Eine 16-jährige Britin ist während der Familienferien in der Dominikanischen Republik bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Ihre beiden Geschwister wurden bei dem Unglück schwer verletzt.

Darum geht’s Ein Touristenboot mit rund 30 Menschen an Bord geriet am 27. Juli vor der Dominikanischen Republik in Brand.

Die 16-jährige Abbie Lainton starb drei Tage später an ihren schweren Verbrennungen, ihre beiden Geschwister liegen weiterhin im Spital.

Insgesamt wurden 24 Menschen verletzt, die Ursache des Feuers wird noch untersucht. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Bootsausflug in der Dominikanischen Republik ist für eine britische Familie in einer Tragödie geendet. Die 16-jährige Abbie Lainton starb an schweren Verbrennungen, die sie bei einem Feuer auf einem Touristenboot erlitten hatte.

Das Unglück ereignete sich am 27. Juli, wurde allerdings erst jetzt öffentlich bekannt. Das Boot war mit rund 30 Menschen an Bord auf dem Rückweg von einem Ausflug zur Insel Saona. Es sollte die Touristinnen und Touristen zum Hafen von Bayahibe, einem Ferienort an der karibischen Küste, bringen.

Während der Fahrt geriet das Schiff plötzlich in Brand. Augenzeugen berichten gegenüber dem «Telegraph» von einem Knall und einer möglichen Explosion im vorderen Teil des Boots. Was das Feuer tatsächlich auslöste, ist noch unklar. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet.

Teenagerin stirbt drei Tage später

Lainton erlitt schwere Verbrennungen und wurde auf die Intensivstation eines Spitals in La Romana gebracht. Dort starb sie am 30. Juli – drei Tage nach dem Unglück.

Ihre Schwester Carley und ihr Bruder Bradley wurden ebenfalls verletzt. Beide befinden sich britischen Medienberichten zufolge weiterhin im Spital.

Insgesamt erlitten nach Angaben der Behörden 24 Menschen Verletzungen. Elf von ihnen mussten wegen Verbrennungen im Spital behandelt werden.

«Der vordere Teil des Boots explodierte»

Ein 35-jähriger Passagier schilderte gegenüber der britischen Zeitung «The Sun», dass das Boot zunächst plötzlich beschleunigt habe. Kurz darauf sei ein Knall zu hören gewesen.

«Der vordere Teil des Boots explodierte», sagte der Mann. Das Feuer habe sich anschliessend rasch in seine Richtung und zu seiner Frau ausgebreitet. Er selbst erlitt Verbrennungen ersten Grades.

Das Boot ging bei dem Unfall in Flammen auf. GoFundMe

Seine Frau berichtete, mehrere Passagiere auf der linken Seite seien durch die Wucht von ihren Sitzen geschleudert worden. Brennende Teile des Boots seien durch die Luft geflogen. Ihr Mann sei von einem Trümmerstück am Kopf verletzt und verbrannt worden.

Grosse Anteilnahme in Grossbritannien

Abbie stammte aus Swindon und war als Cheerleaderin und Nachwuchstrainerin aktiv. In wenigen Wochen hätte sie die Resultate ihrer Schul-Abschlussprüfungen erhalten sollen.

Der Swindon Lightning Cheerleading Club würdigte sie als ausgesprochen beliebtes Mitglied. Ihre Freundlichkeit, ihr Lächeln und ihre Begeisterung für den Sport hätten viele Menschen berührt.

Auch ihre frühere Tanzschule nahm öffentlich Abschied. Abbie sei schon als kleines Kind zur Schule gekommen und werde besonders wegen ihres Lächelns bei Auftritten in Erinnerung bleiben.

Eine Spendenaktion für die Familie hatte mehr als 17’500 Pfund eingebracht. Das britische Aussenministerium unterstützt die Angehörigen und steht mit den Behörden in der Dominikanischen Republik in Kontakt.