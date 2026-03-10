Ehefrauen-Schlepp-Rennen: Dieser skurrile Wettbewerb ist ein Härtetest für jede Beziehung Kopf nach unten, Beine in der Luft: Beim «Wife Carrying Race» in England tragen Teilnehmende ihre Partner*innen über Hügel und Strohballen. Wer hier gewinnen will, braucht Kraft, starke Nerven und gutes Teamwork. 09.03.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im englischen Dorking fand am Wochenende das 18. UK «Wife Carrying Race» statt.

Dabei tragen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernis-Parcours. Die Strecke führt bergauf und bergab über Strohballen und durch Wasser.

Der Wettbewerb hat seine Ursprünge in Finnland. Mehr anzeigen

Am 8. März 2026 fand in der Grafschaft Surrey das 18. UK Wife Carrying Race statt. Beim kuriosen Wettbewerb müssen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernisparcours tragen. Gewonnen hat das finnische Duo Teemu Tuovinen und Jatta Leinonen, beide 28 Jahre alt.

Beim Rennen gelten einige besondere Regeln: Die getragene Person muss mindestens 50 Kilogramm wiegen, über 18 Jahre alt sein und einen Helm tragen. Der Name täuscht zudem: Es muss nicht zwingend die Ehefrau sein – auch Freundinnen und Freunde, Geschwister oder andere Partnerpersonen dürfen getragen werden.

Neben den schnellsten Teams gibt es auch mehrere skurrile Sonderpreise. So werden etwa das schwerste Paar, das beste Kostüm – in diesem Jahr etwa ein Team im «Ratatouille»-Outfit – sowie auch das letztplatzierte Team ausgezeichnet.

