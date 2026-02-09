  1. Privatkunden
Kein Show-Act, sondern echt Paar heiratet während Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Nicole Agostini

9.2.2026

Kein Show-Act, sondern echt: Paar heiratet während Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Kein Show-Act, sondern echt: Paar heiratet während Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Statt sich in einer Kirche zu trauen, sagt dieses Paar «Ja» während der Super-Bowl-Show von Bad Bunny. Über 190 Millionen Menschen schauen zu. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Hochzeit kein Show-Act war.

09.02.2026

Statt sich in einer Kirche zu trauen, sagt dieses Paar «Ja» während der Super-Bowl-Show von Bad Bunny. Über 190 Millionen Menschen schauen zu. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Hochzeit kein Show-Act war.

Nicole Agostini

09.02.2026, 11:15

Das gab es noch nie: eine Hochzeit während der Super-Bowl-Halbzeit. Während Sänger Bad Bunny seine Show abliefert, gibt sich ein Paar das Ja-Wort und über 190 Millionen Menschen sind live dabei.

Anfangs sah es aus, als würde die Hochzeit zur Show gehören. Doch im Nachhinein stellte sich aber heraus: Es war echt.

Das Paar hatte den Sänger ursprünglich zu seinem Fest eingeladen, doch daraufhin hatte er eine andere Idee und lud sie zur Super-Bowl-Show ein. Sogar den Kuchen durften die Verliebten on stage anschneiden.

