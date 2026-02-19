Eine Anti-Monarchie-Organisation beansprucht, den entscheidenden Anstoss gegeben zu haben. grahamsmith.org.uk

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Anti-Monarchie-Organisation Republic schreibt in einer Mitteilung, die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sei eine «Reaktion auf Republics Handeln».

Die Thames Valley Police bestätigte die Festnahme eines Mannes in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt, Details nannte sie nicht.

Republic-Chef Graham Smith sagte gegenüber «Newsweek», man habe Anzeige erstattet und eine Privatklage angestossen, als die Polizei zunächst nicht ermittelt habe. Mehr anzeigen

Die britische Anti-Monarchie-Organisation Republic beansprucht, massgeblich zur Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor beigetragen zu haben. In einer Mitteilung schreibt die Gruppe, die Festnahme sei «eine Reaktion auf Republics Handeln».

Andrew Mountbatten-Windsor, der frühere Prinz Andrew, wurde am Donnerstagmorgen festgenommen. Die Thames Valley Police bestätigte, sie habe «einen Mann in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt» verhaftet. Zudem durchsuche sie Liegenschaften in Berkshire und Norfolk. Details zu den Vorwürfen nannte die Polizei nicht. Mountbatten-Windsor bestreitet Fehlverhalten.

Republic-Chef Graham Smith sagte gegenüber «Newsweek», die Festnahme sei «das Ergebnis von Republics Handeln». Man habe Mountbatten-Windsor bei der Polizei angezeigt, «als andere nicht handeln wollten».

Zudem habe die Organisation eine Privatklage angestossen, «als die Polizei zögerte zu ermitteln». In der Mitteilung wird Smith mit den Worten zitiert: «Täuschen Sie sich nicht, das ist das Ergebnis von Republics Handeln.»

Smith kündigte an, die Anwälte der Organisation würden «mutmassliche weitere Delikte» prüfen und der Polizei in den kommenden Wochen und Monaten Informationen liefern. Es gebe «Grund zur Annahme», dass bei gewissen Delikten «weitere ranghohe Royals» als Zeugen infrage kämen oder selbst Straftaten begangen haben könnten. Die Polizei müsse «allen Beweisen folgen, wohin sie auch führen».

Die Polizei äusserte sich nicht zu Republics Darstellung. Assistant Chief Constable Oliver Wright teilte laut «Newsweek» mit, man habe nach «gründlicher Prüfung» eine Untersuchung eröffnet. Man wolle die «Integrität und Objektivität» der Ermittlungen schützen.

Für den Ex-Prinzen Andrew gilt die Unschuldsvermutung.

Andrew Mountbatten-Windsor ist der erste britische hochrangige Royal in der modernen Geschichte, der verhaftet wurde. König Charles I. wurde 1647 während des englischen Bürgerkriegs verhaftet, wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet. Prinzessin Anne, Prinz Andrews Schwester, wurde 2002 zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem ihr Hund zwei Kinder gebissen hatte. Verhaftet wurde sie jedoch nicht.