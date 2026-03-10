  1. Privatkunden
Ehefrauen-Schlepp-Rennen Dieser skurrile Wettbewerb ist ein Härtetest für jede Beziehung

Fabienne Berner

10.3.2026

Ehefrauen-Schlepp-Rennen: Dieser skurrile Wettbewerb ist ein Härtetest für jede Beziehung

Ehefrauen-Schlepp-Rennen: Dieser skurrile Wettbewerb ist ein Härtetest für jede Beziehung

Kopf nach unten, Beine in der Luft: Beim «Wife Carrying Race» in England tragen Teilnehmende ihre Partner*innen über Hügel und Strohballen. Wer hier gewinnen will, braucht Kraft, starke Nerven und gutes Teamwork.

09.03.2026

Kopf nach unten, Beine in der Luft: Beim «Wife Carrying Race» in England tragen Teilnehmende ihre Partner*innen über Hügel und Strohballen. Wer hier gewinnen will, braucht Kraft, starke Nerven und gutes Teamwork.

Fabienne Berner

10.03.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im englischen Dorking fand am Wochenende das 18. UK «Wife Carrying Race» statt.
  • Dabei tragen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernis-Parcours. Die Strecke führt bergauf und bergab über Strohballen und durch Wasser.
  • Der Wettbewerb hat seine Ursprünge in Finnland.
Mehr anzeigen

Am 8. März 2026 fand in der Grafschaft Surrey das 18. UK Wife Carrying Race statt. Beim kuriosen Wettbewerb müssen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernisparcours tragen. Gewonnen hat das finnische Duo Teemu Tuovinen und Jatta Leinonen, beide 28 Jahre alt.

Beim Rennen gelten einige besondere Regeln: Die getragene Person muss mindestens 50 Kilogramm wiegen, über 18 Jahre alt sein und einen Helm tragen. Der Name täuscht zudem: Es muss nicht zwingend die Ehefrau sein – auch Freundinnen und Freunde, Geschwister oder andere Partnerpersonen dürfen getragen werden.

Neben den schnellsten Teams gibt es auch mehrere skurrile Sonderpreise. So werden etwa das schwerste Paar, das beste Kostüm – in diesem Jahr etwa ein Team im «Ratatouille»-Outfit – sowie auch das letztplatzierte Team ausgezeichnet.

Mehr zum Thema

Käsejagd in England: Warum sich Hunderte kopfüber den Hang hinabstürzen

Käsejagd in England: Warum sich Hunderte kopfüber den Hang hinabstürzen

Was einst als heidnisches Ritual begann, lockt heute internationale Adrenalinjunkies an: Das Cheese-Rolling-Rennen in England gilt als eines der wildesten und gefährlichsten Spektakel Europas.

28.05.2025

