Ultrarechte poltern im EU-Parlament Lauter Eklat im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete wollten nach dem Mord am US-Provokateur Charlie Kirk eine Schweigeminute erzwingen. Doch die Parlamentsleitung blockte ab – und erntete wütendes Tischklopfen. 15.09.2025

Tumult im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete fordern eine Schweigeminute für den ermordeten Polit-Influencer Charlie Kirk – und scheitern am Verfahren. Jetzt wollen sie im Oktober erneut einen Antrag stellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im EU-Parlament sorgt die verweigerte Schweigeminute für den ermordeten US-Polit-Influencer Charlie Kirk weiter für Streit.

Der schwedische Abgeordnete Charlie Weimers hatte unmittelbar nach Kirks Tod vergeblich einen schnellen Gedenkmoment beantragt, was zu Tumulten im Plenum führte.

Nun prüft die nationalkonservative Fraktion, die Schweigeminute formell für die nächste Sitzung im Oktober zu beantragen. Mehr anzeigen

Die Debatte um eine Schweigeminute für den ermordeten US-amerikanischen Polit-Influencer Charlie Kirk im Europäischen Parlament ist noch nicht beendet. Nach Angaben der Pressesprecherin der schwedischen Delegation der ultrarechten Fraktion ECR prüft man derzeit, einen formellen Antrag einzureichen.

Auslöser ist ein Eklat vor einigen Tagen in Strassburg. Parlamentarier der nationalkonservativen Fraktion verlangten damals eine Schweigeminute für Kirk. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola lehnte dies jedoch ab, da Schweigeminuten nur zu Beginn einer Sitzungsperiode möglich sind. Die laufende Sitzung hatte bereits Tage zuvor begonnen.

Der schwedische EU-Parlamentarier Charlie Weimers versuchte daraufhin, den Rest seiner Redezeit als Schweigeminute zu nutzen. Diese Praxis ist im US-Kongress üblich, im EU-Parlament aber nicht vorgesehen.

Sitzungsleiterin Katarina Barley (SPD) unterband dies sofort und verwies auf den Entscheid der Präsidentin. Rechte Abgeordnete reagierten mit lautem Protest, Videos der Szene verbreiteten sich rasch in sozialen Medien.

Europas extreme Rechte nutzt den Mord an Charlie Kirk für sich: Santiago Abascal (l.), Chef der rechtsradikale Vox-Partei Spaniens bei einer Schweigeminute für den US-Rechtsextremisten Charlie Kirk (auf Videoleinwand in der Mitte). Bei dem Treffen in Madrid wurden Mitglieder der von Viktor Orbán gegründeten rechtspopulistischen Fraktion «Patrioten für Europa» im Europaparlament zugeschaltet. Bild: Keystone/EPA/J.J. Guillen

Schweigeminute wenige Stunden nach Tod verlangt

Beobachter werten die Aufregung als kalkulierte Eskalation. Denn im EU-Parlament ist es üblich, Schweigeminuten nicht unmittelbar nach einem Todesfall abzuhalten, sondern erst zu Beginn der nächsten Sitzungswoche.

Ein Blick ins Archiv zeigt: Nach dem Tod von Papst Franziskus am 21. April 2025 gedachte das Parlament ihm erst zwei Wochen später. Auch nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 fand die Schweigeminute erst am 17. Juni statt – also 23 Tage später.

Ein Dokument, das blue News vorliegt, verdeutlicht zudem, wie hastig Weimers vorging: Sein Antrag ging in der Nacht auf Donnerstag um 01:06 Uhr Schweizer Zeit ein, nur wenige Stunden nach Kirks Tod. Als das Parlament rund elf Stunden später die Schweigeminute ablehnte, kam es zu den tumultartigen Szenen im Plenum.

Die Sprecherin der schwedischen Delegation hält dennoch an der Kritik fest: «Die sozialistische Vorsitzende unterbrach die halbe Schweigeminute nach nur einer Sekunde. Das spricht für sich selbst.»