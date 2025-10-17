DNA auf Smoothie-Becher überführt Mörder nach 40 Jahren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Beweise lügen nicht» DNA auf Smoothie-Becher überführt Mörder nach 40 Jahren

Lea Oetiker

17.10.2025

Wegen eines Smoothie-Bechers konnte ein ungelöster Mordfall nach 40 Jahren aufgeklärt werden.
Wegen eines Smoothie-Bechers konnte ein ungelöster Mordfall nach 40 Jahren aufgeklärt werden.
Screenshot X

Ein weggeworfener Strohhalm bringt Bewegung in einen jahrzehntealten Mordfall auf Long Island. Neue DNA-Spuren führen zu einem Mann, der schon länger im Visier der Ermittler stand.

Redaktion blue News

17.10.2025, 17:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier Jahrzehnte nach dem Mord an der 16-jährigen Theresa auf Long Island wird der Fall aufgeklärt.
  • Drei zunächst verurteilte Männer kommen nach DNA-Analysen frei, da sie unschuldig waren.
  • Eine moderne DNA-Analyse auf einem weggeworfenen Smoothie-Becher brachte die Polizei schliesslich auf die Spur von Richard B., dem heutigen Hauptverdächtigen.
Mehr anzeigen

Vier Jahrzehnte nach dem Verbrechen gibt es endlich Gewissheit: Im Dezember 1984 entdeckt die Polizei im Wald auf Long Island im US-Bundesstaat New York die Leiche der 16-jährigen Theresa. Das Mädchen war rund einen Monat zuvor auf dem Heimweg spurlos verschwunden – der Täter blieb all die Jahre unentdeckt. Bis jetzt.

1986 scheint der Fall gelöst: Drei Männer aus der Region werden verhaftet und wegen des Mordes an Theresa verurteilt. Erst 18 Jahre später beweisen DNA-Analysen, dass die Justiz die Falschen hinter Gitter gebracht hatte. Die Männer kommen frei.

Über 20 Jahre vergehen, bis modernste Technik endlich den entscheidenden Durchbruch bringt. DNA-Spuren auf einem Strohhalm führen die Ermittler zu Richard B. – einem damals 23-jährigen Mann, der zur Tatzeit bei seinen Grosseltern in der Nähe wohnte und als Kellner arbeitete. Das berichtete die «New York Post».

Im Februar kaufte er einen Smoothie und warf den leeren Becher samt Röhrli in einen öffentlichen Abfalleimer. Dort fischte ihn die Polizei wieder heraus und glich die DNA vom Röhrli mit jener vom Tatort ab.

«DNA-Beweise lügen nicht»

Wie die zuständige Staatsanwältin Anne Donnelly mitteilt, sei Richard B. schon seit längerer Zeit verdächtigt und beobachtet worden. B. wird verhaftet und angeklagt. Der 63-Jährige bestreitet die Tat und behauptet, Theresa nicht gekannt zu haben. Die Staatsanwältin widerspricht: «Wissenschaftliche und DNA-Beweise lügen nicht, Punkt», sagt sie den Berichten zufolge.

«Wir schreiben das Jahr 2025, und wenn es eine DNA-Übereinstimmung gibt, eine hundertprozentige Übereinstimmung, haben wir den Mann», ist sie sicher. «Theresa Fusco wurde vor 40 Jahren gewaltsam das Leben geraubt und ihre Familie leidet seitdem unter anhaltendem Schmerz und der Frage, wer diese abscheuliche Tat begangen hat», so Anne Donnelly.

Meistgelesen

Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen
Frau auf Wiese vergewaltigt – Polizei fasst 19-Jährigen
Frisch verheiratetes Sportler-Pärchen attackiert Sanitäterin
Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz
DNA auf Smoothie-Becher überführt Mörder nach 40 Jahren