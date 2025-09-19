Nach Tumult von letzter WocheDoch noch Schweigeminute für Charlie Kirk im EU-Parlament?
Petar Marjanović
19.9.2025
Ultrarechte poltern im EU-Parlament
Lauter Eklat im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete wollten nach dem Mord am US-Provokateur Charlie Kirk eine Schweigeminute erzwingen. Doch die Parlamentsleitung blockte ab – und erntete wütendes Tischklopfen.
15.09.2025
Tumult im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete fordern eine Schweigeminute für den ermordeten Polit-Influencer Charlie Kirk – und scheitern am Verfahren. Jetzt wollen sie im Oktober erneut einen Antrag stellen.
Die Debatte um eine Schweigeminute für den ermordeten US-amerikanischen Polit-Influencer Charlie Kirk im Europäischen Parlament ist noch nicht beendet. Nach Angaben der Pressesprecherin der schwedischen Delegation der ultrarechten Fraktion ECR prüft man derzeit, einen formellen Antrag einzureichen.
Auslöser ist ein Eklat vor einigen Tagen in Strassburg. Parlamentarier der nationalkonservativen Fraktion verlangten damals eine Schweigeminute für Kirk. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola lehnte dies jedoch ab, da Schweigeminuten nur zu Beginn einer Sitzungsperiode möglich sind. Die laufende Sitzung hatte bereits Tage zuvor begonnen.
Der schwedische EU-Parlamentarier Charlie Weimers versuchte daraufhin, den Rest seiner Redezeit als Schweigeminute zu nutzen. Diese Praxis ist im US-Kongress üblich, im EU-Parlament aber nicht vorgesehen.
Sitzungsleiterin Katarina Barley (SPD) unterband dies sofort und verwies auf den Entscheid der Präsidentin. Rechte Abgeordnete reagierten mit lautem Protest, Videos der Szene verbreiteten sich rasch in sozialen Medien.
Schweigeminute wenige Stunden nach Tod verlangt
Beobachter werten die Aufregung als kalkulierte Eskalation. Denn im EU-Parlament ist es üblich, Schweigeminuten nicht unmittelbar nach einem Todesfall abzuhalten, sondern erst zu Beginn der nächsten Sitzungswoche.
Ein Blick ins Archiv zeigt: Nach dem Tod von Papst Franziskus am 21. April 2025 gedachte das Parlament ihm erst zwei Wochen später. Auch nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 fand die Schweigeminute erst am 17. Juni statt – also 23 Tage später.
Ein Dokument, das blue News vorliegt, verdeutlicht zudem, wie hastig Weimers vorging: Sein Antrag ging in der Nacht auf Donnerstag um 01:06 Uhr Schweizer Zeit ein, nur wenige Stunden nach Kirks Tod. Als das Parlament rund elf Stunden später die Schweigeminute ablehnte, kam es zu den tumultartigen Szenen im Plenum.
Die Sprecherin der schwedischen Delegation hält dennoch an der Kritik fest: «Die sozialistische Vorsitzende unterbrach die halbe Schweigeminute nach nur einer Sekunde. Das spricht für sich selbst.»
Schweigemoment im EU-Parlament für George Floyd im Jahr 2020
Im Plenum des Europäischen Parlaments in Brüssel gedenkt Präsident David Sassoli am 17. Juni 2020 George Floyd. Zu Ehren des in Minneapolis verstorbenen Afroamerikaners bittet er die Abgeordneten um eine Schweigeminute.