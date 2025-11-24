54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk «El Sueño (La Cama)» von Frida Kahlo wurde für 54,7 Millionen US-Dollar in New York versteigert. Das ist ein neuer Rekord in der Frauen-Kunstszene. Welche drei Frauen-Gemälde wurden bis jetzt am teuersten verkauft? 21.11.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frida Kahlos «El Sueño (La Cama)» wurde für 54,7 Millionen US-Dollar bei einer Auktion in New York versteigert.

Es ist das teuerste jemals verkaufte Kunstwerk einer Künstlerin.

Kunstwerke von Frauen werden laut einer Studie im Durchschnitt um 42 Prozent günstiger verkauft als jene von Männern. Mehr anzeigen

In New York wurde das Gemälde «El Sueño (La Cama)» von Frida Kahlo für 54,7 Millionen US-Dollar bei einer Auktion versteigert. Damit bricht die mexikanische Ikone mit ihrem Selbstporträt einen Rekord: Das ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk einer Künstlerin.

Welche Gemälde von Frauen stehen auf dem zweiten und dritten Platz? Und welches ist das teuerste versteigerte Kunstwerk bei Männern? Eine Studie zeigt, dass Werke von Frauen im Schnitt 42 Prozent günstiger verkauft werden als jene von Männern.

