Dieser neue Trend treibt Reedereien in den Wahnsinn

Ein harmloser Spass oder eine neue Unsitte? Immer mehr Kreuzfahrtgäste verstecken Gummienten an Bord – zur Freude mancher und zum Ärger der Reedereien. Jetzt gibt es neue Regeln.

Ursprünglich begann die Aktion mit einem Mädchen namens Abby Davis.

Reedereien wie die Disney Cruise Line, haben aufgrund von Kritik über Plastikabfälle und Störungen neue Richtlinien erlassen, die das Verstecken von Gummienten verbieten. Mehr anzeigen

Normalerweise geniessen Kreuzfahrtschiffsgäste die unzähligen Angebote, die so ein Grossdampfer bieten kann. Ein neuer Trend macht jetzt auf den Kreuzfahrtschiffen die Runde. Passagiere verstecken Gummienten auf den Kreuzern. Nachfolgende Gäste sollen diese dann finden, schreibt «20 Minuten». Reedereien nerven sich über die neue Unsitte der Gäste und haben nun sogar neue Richtlinien erhoben.

Laut «New York Post» soll alles mit einem Mädchen namens Abby Davis begonnen haben. Auf Youtube und Facebook erschienen kurze Zeit später Gruppen und Videos von Passagieren, die ebenfalls mit dem Versteckspiel anfingen. Die Gruppen auf Facebook teilten Tipps mit anderen Gästen.

Wie «20 Minuten» schreibt, werde das Plastikspielzeug mittlerweile für umgerechnet 25 Schweizer Franken an Bord verkauft und Gäste sollen damit gar ein ganzes Handgepäckstück füllen.

Um Enten an Board zu bringen, wird alles versucht

Auf den Facebook-Gruppen kann man den Grund für die Versteck-Aktion entnehmen: «Unser Ziel ist es, zu sehen, wie weit unsere Enten reisen und wohin ihre Reise sie führen könnte.» Ein Reddit-User gab daraufhin bekannt, für die Enten ein zusätzliches Handgepäckstück bezahlt zu haben.

Ein weiterer Reddit-User druckte extra 3D-Enten mit dem Anker-Logo der Royal-Caribbean-Kreuzfahrtgruppe, um diese an Bord zu verstecken.

Die Aktion erntet in der Kommentarspalte Kritik: Es ärgert andere User*innen, dass die Enten aus Plastik bestünden und es ja schon genug Plastikabfall gebe. Schliesslich landet jede Minute ein Lastwagen voll Plastik im Meer. «Please don’t do it» («Bitte tut das nicht!») kommentiert jemand unter dem Post.

Doch nicht nur User*innen sind genervt. Auch die Reedereien haben keine Lust mehr auf das Versteckspiel. So auch die Disney Cruise Line. Laut «Thrillist» hat die Kreuzfahrtlinie eine neue Richtlinie eingeführt, die das Verstecken von Badeenten an Bord einschränkt: «Gäste dürfen keine Dinge, wie zum Beispiel Gummienten, in Kabinen oder öffentlichen Bereichen des Schiffs verstecken», besagt die Anweisung.