Dieser Wahlleugner ist Trumps wichtigster Mann für Wahlsicherheit

Als Wahlleugner ins Weisse Haus: Kurt Olsen ist Trumps «Director for Election Security and Integrity». Bild: IMAGO/USA TODAY Network/Mark Henle/The Republic

Ein Verschwörungstheoretiker im Weissen Haus: Nach der Wahlniederlage Trumps 2020 stand Kurt Olsen an vorderster Leugner-Front. Jetzt soll der Jurist für den US-Präsidenten sichere Wahlen garantieren. Wer ist der Mann, der nun Zugang zu geheimsten Informationen hat?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurt Olsen gehört als «Director for Election Security and Integrity» zu den einflussreichsten Juristen im Weissen Haus.

Er leugnete Trumps Wahlniederlage 2020, verbreitete Verschwörungstheorien und versuchte das Ergebnis anzufechten.

In seiner aktuellen Position in der Trump-Administration hat er Zugang zu Informationen der Geheimdienste und kann Ermittlungen anstossen. Mehr anzeigen

Lange kannte man seinen Namen nur in jenen Kreisen, die in den USA die Wahlen 2020 als «gestohlen» bezeichnen. Dass sich das gerade ändert und Kurt Olsen in aller Munde ist, hat vor allem mit Donald Trump zu tun: Der US-Präsident machte den Anwalt kurzerhand zu einem der einflussreichsten Juristen im Weissen Haus.

Als «Director for Election Security and Integrity» – Wahlsicherheit und -integrität – kann er strafrechtliche Ermittlungen anstossen. Und das tut er: Laut «New York Times» brachte Olsen die jüngste FBI-Durchsuchung im Fulton County im Bundesstaat Georgia ins Rollen. Die Ermittlungen betreffen erneut die Präsidentschaftswahl 2020, deren Ergebnis zwar vielfach geprüft und bestätigt wurde, von Trump und seine Verbündeten aber noch immer angezweifelt wird.

Vom Sturm aufs Kapitol bis vor Gericht

Als Olsen seine Karriere in den 1990er-Jahren bei einer Grosskanzlei begann, habe er mit Wahlrecht nichts zu tun gehabt, so die «NYT». Nach der Niederlage Trumps 2020 änderte sich das. In einer eidesstattlichen Aussage 2023 erklärte Olsen, er habe damals geglaubt, «dass etwas nicht stimmte».

Er schloss sich einem Kreis republikanischer Juristen an, die versuchten, das Wahlergebnis gerichtlich zu kippen. Dazu gehörte auch eine Klage vor dem Supreme Court 2020, die das Gericht aber abwies.

Am 6. Januar 2021 soll Olsen laut «NYT»-Porträt mehrfach mit Trump telefoniert haben – unter anderem am Morgen, bevor der damalige Präsident seine Anhänger nahe dem Weissen Haus versammelte. Auch nach dem Sturm auf das Kapitol habe es weitere Gespräche gegeben.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des US-Präsidenten stellte Trump Olsen bei Mike Lindell vor, dem MyPillow-Chef, der öffentlich behauptete, Wahlmaschinen seien manipuliert worden. Gemeinsam unterstützten sie eine Bewegung aus Aktivisten und selbsternannten Cybersicherheitsexperten, die mit Klagen, Konferenzen und Medienauftritten Zweifel an Wahlmaschinen säte.

Olsen übernahm dabei oft die juristische Rolle. Er vertrat unter anderem Kari Lake bei ihrem Versuch, die Gouverneurswahl 2022 in Arizona nachträglich anzufechten. Ein Bundesrichter belegte Olsen damals mit Sanktionen wegen «falscher, irreführender und unbelegter Tatsachenbehauptungen», wie es in einem «Politico»-Artikel heisst.

Auch andere Verfahren scheiterten. Doch die Niederlagen schadeten seiner Karriere offenbar nicht.

Zugang zu geheimsten Informationen

Heute weist Olsens Einfluss weit über die Gerichtssäle hinaus. Laut «Politico» habe Trump die US-Geheimdienste angewiesen, Olsen Zugang zu sensiblen Informationen über die Wahl 2020 zu gewähren. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten, Olsen habe Einsicht in besonders streng geheime Programme erhalten.

«Jedes Mal, wenn er auf ein Hindernis stösst, ruft er einfach den Präsidenten an», zitierte das Magazin eine mit Olsen vertraute Person. Ein enger Trump-Verbündeter äusserte Zweifel an Olsens Eignung – er habe «keinen Hintergrund» im Nachrichtendienstbereich.

Der CIA bestätigte gegenüber «Politico» die Zusammenarbeit: «Der Präsident hat Herrn Olsen gebeten, sich Geheimdienstinformationen im Zusammenhang mit der Wahl 2020 anzusehen, und die Behörde stellt sicher, dass er den notwendigen Zugang erhält».

Expertinnen und Experten zufolge geht es dabei nicht nur um die Vergangenheit. Während die USA auf die nächsten Zwischenwahlen zusteuern, werde die Frage drängender, welche Rolle staatliche Institutionen bei der erneuten Überprüfung einer längst entschiedenen Wahl spielen sollen. Kurt Olsen steht im Zentrum dieser Entwicklung.

Wenn Verschwörungstheoretiker Macht erhalten

Für Kritiker ist Olsen ein Symbol dafür, wie Verschwörungserzählungen staatliche Macht erhalten. Er habe «eine Vorgeschichte, seine Anwaltslizenz zu missbrauchen, um Lügen über unsere Wahlen zu verbreiten», zitiert die Zeitung Christine P. Sun vom States United Democracy Center. Nun nutze er seine Rolle in der Regierung für Massnahmen, «die von denselben Lügen angetrieben sind».

Kurzum: Ein Mann, der nach der Wahl 2020 prominenter Teil der «Stop the Steal»- und «Big Lie»-Bewegung war und Verschwörungstheorien verbreitete, ist nun wichtiger Bestandteil des Machtapparates. Er ist nicht der Einzige in der Trump-Administration mit derlei Ansichten, und doch, so drückt es die «New York Times» aus: «Selbst in einer Vereinigung von Verschwörungstheoretikern sticht Mr. Olsen hervor.»