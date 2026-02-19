  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anti-Monarchie-Lobbyist Dieser Mann ist für die Verhaftung von Ex-Prinz Andrew verantwortlich

Petar Marjanović

19.2.2026

Eine Anti-Monarchie-Organisation beansprucht, den entscheidenden Anstoss gegeben zu haben.
Eine Anti-Monarchie-Organisation beansprucht, den entscheidenden Anstoss gegeben zu haben.
grahamsmith.org.uk

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt für politische Wellen in Grossbritannien. Eine Anti-Monarchie-Organisation beansprucht, den entscheidenden Anstoss gegeben zu haben.

Petar Marjanović

19.02.2026, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Anti-Monarchie-Organisation Republic schreibt in einer Mitteilung, die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sei eine «Reaktion auf Republics Handeln».
  • Die Thames Valley Police bestätigte die Festnahme eines Mannes in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt, Details nannte sie nicht.
  • Republic-Chef Graham Smith sagte gegenüber «Newsweek», man habe Anzeige erstattet und eine Privatklage angestossen, als die Polizei zunächst nicht ermittelt habe.
Mehr anzeigen

Die britische Anti-Monarchie-Organisation Republic beansprucht, massgeblich zur Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor beigetragen zu haben. In einer Mitteilung schreibt die Gruppe, die Festnahme sei «eine Reaktion auf Republics Handeln».

Andrew Mountbatten-Windsor, der frühere Prinz Andrew, wurde am Donnerstagmorgen festgenommen. Die Thames Valley Police bestätigte, sie habe «einen Mann in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt» verhaftet. Zudem durchsuche sie Liegenschaften in Berkshire und Norfolk. Details zu den Vorwürfen nannte die Polizei nicht. Mountbatten-Windsor bestreitet Fehlverhalten.

Republic-Chef Graham Smith sagte gegenüber «Newsweek», die Festnahme sei «das Ergebnis von Republics Handeln». Man habe Mountbatten-Windsor bei der Polizei angezeigt, «als andere nicht handeln wollten».

Zudem habe die Organisation eine Privatklage angestossen, «als die Polizei zögerte zu ermitteln». In der Mitteilung wird Smith mit den Worten zitiert: «Täuschen Sie sich nicht, das ist das Ergebnis von Republics Handeln.»

Smith kündigte an, die Anwälte der Organisation würden «mutmassliche weitere Delikte» prüfen und der Polizei in den kommenden Wochen und Monaten Informationen liefern. Es gebe «Grund zur Annahme», dass bei gewissen Delikten «weitere ranghohe Royals» als Zeugen infrage kämen oder selbst Straftaten begangen haben könnten. Die Polizei müsse «allen Beweisen folgen, wohin sie auch führen».

Die Polizei äusserte sich nicht zu Republics Darstellung. Assistant Chief Constable Oliver Wright teilte laut «Newsweek» mit, man habe nach «gründlicher Prüfung» eine Untersuchung eröffnet. Man wolle die «Integrität und Objektivität» der Ermittlungen schützen.

Für den Ex-Prinzen Andrew gilt die Unschuldsvermutung.

Andrew Mountbatten-Windsor ist der erste britische hochrangige Royal in der modernen Geschichte, der verhaftet wurde. König Charles I. wurde 1647 während des englischen Bürgerkriegs verhaftet, wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet. Prinzessin Anne, Prinz Andrews Schwester, wurde 2002 zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem ihr Hund zwei Kinder gebissen hatte. Verhaftet wurde sie jedoch nicht.

Zugriff auf Sandringham – Polizei durchsucht Anwesen von Andrew
ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Fatton holt Gold im Ski-Bergsteigen – Drama bei den Männern ++ Eishockey-Frauen kämpfen gegen Schweden um Bronze