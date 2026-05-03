Dolomiten-Dorf sperrt Touristen aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf gegen Overtourism Dolomiten-Dorf sperrt Touristen aus

Samuel Walder

3.5.2026

Im Südtirol beschränkt ein Ort den Zugang.
Im Südtirol beschränkt ein Ort den Zugang.
Bild. suedtirol-tirol.com

Die berühmte Dolomiten-Kulisse lockt Besucher*innen aus aller Welt an. Doch nun zieht das Weindorf St. Magdalena die Notbremse. Neue Massnahmen sollen den Massentourismus eindämmen.

Samuel Walder

03.05.2026, 10:19

03.05.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Dorf im Südtiroler Villnösstal führt ab Mitte Mai strenge Massnahmen gegen den Massentourismus ein, da täglich zahlreiche Besucher*innen zur Fotokulisse bei St. Magdalena strömen.
  • Autos und Busse dürfen künftig nicht mehr direkt ins Dorf fahren; Besucher*innen müssen zu Fuss gehen, Parkplätze werden teurer und stark begrenzt.
  • Besonders die Zufahrt für Reisebusse werden eingeschränkt, nachdem frühere Massnahmen kaum Wirkung zeigten und sich Einheimische über zunehmende Belastungen beklagen.
Mehr anzeigen

Im Südtiroler Villnösstal wehrt sich ein kleines Dorf gegen den zunehmenden Massentourismus.

Besonders das Weindorf St. Magdalena zieht seit Jahren immer mehr Besucher*innen aus aller Welt an, die vor der bekannten Kirche mit Dolomiten-Kulisse Fotos machen wollen.

Nun greifen die Behörden durch und führen neue Massnahmen ein. Das berichtet das Online-Portal «t-Online»: Künftig sollen zwischen Mai und November zwei Schranken die Zufahrt nach St. Magdalena einschränken.

5 Franken für diese Aussicht. Iseltwald zeigt Venedig, wie es geht

5 Franken für diese AussichtIseltwald zeigt Venedig, wie es geht

Tagestourist*innen können dann nicht mehr mit dem Auto oder Bus direkt ins Dorf fahren. Wer die beliebte Fotokulisse sehen will, muss rund 15 Minuten zu Fuss gehen. Einheimische und Hotelgäste dürfen weiterhin passieren, wie «Der Standard» berichtet.

Parkieren kostet künftig 250 Euro

Zusätzlich werden zwei Parkwächter eingesetzt. Sie sollen den Verkehr lenken und Fahrzeuge abweisen, wenn die Parkplätze belegt sind. Auch die Gebühren werden erhöht: Statt bisher 10 kostet ein Parkplatz neu 15 Euro.

Für Reisebusse gelten besonders strenge Regeln. Das Parkieren kostet 250 Euro, zudem muss der Platz im Voraus online reserviert werden. Pro Tag dürfen laut «Süddeutscher Zeitung» nur noch vier Busse ins Dorf fahren.

Vor allem Gäste aus asiatischen Ländern reisen in das Tal. In Japan, Südkorea und China ist das Motiv der Kirche vor den Bergen in sozialen Medien besonders beliebt. Vermutet wird, dass eine Werbekampagne einer chinesischen Firma dazu beigetragen hat, das Bild weltweit bekannt zu machen.

Schon 2023 erste Massnahmen ergriffen

Ein Einheimischer schildert gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» die Situation vor Ort: In den Monaten Mai, Juni und Oktober kämen täglich bis zu acht Busse mit Touristen.

«Sie rennen durch das hohe Gras, sie gehen zu den Bauernhöfen hin und setzen sich auf die Bänke, sie würden sogar ins Haus und den Stall gehen, wenn wir nicht unseren Wachhund hätten.»

6 Ideen gegen Overtourism. Touristen, vergesst Luzern! Hausen am Albis ist auch schön

6 Ideen gegen OvertourismTouristen, vergesst Luzern! Hausen am Albis ist auch schön

Bereits 2023 hatte das Weindorf St. Magdalena erste Massnahmen ergriffen, etwa höhere Parkgebühren und Verbotsschilder. Diese hätten jedoch kaum Wirkung gezeigt. Deshalb greifen die Behörden nun zu deutlich strengeren Regeln, um den Andrang zu begrenzen.

Mehr Videos aus dem Ressorz

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Mehr zum Thema

Proteste gegen Massentourismus. Was der Unmut an Ferienzielen für Schweizer Reisende bedeutet

Proteste gegen MassentourismusWas der Unmut an Ferienzielen für Schweizer Reisende bedeutet

Massentourismus. Tourismus-Experte Stettler: «Viele Einheimische fühlen sich nicht mehr wohl»

MassentourismusTourismus-Experte Stettler: «Viele Einheimische fühlen sich nicht mehr wohl»

Touristen-Massen. Ist Overtourism in der Schweiz schon ein Problem?

Touristen-MassenIst Overtourism in der Schweiz schon ein Problem?

Meistgelesen

Wie eine kurze Auszeit für Familie Kündig zum nie endenden Lebenstraum wurde
Dolomiten-Dorf sperrt Touristen aus
Die grössten Gefahren, die jetzt auf Timmy zukommen könnten
Giger auf Kurs – Orlik meldet sich an ++ Lüscher souverän
«Danach sind wir getrennte Wege gegangen – zumindest kurzzeitig»