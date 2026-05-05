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Was passiert, wenn alles ausfällt? Drei Szenarien, die unsere Welt lahmlegen könnten

SDA

5.5.2026 - 10:08

ARCHIV – Reisende warten vor der Anzeigentafel am Nürnberger Flughafen, die verspätete oder gestrichene Flüge anzeigt. Weltweite Probleme in den Computersystemen störten damals auch An – und Abflüge am Nürnberger Flughafen. Foto: Daniel Löb/dpa
ARCHIV – Reisende warten vor der Anzeigentafel am Nürnberger Flughafen, die verspätete oder gestrichene Flüge anzeigt. Weltweite Probleme in den Computersystemen störten damals auch An – und Abflüge am Nürnberger Flughafen. Foto: Daniel Löb/dpa
Keystone

Was passiert, wenn plötzlich das Internet ausfällt, Zahlungen nicht mehr funktionieren und Stromnetze kollabieren? Ein neuer Bericht der UNO zeigt: Genau dieses Szenario ist realistischer, als viele denken – und die Welt ist kaum darauf vorbereitet.

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:08

05.05.2026, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die UNO warnt vor systemischen Risiken, die unsere digitale Infrastruktur gleichzeitig treffen könnten.
  • Ein grossflächiger Ausfall von Internet, Strom und Kommunikation hätte massive Folgen für Alltag, Wirtschaft und Sicherheit.
  • Drei Szenarien zeigen, wie schnell eine «digitale Pandemie» Realität werden kann.
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Verheerende Folgen bedrohen nach einem UN-Bericht die Menschen, wenn die Grundpfeiler der digitalen Welt plötzlich zusammenbrechen. Die Länder seien nicht darauf vorbereitet, dass etwa grossflächig Satelliten ausfallen, der Strom unterbrochen wird oder Unterseekabel reissen, berichten die UN-Organisation für Telekommunikation (ITU) und das UN-Büro für Katastrophenvorsorge (UNDRR). «Kritische digitale Risiken sind real, dokumentiert, systemisch und werden weitgehend unterschätzt», warnen sie.

«Was wäre, wenn morgen Mobiltelefone und das Internet nicht mehr funktionieren würden, Zahlungen fehlschlügen, Krankenhäuser Patientendaten verlieren und Notfallwarnungen nie ankommen würden?», heisst es in dem Bericht. «Was wie Science-Fiction klingt, könnte Realität werden.» Die Organisationen sprechen von einer «digitalen Pandemie» und stellen drei beängstigende Szenarien vor.

Ein Sonnensturm wie 1859

Ein Sonnensturm wie im Jahr 1859 könnte verheerende Folgen haben. (Symbolblbild)
Ein Sonnensturm wie im Jahr 1859 könnte verheerende Folgen haben. (Symbolblbild)
Twitter / Seanorphoto

Wenn die Sonne plötzlich mehr Strahlung und Teilchen ins All schleudert und diese die Erde treffen: An einem Septembertag 1859 hätten bei so einem Ereignis – Vorwarnzeit: höchstens 20 Stunden – Telegrafisten Stromschläge bekommen, Geräte hätten Funken gesprüht und Büros in Brand gesetzt.

Heutzutage würden Signale von Navigationssatelliten gestört, Flugzeuge hätten keinen Live-Radar mehr und Flüge müssten drastisch reduziert werden, autonom fahrende Autos würden stehen blieben, Finanztransaktionen fehlschlagen. Geomagnetisch induzierte Ströme könnten Transformatoren im Stromnetz zerstören und die Stromversorgung stoppen. Datenzentren kämen an Grenzen, wenn sie ihren Notstrom aufgebracht hätten. Der Ersatz von Transformatoren in grossem Stil könnte Monate dauern.

Extremhitze wie 2003

Extreme Hitze wie im Jahr 2003 könnte verheerende Folgen haben. (Symbolbild)
Extreme Hitze wie im Jahr 2003 könnte verheerende Folgen haben. (Symbolbild)
Jon Shapley/AP/dpa

Mehr Bedarf an Kühlung, gleichzeitig Erwärmung der Flüsse, was den Betrieb von Atomkraftwerken einschränkt und die Befahrbarkeit der Flüsse, was den Nachschub mit Diesel für Notstrom beschränken könnte: Heutzutage wären ungleich mehr Datenzentren mit hohem Strombedarf betroffen als 2003.

Sie könnten teils mangels Kühlung ausfallen, Bezahlterminals könnten Dienste versagen, Geschäfte schliessen. Eine regionale Mobilfunk-Infrastruktur, die unabhängig von Datennetzen betrieben werden soll, braucht Basisstationssender, von denen viele ohne Kühlung nicht funktionieren.

Massives Erdbeben im Meer wie 2022

Tonga war fünf Wochen vom Internet abgeschnitten (Archivbild)
Tonga war fünf Wochen vom Internet abgeschnitten (Archivbild)
Tonga Geological Services/ZUMA Press Wire Service/dpa

Im Gebiet von Tonga hat 2022 eine grosse Eruption des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai unter der Meeresoberfläche massive Schäden verursacht, und unter anderem ein 80 Kilometer langes Unterseekabel zerstört, das den Inselstaat mit der Aussenwelt verband. So etwas kann einen wochenlangen Internet-Ausfall bedeuten, mit Folgen wie bei den anderen Szenarien.

Was zu tun ist

Meist werde beim Risikomanagement jede Gefahr einzeln betrachtet und davon ausgegangen, dass das Problem kurzfristig behoben werden könne. Die Gefahr sei aber, dass ein einzelnes Problem andere kritische Infrastruktur belasten kann und plötzlich mehrere gleichzeitig betroffen sind. Nötig seien unter anderem analoge Ausweichkapazitäten. Menschen müssten wissen, wie sie mit analogen Systemen digitale Disruptionen bewältigen und überwinden können.

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