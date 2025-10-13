Airbus A300 schlägt mit Heck auff: Dieses Landemanöver ging mächtig schief Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art. 13.10.2025

Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Airbus A300 schlägt bei der Landung in London mit dem Heck auf.

Beim zweiten Versuch konnte die Maschine sicher gelandet werden.

Es ist bereits der dritte Vorfall in zwei Jahren mit einem Flugzeug dieser Flotte. Mehr anzeigen

«Easy! Easy!», hört man den Mann, der die missglückte Landung filmte, im Video rufen. Und dann: «Tailstrike!»

In der Fliegersprache nennt sich das ein «Tailstrike», wenn ein Flugzeug mit dem Heck auf den Boden aufschlägt. Das kann sowohl beim Start als auch bei der Landung passieren. Das kommt häufig vor, wenn der Pilot oder die Pilotin die Maschine zu steil hochzieht und der Anstellwinkel somit zu gross ist.

Nicht der erste Vorfall

So geschah es auch am Sonntag bei der Landung eines Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig. Das Flugzeug befand sich im Anflug auf den Flughafen Heathrow in London. Ein Video zeigt, wie die Maschine bei der Landung mit dem Hinterteil auf der Piste aufsetzt. Der Pilot musste durchstarten und schaffte es beim zweiten Versuch, das Flugzeug sicher auf den Boden zu bringen.

Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art in der A300 Teilflotte mit 27 Flugzeugen. In Leipzig und in Warschau kam es Anfang 2024 zu ähnlichen Szenen. Ein direkter Zusammenhang wurde bis jetzt allerdings nicht festgestellt.

Mehr Videos aus dem Ressort