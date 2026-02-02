  1. Privatkunden
Jungtalent am Snookertisch Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Adrian Kammer

2.2.2026

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Mit gerade einmal zwei Jahren stellt Jude Owens zwei Guiness-Weltrekorde auf. Mit seinen Trickstössen beim Snooker verzaubert der Junge sein Publikum und ist schon ein Star auf Social Media.

30.01.2026

Mit gerade einmal zwei Jahren stellt Jude Owens zwei Guinness-Weltrekorde auf. Mit seinen Trickstössen beim Snooker verzaubert der Junge sein Publikum und ist schon ein Star auf Social Media.

Adrian Kammer

02.02.2026, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der zweijährige Jude Owens aus Manchester hat zwei Guinness-Weltrekorde für Trickschüsse im Snooker und Pool aufgestellt.
  • Sein aussergewöhnliches Talent wurde von seinem Vater entdeckt und durch virale Videos in den sozialen Medien bekannt.
  • Jude trat bereits bei den UK Championships auf hat und sogar eigene Sponsoren gewonnen.
Mehr anzeigen

Jude Owens erstaunt gerade weltweit die Online-Gemeinde: Der Zweijährige aus Manchester hat gleich zwei Guinness-Weltrekorde für spektakuläre Trickschüsse beim Snooker und Pool aufgestellt und ist damit so jung wie kein Rekordhalter zuvor. Entdeckt wurde sein Talent früh von seinem Vater, der ihm zuhause einen kleinen Billardtisch hinstellte und schnell merkte, wie treffsicher sein Sohn mit dem Queue umgeht.

Berühmt durch das Internet

Videos der Tricks verbreiteten sich rasant in den sozialen Medien und machten Jude zum viralen Phänomen. Der Hype führte sogar zu einem Auftritt bei den UK Championships, wo der kleine Brite vor grossem Publikum präsentiert wurde. Inzwischen hat Jude auch erste Sponsoren an seiner Seite und gilt als eines der ungewöhnlichsten Wunderkinder der Szene.

