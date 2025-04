Rettungskräfte suchen verzweifelt nach Überlebenden. Screenshot X

Bei einer Disco in der Dominikanischen Republik ist das Dach eingestürzt. Mindestens 15 Menschen wurden getöet.

Bei einem Dacheinsturz in einer Disco in der Dominikanischen Republik sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Unglück in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstadt Santo Domingo seien bislang 15 Todesopfer gefunden worden, sagte Rettungsdienstleiter Juan Manuel Méndez örtlichen Medien zufolge. Die Suche nach Verschütteten dauere an und es bestehe die Hoffnung, noch viele Überlebende zu finden.