Ehefrauen-Schlepp-Rennen: Dieser skurrile Wettbewerb ist ein Härtetest für jede Beziehung
Kopf nach unten, Beine in der Luft: Beim «Wife Carrying Race» in England tragen Teilnehmende ihre Partner*innen über Hügel und Strohballen. Wer hier gewinnen will, braucht Kraft, starke Nerven und gutes Teamwork.
09.03.2026
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Im englischen Dorking fand am Wochenende das 18. UK «Wife Carrying Race» statt.
- Dabei tragen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernis-Parcours. Die Strecke führt bergauf und bergab über Strohballen und durch Wasser.
- Der Wettbewerb hat seine Ursprünge in Finnland.
Am 8. März 2026 fand in der Grafschaft Surrey das 18. UK Wife Carrying Race statt. Beim kuriosen Wettbewerb müssen Teilnehmende ihre Partner*innen auf den Schultern über einen Hindernisparcours tragen. Gewonnen hat das finnische Duo Teemu Tuovinen und Jatta Leinonen, beide 28 Jahre alt.
Beim Rennen gelten einige besondere Regeln: Die getragene Person muss mindestens 50 Kilogramm wiegen, über 18 Jahre alt sein und einen Helm tragen. Der Name täuscht zudem: Es muss nicht zwingend die Ehefrau sein – auch Freundinnen und Freunde, Geschwister oder andere Partnerpersonen dürfen getragen werden.
Neben den schnellsten Teams gibt es auch mehrere skurrile Sonderpreise. So werden etwa das schwerste Paar, das beste Kostüm – in diesem Jahr etwa ein Team im «Ratatouille»-Outfit – sowie auch das letztplatzierte Team ausgezeichnet.
