Dolomiten-Dorf sperrt Touristen aus

Im Südtirol beschränkt ein Ort den Zugang. Bild. suedtirol-tirol.com

Die berühmte Dolomiten-Kulisse lockt Besucher*innen aus aller Welt an. Doch nun zieht das Weindorf St. Magdalena die Notbremse. Neue Massnahmen sollen den Massentourismus eindämmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Dorf im Südtiroler Villnösstal führt ab Mitte Mai strenge Massnahmen gegen den Massentourismus ein, da täglich zahlreiche Besucher*innen zur Fotokulisse bei St. Magdalena strömen.

Autos und Busse dürfen künftig nicht mehr direkt ins Dorf fahren; Besucher*innen müssen zu Fuss gehen, Parkplätze werden teurer und stark begrenzt.

Besonders die Zufahrt für Reisebusse werden eingeschränkt, nachdem frühere Massnahmen kaum Wirkung zeigten und sich Einheimische über zunehmende Belastungen beklagen. Mehr anzeigen

Im Südtiroler Villnösstal wehrt sich ein kleines Dorf gegen den zunehmenden Massentourismus.

Besonders das Weindorf St. Magdalena zieht seit Jahren immer mehr Besucher*innen aus aller Welt an, die vor der bekannten Kirche mit Dolomiten-Kulisse Fotos machen wollen.

Nun greifen die Behörden durch und führen neue Massnahmen ein. Das berichtet das Online-Portal «t-Online»: Künftig sollen zwischen Mai und November zwei Schranken die Zufahrt nach St. Magdalena einschränken.

Tagestourist*innen können dann nicht mehr mit dem Auto oder Bus direkt ins Dorf fahren. Wer die beliebte Fotokulisse sehen will, muss rund 15 Minuten zu Fuss gehen. Einheimische und Hotelgäste dürfen weiterhin passieren, wie «Der Standard» berichtet.

Parkieren kostet künftig 250 Euro

Zusätzlich werden zwei Parkwächter eingesetzt. Sie sollen den Verkehr lenken und Fahrzeuge abweisen, wenn die Parkplätze belegt sind. Auch die Gebühren werden erhöht: Statt bisher 10 kostet ein Parkplatz neu 15 Euro.

Für Reisebusse gelten besonders strenge Regeln. Das Parkieren kostet 250 Euro, zudem muss der Platz im Voraus online reserviert werden. Pro Tag dürfen laut «Süddeutscher Zeitung» nur noch vier Busse ins Dorf fahren.

Vor allem Gäste aus asiatischen Ländern reisen in das Tal. In Japan, Südkorea und China ist das Motiv der Kirche vor den Bergen in sozialen Medien besonders beliebt. Vermutet wird, dass eine Werbekampagne einer chinesischen Firma dazu beigetragen hat, das Bild weltweit bekannt zu machen.

Schon 2023 erste Massnahmen ergriffen

Ein Einheimischer schildert gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» die Situation vor Ort: In den Monaten Mai, Juni und Oktober kämen täglich bis zu acht Busse mit Touristen.

«Sie rennen durch das hohe Gras, sie gehen zu den Bauernhöfen hin und setzen sich auf die Bänke, sie würden sogar ins Haus und den Stall gehen, wenn wir nicht unseren Wachhund hätten.»

Bereits 2023 hatte das Weindorf St. Magdalena erste Massnahmen ergriffen, etwa höhere Parkgebühren und Verbotsschilder. Diese hätten jedoch kaum Wirkung gezeigt. Deshalb greifen die Behörden nun zu deutlich strengeren Regeln, um den Andrang zu begrenzen.

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