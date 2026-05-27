Auto fährt in Schülergruppe – zweites Kind stirbt

Eines der Kinder starb nach einem schweren Unfall im Krankenhaus. dpa

Nach dem schweren Unfall in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen ist ein zweites Kind im Spital gestorben. Eine 47-jährige Autofahrerin war am Mittwochmorgen nahe einer Schule von der Fahrbahn abgekommen und hatte drei Kinder auf Fahrrädern erfasst.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Dinslaken sind zwei 12-jährige Kinder nach einem schweren Unfall gestorben.

Eine Autofahrerin hatte drei Kinder auf Fahrrädern erfasst.

Die genaue Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar. Mehr anzeigen

Der schwere Unfall in der deutschen Stadt Dinslaken hat ein weiteres Todesopfer gefordert.

Wie die Polizei mitteilte, starb auch das zweite lebensgefährlich verletzte Kind im Krankenhaus. Damit kamen bei dem Unfall zwei zwölfjährige Kinder ums Leben.

Ein drittes Kind wurde leicht verletzt.

Autofahrerin verlor Kontrolle über Fahrzeug

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in der Nähe einer Schule.

Eine 47-jährige Autofahrerin kam laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und erfasste die Kinder, die mit Fahrrädern unterwegs waren – vermutlich auf dem Weg zur Schule.

Anschliessend schleuderte das Auto laut den Ermittlern noch in drei geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich.

Unfallursache weiterhin unklar

Die Autofahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Befragung der Frau war laut Polizei zunächst nicht möglich. Deshalb ist der genaue Unfallhergang weiterhin unklar.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam sicherte vor Ort Spuren und untersucht die Ursache des Unfalls.

Augenzeugen unter Schock

Der Unfall ereignete sich in einem belebten Quartier. Mehrere Augenzeugen beobachteten laut Polizei das Geschehen von einem nahegelegenen Kiosk aus.

Sie werden nun psychologisch betreut. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz.

An der Unfallstelle lagen laut dpa unter anderem Trümmerteile, ein Fahrrad, ein Schuh sowie ein Schultornister auf der Strasse.