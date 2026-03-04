  1. Privatkunden
Geheimes Telefonat mit Netanyahu Dieser Tipp führte zu Trumps Angriff auf den Iran

Samuel Walder

4.3.2026

Trump und Netanyahu sollen vor dem Angriff auf den Iran telefoniert haben. 
Trump und Netanyahu sollen vor dem Angriff auf den Iran telefoniert haben. 
blue News / SDA

Ein Telefonat zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump soll den entscheidenden Impuls geliefert haben: Laut einem US-Medienbericht führte der Hinweis auf ein Treffen iranischer Religionsführer zur Militäraktion «Operation Epic Fury».

Samuel Walder

04.03.2026, 14:09

04.03.2026, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut «Axios» gab Donald Trump nach einem Hinweis von Israels Premier Benjamin Netanyahu grünes Licht für die Militäraktion «Operation Epic Fury», nachdem dieser ein Treffen hochrangiger iranischer Religionsführer gemeldet hatte.
  • Die CIA überprüfte die Informationen und bestätigte demnach, dass sich die Zielpersonen – darunter Ali Chamenei – an einem Ort versammeln würden, was den Ausschlag für den Angriff gab.
  • Zusätzlich scheiternde Atomverhandlungen mit dem Iran bestärkten Trump in seiner Entscheidung, militärisch zu handeln, wobei er betonte, die USA und Israel seien beide bereit gewesen.
Mehr anzeigen

Freitag, 15.38 Uhr: In Washington fällt eine folgenschwere Entscheidung. US-Präsident Donald Trump gibt grünes Licht für die Militäraktion «Operation Epic Fury». Doch der entscheidende Impuls kam offenbar aus Jerusalem – und aus einem brisanten Telefonat.

Wie das US-Nachrichtenportal «Axios» berichtet, sprach Trump bereits am Montag mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dabei soll der israelische Regierungschef eine hochbrisante Information geliefert haben.

Militärexperte ordnet ein. «Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt

Militärexperte ordnet ein«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt

Am kommenden Samstag würden sich mehrere hochrangige iranische Religionsführer an einem einzigen Ort treffen – darunter auch Ajatollah Ali Chamenei, der inzwischen getötet wurde.

Netanyahu machte Trump und seinem Team laut drei mit dem Gespräch vertrauten Quellen klar: «Sie können alle mit einem einzigen Luftangriff getötet werden.»

CIA prüft – und bestätigt

Nach dem Hinweis aus Israel begann eine erste Überprüfung durch den US-Geheimdienst CIA. Die Auswertung der Informationen soll die Angaben aus Jerusalem bestätigt haben.

Je mehr Daten zusammengetragen wurden, desto überzeugter sei der US-Präsident von der Möglichkeit eines gezielten Schlags gewesen. Ein US-Beamter sagte gegenüber Axios: «Bis Donnerstag hatte die CIA vollständig bestätigt, dass diese Personen alle zusammen sein würden, und wir mussten dies ausnutzen.»

Raketen-Killer. So schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Raketen-KillerSo schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Am selben Tag erreichten Trump weitere schlechte Nachrichten von der diplomatischen Front. Seine Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff meldeten sich nach stundenlangen Gesprächen in Genf. Ihre Botschaft: Die Verhandlungen mit dem Iran führen zu nichts. Für Trump offenbar ein weiterer entscheidender Faktor, militärisch zu handeln.

«Israel war bereit – und wir waren bereit»

Bei einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag erklärte Trump später seine Beweggründe. Der Kriegseintritt sei nicht in erster Linie aus Solidarität mit Israel erfolgt.

«Aber Israel war bereit, und wir waren bereit», sagte Trump. Nach eigenen Angaben sei er bereits während der Gespräche mit Teheran überzeugt gewesen, dass der Iran zuerst angreifen würde.

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

