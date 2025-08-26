Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen

Unternehmer Alfred Gantner kämpft gegen Trumps Zollhammer und das EU-Rahmenabkommen. Bild: Keystone

Unternehmer Alfred Gantner kämpft gleichzeitig gegen US-Zölle und eine engere Anbindung an die EU. Wer ist der Mann mit doppelter Agenda?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Handelspolitik Schweiz-USA wird momentan von Wirtschaftsführern bestimmt – darunter Alfred Gantner, Mitgründer der Parnters Group.

Der Milliardär tritt auch anderweitig politisch in Erscheinung: als führender Kopf im Kampf gegen das EU-Rahmenabkommen.

Gantner und seine Mitstreiter engagieren sich innenpolitisch mit der Kompass-Initiative. Mehr anzeigen

Das Bundesrats-Duo Keller-Sutter und Parmelin biss in Washington auf Granit. US-Präsident Donald Trumps 39-Prozent-Zollhammer auf Schweizer Exportgüter ist am 7. August in Kraft getreten. Insbesondere die Bundespräsidentin soll es sich mit Trump verscherzt haben. «Er hat endgültig genug von ihr», zitiert der «SonntagsBlick» einen Informanten mit Zugang zu Trump.

Die Schweizer Hoffnungen, dass Trump doch noch Milde walten lässt, beruhen nun auf einer Handvoll Manager und Unternehmer. Deren Ziel: Ein Paket zu schnüren, das den US-Präsidenten zum Umdenken bewegt.

Zu «Team Switzerland», das bereits mit Keller-Sutter und Parmelin in Washington weilte, zählen Spitzenvertreter der Schweizer Wirtschaft wie Swiss-CEO Jens Fehlinger, Roche-Präsident Severin Schwan und Mercuria-Chef Daniel Jäggi. An vorderster Front mischen aber auch zwei Milliardäre mit, die in der hiesigen Politik keine Unbekannten sind: Die Partners-Group-Mitgründer Marcel Erni und Alfred Gantner.

Avec le vice-président @ParmelinG, j'ai rencontré à Washington des représentants économiques suisses de haut rang pour discuter des taxes douanières. pic.twitter.com/lciF9ISjou — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) August 6, 2025

Feindbild EU-Rahmenabkommen

Die Partners Group ist ein Private-Equity-Gigant und seit September 2020 im Swiss-Market-Index (SMI) enthalten. Damit zählt sie zu den 20 wertvollsten Schweizer Firmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Die «Bilanz» schätzt das kumulierte Vermögen von Gantner, Erni und dem dritten Mitgründer Urs Wietlisbach auf 8 bis 9 Milliarden Franken.

Mit ihrer Firma verwaltet das Trio weltweit über 170 Milliarden Dollar. Spätestens seit letztem Jahr sind die drei Wirtschaftsführer auch in Bundesbern bekannt: Im November lancierten sie mit viel Aufwand und Lametta die Initiative «Kompass/Europa».

Das Volksbegehren verlangt unter anderem, dass bei völkerrechtlichen Verträgen zusätzlich zum Volks- auch das Ständemehr gilt. Ein direkter Angriff auf das Rahmenabkommen mit der EU: Wird dieses dem obligatorischen Referendum unterstellt, und muss also sowohl das Volks- als auch das Ständemehr erreichen, würde es höchstwahrscheinlich an den konservativen Kleinkantonen scheitern.

Getragen wird die Initiative von Vertreterinnen und Vertretern von Schweizer Unternehmen. Auch Parlamentsmitglieder aus FDP und SVP sowie prominente Persönlichkeiten wie Ski-Legende Bernhard Russi und Ex-SRF-Moderator Kurt Aeschbacher sind mit dabei.

Der schillernde Anführer

An der Medienkonferenz Ende April sitzt vom Partners-Group-Trio nur einer – zusammen mit weiteren Mitgliedern des Initiativkomitees – vor den Medien: Alfred Gantner, zumeist Fredy genannt.

Fredy Gantner (Zweiter von links) informiert am 29. April in Bern zusammen mit Mitgliedern des Initiativkomitees über den Zwischenstand der Kompass-Initiative. Bild: Keystone

Das dürfte kaum Zufall sein: Fredy Gantner ist von den drei Gründern die schillerndste Figur.

Der 57-Jährige warnt immer wieder vor einer «schleichenden Anpassung» an die EU und kritisiert, dass man sonst in eine Dynamik geraten würde, bei der die Schweiz permanent neue Rechtsakte aus Brüssel übernehmen müsste.

Er tritt damit praktisch in die Fussstapfen von SVP-Doyen Christoph Blocher – ebenfalls Milliardär –, der in den letzten Jahrzehnten den Kampf gegen eine Schweizer EU-Annäherung geprägt hat.

Auch seine Konfession wird in Medienberichten regelmässig erwähnt: Mit 23 trat Gantner der Kirche «Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage» bei, die sich auf die Bibel und das Buch Mormon beruft. Als Mormone will Gantner allerdings nicht genannt werden: «Wenn du mich Mormone nennst, ist das diskriminierend», sagte Gantner vor vier Jahren der «Republik». «Wir sind Christen und Mitglieder der Kirche Jesu Christi.»

Und als Gantner in Meggen LU seine Villa direkt an Vierwaldstättersee bauen liess, berichteten die Medien bereitwillig. 160 Millionen Franken soll der Bau auf dem 35'000-Quadratmeter-Anwesen inklusive Landkauf gekostet haben.

Der Schweizer Elon Musk?

Die Kompass-Initiative rüttelt Bundesbern kräftig durch – zu gross sind die finanziellen Möglichkeiten, über die die Köpfe hinter dem Vorhaben verfügen. Nicht ohne Grund verwendete der letztjährige Nationalratspräsident Eric Nussbaumer (SP), erklärter Pro-Europäer, seine Abschiedsrede dafür, vor der Initiative zu warnen.

Und nicht ohne Grund nannte der Politologe Michael Hermann die Namen der drei Partners Group Gründer, als er Ende 2024 in einer Kolumne der «NZZ am Sonntag» nach dem Schweizer Elon Musk suchte.

Fredy Gantner verfügt über die Mittel und die Beziehungen, um auch auf politischer Ebene viel zu bewirken. Zusammen mit seinen beiden Geschäftspartnern will er vom 21'000 Quadratmeter grossen Firmensitz in Baar ZG aus die Schweizer Europapolitik aufmischen.

Und nun also soll er im US-Zollkrimi mitunter dafür sorgen, dass die Strafzölle doch noch nach unten korrigiert werden. Gut möglich, dass Gantner im Namen der Schweiz gegen die protektionistischen Massnahmen kämpft, um eine weitere Annäherung der Schweiz an die EU zu verhindern.

