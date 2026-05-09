Tonnenschwerer Seelöwe geht viral: Dieser Koloss ist die neuste Attraktion in San Francisco
Er wiegt 900 Kilogramm und überragt die einheimischen Seelöwen um das dreifache. Chonkers begeistert die Menschenmenge am Hafen der Westküsten-Metropole und das Netz.
05.05.2026
Er wiegt 900 Kilogramm und überragt die einheimischen Seelöwen um das dreifache. «Chonkers» begeistert die Menschenmenge am Hafen der Westküsten-Metropole und das Netz.
Ein ungewöhnlicher Besucher sorgt derzeit für Staunen an der US-Westküste: Der Seelöwe «Chonkers» ist zum Star am berühmten Pier 39 in San Francisco avanciert.
Er gehört zur Stellerschen Seelöwen-Art, die normalerweise eher in Alaska oder im Norden der USA vorkommt und ist mit fast einer Tonne Gewicht deutlich grösser als die übrigen kalifornischen Verwandten vor Ort. Seine Präsenz ist deshalb eine kleine Sensation und ein Hit in den sozialien Medien.
Wieso sich der Koloss nach Kalifornien begab, erfährst du in unserem Video.
Mehr Videos aus dem Ressort
blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?
Seit der Pandemie ist die Zahl der Vorfälle zwischen Schiffen und Orcas in der Strasse von Gibraltar explodiert. Was ist mit den Orcas passiert? blue News war vor Ort und kam den Orcas näher – viel näher als erwartet.
29.07.2024