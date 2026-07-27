Bei der Nominierung eines rechten Präsidentschaftskandidaten beschimpft der argentinische Präsident Amtsinhaber Lula als «Dieb» und einen Richter als «glatzköpfigen Müll». Das hat nun seltene Folgen.

Der argentinische Präsident Javier Milei (l) und der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro (r) auf dem Parteitag der Liberalen Partei Brasiliens, bei dem Bolsonaro als Präsidentschaftskandidat der Partei bestätigt wurde.

Darum geht's Der Auftritt des argentinischen Präsidenten Javier Milei bei der Nominierung von Flávio Bolsonaro als Präsidentschaftskandidat Brasiliens hat zu einem schweren diplomatischen Eklat geführt.

Brasilien rief in der Folge seinen Botschafter in Buenos Aires zu Konsultationen zurück, zudem wurde der argentinische Botschafter ins Aussenministerium einbestellt.

Es handelt sich um den schwerwiegensten diplomatischen Zwischenfall zwischen den beiden Nachbarländern seit Jahrzehnten.

Milei bezeichnete Lula (80) bei dem umstrittenen Auftritt als «Dieb» und «Häftling». Zudem rief er dazu auf, dem «sozialistischen Abschaum» in Lateinamerika den Rücken zu kehren. Zusammenfassung erstellt mit

Nach dem umstrittenen Auftritt des argentinischen Staatschefs Javier Milei bei der Nominierung des rechtsgerichteten brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro hat Brasilien seinen Botschafter in Buenos Aires zu Konsultationen zurückbeordert. Wie die Regierung in Brasília mitteilte, wurde zudem der argentinische Botschafter ins Aussenministerium einbestellt. Der diplomatische Eklat gilt als der schwerwiegendste zwischen den beiden südamerikanischen Nachbarländern seit Jahrzehnten.

Beim Parteitag der Liberalen Partei (PL) von Bolsonaro hatte Milei am Vortag in Brasilien den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und die Justiz des Landes scharf kritisiert. Milei bezeichnete Lula (80) als «Dieb» und «Häftling». Zudem rief er dazu auf, dem «sozialistischen Abschaum» in Lateinamerika den Rücken zu kehren.

«Es gibt keinen Präzedenzfall, in dem ein ausländischer Staatschef auf brasilianischem Staatsgebiet Angriffe und Beleidigungen gegen das Staatsoberhaupt, die demokratischen Institutionen – einschliesslich der Justiz – und das brasilianische Volk geäussert hat», erklärte das brasilianische Aussenministerium. Auch Finanzminister Dario Durigan griff Milei später an und bezeichnete ihn als «Clown».

Auch der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, distanzierte sich von Mileis Äusserungen und betonte, der Präsident repräsentiere nicht die Haltung der Argentinier.

Milei beschimpft Richter als «glatzköpfigen Müll»

Brasilien ist die grösste Volkswirtschaft Lateinamerikas und Argentiniens wichtigster Handelspartner. Amtsinhaber Lula will sich im Oktober als Kandidat der linken Arbeiterpartei PT zur Wiederwahl stellen. Sein Hauptherausforderer Flávio Bolsonaro (45) ist der Sohn des wegen eines versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilten rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der seine Strafe aus gesundheitlichen Gründen unter Hausarrest verbüsst.

Milei ist einer der prominentesten Vertreter der politischen Rechten in Lateinamerika. Während seiner Reise nach Brasilien beabsichtigte er, Jair Bolsonaro zu besuchen. Dies untersagte ihm der Richter Alexander de Moraes allerdings. In seiner Rede bei der Nominierung Flávio Bolsonaros bezeichnete der argentinische Präsident den einflussreichen Richter als «glatzköpfigen Müll».

Argentiniens Botschafter Daniel Raimondi sei einbestellt worden, um Brasiliens Empörung über die Beleidigungen zum Ausdruck zu bringen und eine Erklärung einzufordern, erklärte das Aussenministerium. In der Diplomatie sind die Rückholung des eigenen Botschafters zu Konsultationen und die Einbestellung eines ausländischen Botschafters starke Zeichen des Missfallens oder Protests gegenüber der anderen Regierung.