafen der Westküsten-Metropole und das Netz. 05.05.2026

Er wiegt 900 Kilogramm und überragt die einheimischen Seelöwen um das dreifache. «Chonkers» begeistert die Menschenmenge am Hafen der Westküsten-Metropole und das Netz.

Ein ungewöhnlicher Besucher sorgt derzeit für Staunen an der US-Westküste: Der Seelöwe «Chonkers» ist zum Star am berühmten Pier 39 in San Francisco avanciert.

Er gehört zur Stellerschen Seelöwen-Art, die normalerweise eher in Alaska oder im Norden der USA vorkommt und ist mit fast einer Tonne Gewicht deutlich grösser als die übrigen kalifornischen Verwandten vor Ort. Seine Präsenz ist deshalb eine kleine Sensation und ein Hit in den sozialien Medien.

Wieso sich der Koloss nach Kalifornien begab, erfährst du in unserem Video.

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