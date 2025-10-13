  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zeigt «Tailstrike» Landemanöver mit Airbus geht mächtig schief

Adrian Kammer

13.10.2025

Airbus A300 schlägt mit Heck auff: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Airbus A300 schlägt mit Heck auff: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art.

13.10.2025

Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art.

Adrian Kammer

13.10.2025, 15:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Airbus A300 schlägt bei der Landung in London mit dem Heck auf.
  • Beim zweiten Versuch konnte die Maschine sicher gelandet werden.
  • Es ist bereits der dritte Vorfall in zwei Jahren mit einem Flugzeug dieser Flotte.
Mehr anzeigen

«Easy! Easy!», hört man den Mann, der die missglückte Landung filmte, im Video rufen. Und dann: «Tailstrike!»

In der Fliegersprache nennt sich das ein «Tailstrike», wenn ein Flugzeug mit dem Heck auf den Boden aufschlägt. Das kann sowohl beim Start als auch bei der Landung passieren. Das kommt häufig vor, wenn der Pilot oder die Pilotin die Maschine zu steil hochzieht und der Anstellwinkel somit zu gross ist.

Nicht der erste Vorfall

So geschah es auch am Sonntag bei der Landung eines Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig.  Das Flugzeug befand sich im Anflug auf den Flughafen Heathrow in London. Ein Video zeigt, wie die Maschine bei der Landung mit dem Hinterteil auf der Piste aufsetzt. Der Pilot musste durchstarten und schaffte es beim zweiten Versuch, das Flugzeug sicher auf den Boden zu bringen.

Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art in der A300 Teilflotte mit 27 Flugzeugen. In Leipzig und in Warschau kam es Anfang 2024 zu ähnlichen Szenen. Ein direkter Zusammenhang wurde bis jetzt allerdings nicht festgestellt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

Mehr zum Thema

Zwischenfall in New York. Passagierjets kollidieren auf Rollfeld – neue Videos aufgetaucht

Zwischenfall in New YorkPassagierjets kollidieren auf Rollfeld – neue Videos aufgetaucht

Landung geht beinahe schief. Spezialbeton bewahrt US-Flug vor Katastrophe

Landung geht beinahe schiefSpezialbeton bewahrt US-Flug vor Katastrophe

«Plötzlich hingen wir kopfüber». Neues Video zeigt, wie Flugzeug landet und sich dann überschlägt

«Plötzlich hingen wir kopfüber»Neues Video zeigt, wie Flugzeug landet und sich dann überschlägt

Meistgelesen

68 Minuten sprach Trump – und liess einen entscheidenden Punkt aus
Erste Bilder zeigen freigelassene Geiseln
Selbst im Iran zeigt sich jetzt eine bemerkenswerte Kehrtwende
Passagierjet hat plötzlich «nur noch Treibstoff für sechs Minuten»
«Acht Kriege in acht Monaten beendet» – Trump lobt sich bei Rede vor Israel-Parlament