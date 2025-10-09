Netter Versuch: Der Pizza-Gigant bittet mit dem Gang durch die Heilige Pforte des Vatikans um göttlichen Segen für den Ananasbelag. Domino's

Mit einem PR-Stunt der originelleren Art wäscht Domino's die Pizza Waikiki rein – im Rest der Welt als Pizza Hawaii bekannt. Der Gang durch die Porta Santa des Vatikans soll ihren umstrittenen Belag von der Sünde befreien.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Pizza Hawaii mit Ananas scheiden sich weltweit die Geister; im Mutterland der Teigspeise gilt sie gar als kulinarische Sünde.

Der Take-Away-Konzern Domino's ist deshalb mit der Hoffnung auf Ablass in den Vatikan gepilgert.

Indem ein Mitarbeiter mit Pizza Waikiki im Arm durch die nur alle 25 Jahre geöffnete Porta Santa schritt, hofft das Unternehmen auf göttliche Gnade und das Wohlwollen der Pizzaessenden urbi et orbi, also in Rom und im Rest der Welt. Mehr anzeigen

Die Pizza Hawaii, mit Ananasscheiben belegt, ist die umstrittenste Teigspeise der Welt. Im Mutterland der Pizza ist die Variante mit den Ananasscheiben gelinde gesagt verpönt.

Bei Domino's Pizza heisst die Variante Waikiki: Mit einem dampfenden Exemplar machte sich ein Mitarbeiter des Take-Away-Giganten auf den Weg in den Vatikan. Sein Ziel: Vergebung für den Teigfladen, der nicht nur in der heiligen Stadt Rom als kulinarische Sünde gilt.

Im heiligen Jahr 2025 sind alle fünf Türen der Heiligen Stuhls geöffnet. Eine von ihnen ist die Porta Santa. Wer diese durchschreitet, geht von der Sünde zur Gnade über, schreibt der Vatikan auf seiner Website.

Bitte um Vergebung

Diese Chance hat Domino's genutzt. «Wir wissen, dass Ananas auf Pizza auf der ganzen Welt polarisiert, und im Pizza-Heimatland Italien fast als kulinarische Sünde gilt.», sagt Matthias Maier, Chief Marketing Officer von Domino’s Pizza Deutschland. «Mit dem Durchschreiten der Heiligen Pforte mit unserer Waikiki möchten wir mit einem Augenzwinkern um Vergebung bitten und zeigen, dass auch Geschmack eine Frage der Toleranz ist.»

Dass das reicht, um die Pizza Hawaii, beziehungsweise Waikiki, salonfähig zu machen, darf bezweifelt werden. Der Heilige Stuhl schreibt nämlich, dass nur denjenigen Pilgern beim Gang durch die Porta Santa ihre Sünden vergeben würden, die dies «von aufrichtigen Absichten der geistigen Umkehr und Erneuerung begleitet» täten. Zudem müsse die Person kurz davor oder danach in der Beichte das Sakrament empfangen.

Auch die Pizza-Puristen dürfte die Pilgerreise des Gebäcks kaum beeindrucken. Das haben zumindest schon die ersten Reaktionen in der blue News Redaktion gezeigt.