Merz beleidigt Brasilianer – und tut so, als wäre nichts gewesen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Unverschämter Vergleich» Merz beleidigt Brasilianer – und tut so, als wäre nichts gewesen

dpa

19.11.2025 - 20:49

Friedrich Merz hat den Zorn zahlreicher Brasilianer*innen auf sich gezogen. (Archivbild)
Friedrich Merz hat den Zorn zahlreicher Brasilianer*innen auf sich gezogen. (Archivbild)
Kay Nietfeld/dpa

Nach negativen Aussagen über Belém, den Austragungsort der Klimakonferenz zeigt sich Brasilien empört von Friedrich Merz. Der weigert sich, sein Fehlverhalten anzuerkennen – und sich zu entschuldigen.

,

DPA, Redaktion blue News

19.11.2025, 20:49

19.11.2025, 20:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Interview betont, wie froh er und die deutschen Journalist*innen gewesen wären, als sie die Belém wieder verlassen konnten.
  • Deutschland hingegen sei eines der «schönsten Länder der Welt».
  • In Brasilien wurde die Aussage des Kanzlers mit Empörung aufgenommen. Sogar Präsident Lula meldete sich zu Wort.
  • Merz sieht die deutsch-brasilianischen Verhältnisse als weiterhin unbelastet an und weigert sich, eine Entschuldigung abzugeben.
  • Am Wochenende wird er Lula beim G20-Gipfel in Johannesburg treffen.
Mehr anzeigen

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sieht das deutsch-brasilianische Verhältnis durch seine viel kritisierte Äusserung über die brasilianische Millionenstadt Belém nicht als belastet an.

«Ich habe gesagt, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt, und das wird vermutlich auch Präsident Lula so akzeptieren», sagte der CDU-Vorsitzende bei einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Berlin. 

Er werde am Wochenende beim G20-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg «völlig unbelastet» mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva sprechen. Zuvor hatte bereits Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt, dass Merz sich nicht entschuldigen werde. 

«Unglücklich, arrogant und voreingenommen»

Der deutsche Regierungschef hatte sich nach seinem Besuch bei der Klimakonferenz in Belém auf einem Handelskongress in Berlin zu seinen Eindrücken von der armen Millionenstadt am Amazonas geäussert.

Klima-Standpauke vom UN-Chef. «Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben»

Klima-Standpauke vom UN-Chef«Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben»

«Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben», sagte er. «Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.» Man lebe in Deutschland «in einem der schönsten Länder der Welt».

Der letzte Satz war die Botschaft, die Merz mit seiner Äusserung verbinden wollte. In Brasilien kam das ganz anders an. Mit einigen Tagen Verzögerung brach sich die Empörung Bahn.

Etliche brasilianische Medien griffen die Bemerkung auf. Das Nachrichtenportal «Diário do Centro do Mundo» schrieb von einem «unverschämten Vergleich». Auch der Bürgermeister der Stadt reagierte auf Merz' Aussagen und bezeichnete diese als «unglücklich, arrogant und voreingenommen». 

Lula: Merz hätte in Belém tanzen sollen 

Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postete Berichten zufolge auf X, er sei «nicht so höflich» wie seine Freunde in Pará, und schrieb zu Merz: «Sohn von Hitler! Mistkerl! Nazi!» Den Post löschte er kurz darauf wieder und schrieb stattdessen: «Das war mein heutiger Frustabbau. Bleibt ruhig im Aussenministerium. Es lebe die Freundschaft zwischen Brasilien und Deutschland.»

Auch Lula meldete sich zu Wort. Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, «denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten», sagte er.

Lula hatte die selbst für brasilianische Verhältnisse arme Stadt Belém bewusst als Gastgeberstadt ausgewählt, trotz grosser logistischer Probleme wie zu wenig Hotelbetten. Dem linken Politiker geht es darum, der Welt die Klimakrise am Amazonas vor Augen zu führen, und zugleich die harte soziale Realität in einer Millionenmetropole im Globalen Süden. 

Friedrich Merz hat es in Belém nicht sonderlich gefallen.
Friedrich Merz hat es in Belém nicht sonderlich gefallen.
Bild: Eraldo Peres/AP/dpa

Merz war nur 20 Stunden in Belém

Merz hielt sich nur rund 20 Stunden in Bélem auf. Er flog mit seinem Regierungsflieger abends von Deutschland nach Brasilien ab und kam in der Nacht in Belém an. Am nächsten Tag folgte ein eintägiges Programm auf der Klimakonferenz, die in einem riesigen, abgeschotteten Kongresszentrum stattfindet.

Seine Eindrücke von der Stadt gewann Merz vor allem auf den Kolonnenfahrten vom und zum Flughafen. Am Abend gab es allerdings noch eine Bootstour zu einem Restaurant am Amazonas, wo er zu einem Abendessen mit Wirtschaftsvertretern verabredet war. 

Die Szene, die Merz beim Handelskongress schilderte, spielte bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten in seinem Vier-Sterne-Hotel. «Die Bemerkung bezog sich im Kern auf den Wunsch der Delegation nach einem sehr anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag in Belém auch, die Rückreise wieder anzutreten», sagte Kornelius. 

«Kleine Hierarchisierung» der schönsten Länder der Welt

Der Regierungssprecher widersprach der Lesart, dass sich der Kanzler «missfallend» oder gar «angewidert» über die Stadt am Amazonas geäussert habe. «Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen», erläuterte Kornelius.

Brasilien gehöre zwar sicherlich auch zu den schönsten Ländern der Welt. «Aber, dass der deutsche Bundeskanzler hier eine kleine Hierarchisierung vornimmt, ist, glaube ich, jetzt nicht verwerflich.»

In Deutschland erinnerten sich trotzdem einige an eine Debatte, die Merz eigentlich für überwunden gehalten hatte. Dass Merz im Zusammenhang mit Migration von Problemen im Stadtbild in Deutschland gesprochen hatte, wird ihn wohl seine ganze Amtszeit verfolgen. Der «Spiegel» überschrieb seinen allmorgendlichen Newsletter mit der Schlagzeile «Merz gefällt das Stadtbild in Brasilien nicht».

Umweltminister schwärmt von «grossartiger Stadt»

Es gab einzelne Forderungen nach einer Entschuldigung, etwa von der Linken und von Greenpeace. «Langsam fragt man sich, ob der Kanzler überhaupt noch irgendwo auftreten kann, ohne Deutschland in Erklärungsnot zu bringen», sagte die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, der Deutschen Presse-Agentur. «Das Bild, das der Kanzler bei seiner Brasilienreise abgegeben hat, war fatal: aussenpolitisch taktlos, klimapolitisch ambitionslos und gegenüber Brasilien schlicht respektlos.»

Schwarz-Rot-Bilanz in 8 Punkten. 100 Tage Merz-Regierung – Streit, Misstrauen und Erinnerungen an «Ampel»

Schwarz-Rot-Bilanz in 8 Punkten100 Tage Merz-Regierung – Streit, Misstrauen und Erinnerungen an «Ampel»

Umweltminister Carsten Schneider wurde auf der Konferenz von brasilianischen Journalisten in die Mangel genommen. «Belém ist der beste Austragungsort, den man sich für eine Konkurrenz vorstellen kann, wo es um das Weltklima geht», sagte er – nicht nur mit Blick auf den Amazonas, sondern auch die Lebendigkeit und «Seele» der Stadt.

Er selbst habe Lulas Ratschlag befolgt und die Natur und «Herzlichkeit der Menschen» in der Region kennengelernt. «Was ich nicht gemacht habe, ist Tanzen. Ich glaube, das wird mit meinem Kalender auch nichts mehr.»

Am Nachmittag traf Schneider Lula. «Ich hab ihn gebeten, Präsident Lula meine herzlichen Grüsse auszurichten», sagte Merz. Er selbst freue sich auf sein Gespräch mit Lula beim G20 in Johannesburg.

Mehr zum Thema

«Fragen sie mal ihre Töchter». Nach «Stadtbild»-Aussage von Merz – Proteste vor CDU-Zentrale geplant

«Fragen sie mal ihre Töchter»Nach «Stadtbild»-Aussage von Merz – Proteste vor CDU-Zentrale geplant

Krisentreffen am Amazonas. Das musst du zur Klimakonferenz wissen

Krisentreffen am AmazonasDas musst du zur Klimakonferenz wissen

Politik. Nach Protesten: Brasilien kündigt zehn neue indigene Gebiete an

PolitikNach Protesten: Brasilien kündigt zehn neue indigene Gebiete an

Meistgelesen

Merz beleidigt Brasilianer – und tut so, als wäre nichts gewesen
USA und Russland handeln offenbar Plan für Kriegsende aus – Kiew soll grosse Zugeständnisse machen
Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer
18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht