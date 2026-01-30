Ex-CNN-Moderator Don Lemon bei den Kirchenprotesten. X

Der frühere CNN-Moderator Don Lemon ist in Los Angeles festgenommen worden. Hintergrund ist ein Vorfall in einer Kirche in Minnesota, wo es bei einem Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE zu Tumulten gekommen sein soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Don Lemon wurde am Freitagmorgen in Los Angeles von Bundesbehörden festgenommen.

Die Festnahme steht im Zusammenhang mit Protesten in einer Kirche in St. Paul (Minnesota) am 18. Januar.

Ihm werden unter anderem eine Verschwörung sowie ein Verstoss gegen den FACE Act vorgeworfen. Mehr anzeigen

US-Behörden haben den früheren CNN-Moderator Don Lemon festgenommen. Wie die «Daily Mail» berichtet, nahm die Bundespolizei den 59-Jährigen am Freitagmorgen in Los Angeles in Gewahrsam. Der Fall hängt demnach mit einem Vorfall Mitte Januar in Minnesota zusammen.

Auslöser war demnach ein Protest in der Cities Church in St. Paul am 18. Januar, der für Lemons Sendung gefilmt worden sei. In dem Gottesdienst sollen Anti-ICE-Demonstrierende die Kirche gestürmt, Gläubige angeschrien und bedrängt haben. Lemon sei dabei gefilmt worden, wie er lächelnd Aufnahmen mache.

Die Demonstration richtete sich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE – und speziell gegen den Pastor der Kirche: David Easterwood. Er sei nicht nur Geistlicher, sondern leite auch das lokale ICE-Field-Office in St. Paul (als amtierender Direktor), heisst es.

Lemon beruft sich auf freie Meinungsäusserung

Nun wird Lemon laut dem Bericht unter anderem wegen «conspiracy to deprive rights» angeklagt – also wegen einer Verschwörung, anderen Personen Rechte zu entziehen. Zudem soll er gegen den FACE Act verstossen haben. Dieses Gesetz richtet sich gegen das gewaltsame oder einschüchternde Stören bestimmter geschützter Orte und Handlungen.

Lemon bestreitet, dass er Gesetze gebrochen habe, und berief sich auf die Verfassung. «Es gibt ein Recht auf freie Meinungsäusserung und freien Protest», soll er gesagt und damit seine Präsenz beim Kirchenprotest verteidigt haben.

What a way to wake up!



Don Lemon has been arrested by the feds! pic.twitter.com/WrqwyD5Xwz — Log Home Mom and Dad (@LogHomeMomDad) January 30, 2026

Eine zentrale Rolle beim Protest hat auch die Aktivistin Nekima Levy Armstrong gespielt, die Lemon vor Ort interviewt hatte. Sie wurde später ebenfalls festgenommen. Armstrong habe Easterwood als Grund genannt, weshalb man den Gottesdienst habe stören wollen. «Das wird nicht hingenommen werden, sie können nicht vorgeben, ein Haus Gottes zu sein, während sie jemanden beherbergen, der ICE-Agenten dazu auffordert, unsere Gemeinden zu terrorisieren.», wird sie in der «Daily Mail» zitiert.

Lemon lebt in New York mit seinem Ehemann Tim Malone (41), den er 2024 geheiratet hat. Lemon wurde 2023 bei CNN entlassen; später baute er einen YouTube-Kanal auf und arbeitet als unabhängiger Journalist.